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rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.
На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.
rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.
На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.
Як кажуть, долар реально вже не той що був.
Вже в середині 00х в Києві можна було заробляти кілька тисяч на місяць. Може rjkz під початком мав на увазі десь 2004й
Я исправился. Начало 10-х. Но в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду".
rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.
На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.