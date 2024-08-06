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#<1 ... 2230223122322233 Додано: Вів 06 сер, 2024 13:11 Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3551 З нами з: 29.07.22 Подякував: 616 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 13:25 Дюрі-бачі написав: Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю. Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? а африканців відрізняєш? Shaman

Повідомлень: 6517 З нами з: 29.09.19 Подякував: 631 раз. Подякували: 1454 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 13:48 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю. Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? а африканців відрізняєш?

Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню. Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню. Bolt Повідомлень: 3057 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 14:02 Bolt написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю. Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? а африканців відрізняєш?

Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню. Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню.

один колега на роботі про таких колись казав "чорний аж синій" один колега на роботі про таких колись казав "чорний аж синій" flyman

Повідомлень: 35897 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2783 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 14:04 Bolt написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю. Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? а африканців відрізняєш?

Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню. Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню.

а з якої частини Африки? (це малося на увазі) а з якої частини Африки? (це малося на увазі) Shaman

Повідомлень: 6517 З нами з: 29.09.19 Подякував: 631 раз. Подякували: 1454 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 14:08 Shaman Та з різної. Переважно десь з Марокко, на індусів не схожі. Трохи є і з Нігерії, от цих одразу видно по кольору. От Індусів від Непальців і Пакистанців важко відрізнити... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3551 З нами з: 29.07.22 Подякував: 616 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 14:17 Re: Еміграція, заробітчанство Добре. Трохи позитиву для емігрантів. Дружина потрапила тут в стаціонар приватної клініки (не якась там модна Шаріте - звичайна, але приватна. Бо якщо в тебе загострення чогось хронічного і ти не можешь чекати 0.5-1 місяця прийому потім 2-3 тижні МРТ, потім знов 2-3 тижні прийому і, після цього, можливо, тебе кудись покладуть, то варіантів немає). Ну полежала 5 діб, провели їй курс фізіотерапії. Все супер. Страхова моя ніби все оплатила. Сьогодні приходить рахунок. На 1500 ЄВРО. Виявляється в страховій подумали-подумали і вирішили покрити тільки 80%. Загальна сума рахунку ... тадам... 7500 ЄВРО. За 5 діб. Не реанімація - тобто за життя ніхто не боровся, у ліжка вночі ніхто не чергував. Судно не виносив. Спрацювали типу як в санаторії-профілакторії. 1500 ЄВРО за добу - це така місячна зп тут.



Ааааа... зовсім забув. Вішенка на торті. За 1500 ЄВРО на добу вона лежала... в двомісній палаті з іншою жінкою. Ну, добре хоч не в коридорі. airmax78 Повідомлень: 43007 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2230223122322233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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