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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:11

Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:25

  Дюрі-бачі написав:Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:48

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? :lol:

Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:02

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? :lol:

Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню.

один колега на роботі про таких колись казав "чорний аж синій"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:04

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? :lol:

Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню.

а з якої частини Африки? (це малося на увазі) ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:08

Shaman Та з різної. Переважно десь з Марокко, на індусів не схожі. Трохи є і з Нігерії, от цих одразу видно по кольору. От Індусів від Непальців і Пакистанців важко відрізнити...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Добре. Трохи позитиву для емігрантів. Дружина потрапила тут в стаціонар приватної клініки (не якась там модна Шаріте - звичайна, але приватна. Бо якщо в тебе загострення чогось хронічного і ти не можешь чекати 0.5-1 місяця прийому потім 2-3 тижні МРТ, потім знов 2-3 тижні прийому і, після цього, можливо, тебе кудись покладуть, то варіантів немає). Ну полежала 5 діб, провели їй курс фізіотерапії. Все супер. Страхова моя ніби все оплатила. Сьогодні приходить рахунок. На 1500 ЄВРО. Виявляється в страховій подумали-подумали і вирішили покрити тільки 80%. Загальна сума рахунку ... тадам... 7500 ЄВРО. За 5 діб. Не реанімація - тобто за життя ніхто не боровся, у ліжка вночі ніхто не чергував. Судно не виносив. Спрацювали типу як в санаторії-профілакторії. 1500 ЄВРО за добу - це така місячна зп тут.

Ааааа... зовсім забув. Вішенка на торті. За 1500 ЄВРО на добу вона лежала... в двомісній палаті з іншою жінкою. Ну, добре хоч не в коридорі.
airmax78
 
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