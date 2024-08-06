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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2231223222332234
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:53

  BIGor написав:
  rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.

Як кажуть, долар реально вже не той що був.


Сорри, очепятка, в начале 10-х.
Уже исправил.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:56

  Faceless написав:
BIGor написав:
  rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.

Як кажуть, долар реально вже не той що був.
Вже в середині 00х в Києві можна було заробляти кілька тисяч на місяць. Може rjkz під початком мав на увазі десь 2004й

Я исправился.
Начало 10-х.
Но в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:25

  BIGor написав:
  rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.

Як кажуть, долар реально вже не той що був.

В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.
Пи. Си На рахунок долара тут краще показано.
https://youtu.be/o5afVq8hgJI?si=_fR4J1Gw4SVUXoz8
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:28

Bolt

В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.


пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.
В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:52

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:57

  Bolt написав:В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.
та ніт
50$ вважалось "хороша" у 1996
у 2000р. "норм" це 100$
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