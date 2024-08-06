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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2230223122322233
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:11

Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:25

  Дюрі-бачі написав:Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:48

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? :lol:

Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:02

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? :lol:

Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню.

один колега на роботі про таких колись казав "чорний аж синій"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:04

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Bolt Ну Індусів в нас тисячі, трохи чорношкірих із Африки є, а от азіатів вперше в Ужгороді побачив. Трохи образив їх, коли запитав чи вони з Китаю.

а африканців відрізняєш? :lol:

Першого справжнього негра (чорніше рубероїда) побачив коли в 2000-му до Франції в Тезе їздив. Так, що негра від індуса і вузькоокого відрізню.

а з якої частини Африки? (це малося на увазі) ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:08

Shaman Та з різної. Переважно десь з Марокко, на індусів не схожі. Трохи є і з Нігерії, от цих одразу видно по кольору. От Індусів від Непальців і Пакистанців важко відрізнити...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Добре. Трохи позитиву для емігрантів. Дружина потрапила тут в стаціонар приватної клініки (не якась там модна Шаріте - звичайна, але приватна. Бо якщо в тебе загострення чогось хронічного і ти не можешь чекати 0.5-1 місяця прийому потім 2-3 тижні МРТ, потім знов 2-3 тижні прийому і, після цього, можливо, тебе кудись покладуть, то варіантів немає). Ну полежала 5 діб, провели їй курс фізіотерапії. Все супер. Страхова моя ніби все оплатила. Сьогодні приходить рахунок. На 1500 ЄВРО. Виявляється в страховій подумали-подумали і вирішили покрити тільки 80%. Загальна сума рахунку ... тадам... 7500 ЄВРО. За 5 діб. Не реанімація - тобто за життя ніхто не боровся, у ліжка вночі ніхто не чергував. Судно не виносив. Спрацювали типу як в санаторії-профілакторії. 1500 ЄВРО за добу - це така місячна зп тут.

Ааааа... зовсім забув. Вішенка на торті. За 1500 ЄВРО на добу вона лежала... в двомісній палаті з іншою жінкою. Ну, добре хоч не в коридорі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 15:29

  airmax78 написав:Добре. Трохи позитиву для емігрантів. Дружина потрапила тут в стаціонар приватної клініки (не якась там модна Шаріте - звичайна, але приватна. Бо якщо в тебе загострення чогось хронічного і ти не можешь чекати 0.5-1 місяця прийому потім 2-3 тижні МРТ, потім знов 2-3 тижні прийому і, після цього, можливо, тебе кудись покладуть, то варіантів немає). Ну полежала 5 діб, провели їй курс фізіотерапії. Все супер. Страхова моя ніби все оплатила. Сьогодні приходить рахунок. На 1500 ЄВРО. Виявляється в страховій подумали-подумали і вирішили покрити тільки 80%. Загальна сума рахунку ... тадам... 7500 ЄВРО. За 5 діб. Не реанімація - тобто за життя ніхто не боровся, у ліжка вночі ніхто не чергував. Судно не виносив. Спрацювали типу як в санаторії-профілакторії. 1500 ЄВРО за добу - це така місячна зп тут.

Ааааа... зовсім забув. Вішенка на торті. За 1500 ЄВРО на добу вона лежала... в двомісній палаті з іншою жінкою. Ну, добре хоч не в коридорі.


Привет ухилянтам!
Я уже писал, я видел рипорт от страховой (полностью покрыла), человек на улице упал, вызвали скорую (1900+ уе за доставку в госпиталь), пролежал 3 дня в госпитале (эмерженси рум), было очень небольшое кровоизлияние в мозг.
От госпиталя ...20+куе.
И это не "частный госпиталь", они тут все частные, кажется.
Обычный госпиталь для обычных людей.
При этом, даже довольно сложные операции тут называют "процедурами",после которых человек встает и идет домой или его отвозят.
В госпитале "хронические "болезни не лечат.
Держат только если есть угроза жизни и необходимо оперативное лечение.
И, кстати, я навещал человека в больнице (не "частной" :mrgreen: ) и койки не помещались в боксах (не в палатах), стояли в коридорах и возле нерс стейшн.
Боксы есть как очень маленькие палаты, а есть просто отделенные от остальных шторками.
Думаю, Украина еще дойдет до понимания, что госпиталь - это не про курорт и комфорт.
Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.

Як кажуть, долар реально вже не той що був.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:10

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.

Як кажуть, долар реально вже не той що був.
Вже в середині 00х в Києві можна було заробляти кілька тисяч на місяць. Може rjkz під початком мав на увазі десь 2004й
Faceless
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