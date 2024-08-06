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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:58

Re: Еміграція, заробітчанство

А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет.
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Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:22

  Дюрі-бачі написав:А тим часом на вокзалі зустрів молоду родину із В'єтнаму (на вигляд років 18), яка приїхала в Україну. Спілкувалися зі мною, бо я хоч трохи розумів їх англійську, на відміну від інших. Допоміг поїхати розібратися із сервісом Bolt i поїхати в університет.
Вбило питання про графік бомбардувань...
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 12:40

  gonchik74 написав:
  Чукча2 написав:Вас не тошнит, когда смотрите в зеркало?

Люди з подвійною мораллю зазвичай не чують докорів сумління. Я не здивуюсь, якщо автор подався або вже має якийсь румунський/угорський документ, англійський пластик на 3 роки, тощо. При цьому не втомлюється переконувати себе, что это другое)

Не маю. Не подався. Є канадська віза, але не поїхав.
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