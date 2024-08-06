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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 сер, 2024 22:00
flyman написав: Hotab написав:Bolt
В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.
пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.
В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані.
раніше волав, що пілотам недоплачували, і мусив красти керосин, а тепер пише "космос"
Ти раніше писав, що в університеті викладав не заради зарплати («бюджетну сіську» не смоктав ковтаючи) , а заради домагань до дівчаток і інколи трохи хлопчиків. І що? Тепер це не вважається «був бюджетником»? Не треба захищати державу?
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:00
Hotab написав:Bolt
В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.
пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.
В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані.
2004 год.
Пытались меня раскрутить на 6+ куе за штукатурку плюс массу операций, которые входят в расценку. То есть, получить за кое что двойную/тройную оплату.
После переговоров и пояснений, что почем сошлись на 4+ куе.
Для тех времен и вправду хорошие деньги для рабочих за ту работу.
Это чисто работа без материалов. Материалы я сам закупал и завозил.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:05
BIGor написав: rjkz написав:
в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц
, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду".
100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...
Вы может не в курсе какие расценки были на высоквалифицированные работы.
Были расценки на низкокачественные работы - для пипла и расценки для высокобюджетных объектах.
Разброс очень высокий.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:06
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...
Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції.
Как раз мой случай - 2004 год.
В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.
Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:18
akurt
То щось з радянської епохи. Чув це слово. В Україні «спиртовозів» вже фактично не було.
А керосином займались технарі завжди. Пілот міг літру-другу у нього попросити на «помити запчастини до велосипеду», коли перебирав для дитини ))
Або хто ще по дідівські жигуля ремонтував, то для миття двигуна .
А в товарних дозах - анріал. Це не пілотів територія)
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:21
Hotab написав:
Ти раніше писав, що в університеті викладав не заради зарплати («бюджетну сіську» не смоктав ковтаючи) , а заради домагань до дівчаток і інколи трохи хлопчиків. І що? Тепер це не вважається «був бюджетником»? Не треба захищати державу?
Флайман працював всього 10 місяців за останні 52 роки (52*12=624 місяця) тим, що називалося «викладач з погодинною оплатою праці».
Тому не можна використовувати ні терміни «викладач», ні «зарплатня».
Це були ті буремні часи, коли він хотів створити робота, який в дзьобику приносить купюри в євро.
Але на тай проєкт йому ніхто не дав грошей, а своїх в нього не було, власне і зараз немає…
А дзьобик був би цікавий…
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Додано: Вів 06 сер, 2024 22:25
akurt
йому ніхто не дав грошей
Хіба ж тільки грошей. Не від доброго життя на Тіндері безуспішно шукав, і мріє зараз хочаб про когось, візуалізуючи неперебірливу філіпінку. Шукає чиюсь руку (можна без серця) , бо своя перевтомлена.
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