Автор відео вимовляє геніальну фразу: "Все треба робити вчасно..."
Правда, автор відео може не все знати.
Ось що написано на офіційному сайті:
"Управління імміграції та інтеграції Франції (OFII) пропонує безкоштовні курси французької мови для іноземців, які легально проживають у Франції та підписали договір про прийом та інтеграцію. Ці курси призначені для людей, які отримали статус біженця, або іноземців, які отримали дозвіл на проживання з гуманітарних причин."
Також про муніципальні курси: "Деякі муніципалітети та регіони пропонують безкоштовні курси французької мови для дорослих іноземців, які проживають на їхній території. Ці курси, як правило, відкриті для всіх іноземців, незалежно від їх статусу, і мають на меті полегшити їхню мовну та соціальну інтеграцію."
Джерело (матеріал за 20.01.24):
Якщо перейти ан офіційний сайт Управління міграційної служби Франції, завантажити сторінку англійською, то можна прочитати, що курси для рівня А1 гарантуються всім іноземцям:
Learning French is an essential condition in being able to be integrated in France.
If your language level which was assessed during your reception visit is below level A1 of the Common European Framework of Reference for languages (CEFRL), you must undergo language training.
А далі що?
At the end of the mandatory training, you will have the possibility to continue your language programme up to the A1 and B1 levels of CECRL in speaking.
Які варіанти?
For that purpose, you are offered with two modules:
A 100 hour programme to reach level A2. It is the required level for a resident card. This module is open for signatories having achieved the A1 level. A 50 hour programme to reach the B1 level in speaking. It is the required level for obtaining the French citizenship. It is open for signatories having achieved the A2 level.
Вивчаємо матчастину тут:
P.S. Ой же ці "відосики"...