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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2231223222332234 Додано: Вів 06 сер, 2024 16:53 BIGor написав: rjkz написав: Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день. Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.



Як кажуть, долар реально вже не той що був.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.Як кажуть, долар реально вже не той що був.



Сорри, очепятка, в начале 10-х.

Уже исправил. Сорри, очепятка, в начале 10-х.Уже исправил. rjkz

Повідомлень: 16851 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 16:56 Faceless написав: BIGor написав: rjkz написав: Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день. Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.



Як кажуть, долар реально вже не той що був.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.Як кажуть, долар реально вже не той що був. Вже в середині 00х в Києві можна було заробляти кілька тисяч на місяць. Може rjkz під початком мав на увазі десь 2004й Вже в середині 00х в Києві можна було заробляти кілька тисяч на місяць. Може rjkz під початком мав на увазі десь 2004й

Я исправился.

Начало 10-х.

Но в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду". Я исправился.Начало 10-х.Но в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду". rjkz

Повідомлень: 16851 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 17:25 BIGor написав: rjkz написав: Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день. Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.



Як кажуть, долар реально вже не той що був.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.Як кажуть, долар реально вже не той що був.

В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.

Пи. Си На рахунок долара тут краще показано.

https://youtu.be/o5afVq8hgJI?si=_fR4J1Gw4SVUXoz8 В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.Пи. Си На рахунок долара тут краще показано. Bolt Повідомлень: 3059 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 17:28 Bolt



В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.





пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.

В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані. пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані. Hotab Повідомлень: 12861 З нами з: 15.02.09 Подякував: 347 раз. Подякували: 2257 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 17:52 flysoulfly Повідомлень: 5222 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 17:57 Bolt написав: В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.

В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП. та ніт

50$ вважалось "хороша" у 1996

у 2000р. "норм" це 100$ та ніт50$ вважалось "хороша" у 1996у 2000р. "норм" це 100$ flysoulfly Повідомлень: 5222 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 18:31 flysoulfly написав: Bolt написав: В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.

В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП. та ніт

50$ вважалось "хороша" у 1996

у 2000р. "норм" це 100$ та ніт50$ вважалось "хороша" у 1996у 2000р. "норм" це 100$

Залежить, з базою порівнювання.

Наприклад перша моя ЗП в 99-му році, відразу після політех була 88 грн, що по тому курсу складало, в р-ні 20$, через декілька місяців 117 грн, що вже дорівнювало 25$💪 Залежить, з базою порівнювання.Наприклад перша моя ЗП в 99-му році, відразу після політех була 88 грн, що по тому курсу складало, в р-ні 20$, через декілька місяців 117 грн, що вже дорівнювало 25$💪 Bolt Повідомлень: 3059 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 19:47 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду". в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду".

100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки... 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки... BIGor

Повідомлень: 9211 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 20:00 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки... 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...

Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції. Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3555 З нами з: 29.07.22 Подякував: 617 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 21:17 Hotab написав: Bolt



В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.





пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.

В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані. пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані.

раніше волав, що пілотам недоплачували, і мусив красти керосин, а тепер пише "космос" раніше волав, що пілотам недоплачували, і мусив красти керосин, а тепер пише "космос" flyman

Повідомлень: 35913 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2783 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2231223222332234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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