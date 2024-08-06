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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:53

  BIGor написав:
  rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.

Як кажуть, долар реально вже не той що був.


Сорри, очепятка, в начале 10-х.
Уже исправил.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:56

  Faceless написав:
BIGor написав:
  rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.

Як кажуть, долар реально вже не той що був.
Вже в середині 00х в Києві можна було заробляти кілька тисяч на місяць. Може rjkz під початком мав на увазі десь 2004й

Я исправился.
Начало 10-х.
Но в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:25

  BIGor написав:
  rjkz написав:Реально курорт и комфорт в Украине - Исида. Но такое удовольствие ...даже представить не могу сколько может стоить в США. А в начале 00-х (жена на сохранении лежала) можно было этим наслаждаться за 100 долларов в день.

На початку 2000-хх 100 доларів в день - це просто нереальні гроші. Памятаю, мій бюджет на місяць був 50-55 грн - 10 доларів. Дача під нашим пгт тоді коштувала 200 доларів.

Як кажуть, долар реально вже не той що був.

В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.
Пи. Си На рахунок долара тут краще показано.
https://youtu.be/o5afVq8hgJI?si=_fR4J1Gw4SVUXoz8
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:28

Bolt

В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.


пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.
В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:52

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 17:57

  Bolt написав:В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.
та ніт
50$ вважалось "хороша" у 1996
у 2000р. "норм" це 100$
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:31

  flysoulfly написав:
  Bolt написав:В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.
та ніт
50$ вважалось "хороша" у 1996
у 2000р. "норм" це 100$

Залежить, з базою порівнювання.
Наприклад перша моя ЗП в 99-му році, відразу після політех була 88 грн, що по тому курсу складало, в р-ні 20$, через декілька місяців 117 грн, що вже дорівнювало 25$💪
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 19:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду".

100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...

Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 21:17

  Hotab написав:Bolt

В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.


пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.
В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані.

раніше волав, що пілотам недоплачували, і мусив красти керосин, а тепер пише "космос"
flyman
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