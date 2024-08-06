Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2232223322342235 Додано: Вів 06 сер, 2024 22:00 flyman написав: Hotab написав: Bolt



В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.





пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.

В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані. пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані.

раніше волав, що пілотам недоплачували, і мусив красти керосин, а тепер пише "космос" раніше волав, що пілотам недоплачували, і мусив красти керосин, а тепер пише "космос"

Ти раніше писав, що в університеті викладав не заради зарплати («бюджетну сіську» не смоктав ковтаючи) , а заради домагань до дівчаток і інколи трохи хлопчиків. І що? Тепер це не вважається «був бюджетником»? Не треба захищати державу? Ти раніше писав, що в університеті викладав не заради зарплати («бюджетну сіську» не смоктав ковтаючи) , а заради домагань до дівчаток і інколи трохи хлопчиків. І що? Тепер це не вважається «був бюджетником»? Не треба захищати державу? Hotab Повідомлень: 12864 З нами з: 15.02.09 Подякував: 347 раз. Подякували: 2257 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 22:00 Hotab написав: Bolt



В 2000-му працював на Світочі витягував 270 грн /міс ~50ує.По тимм часам рахувалась хороша ЗП.





пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.

В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані. пілот-винищувач отримував 100-150. В селах 50 - була космос.В яке « краще тоді в село» збирався штукатур - невідомо. Тут явно терміни переплутані.



2004 год.

Пытались меня раскрутить на 6+ куе за штукатурку плюс массу операций, которые входят в расценку. То есть, получить за кое что двойную/тройную оплату.

После переговоров и пояснений, что почем сошлись на 4+ куе.

Для тех времен и вправду хорошие деньги для рабочих за ту работу.

Это чисто работа без материалов. Материалы я сам закупал и завозил. 2004 год.Пытались меня раскрутить на 6+ куе за штукатурку плюс массу операций, которые входят в расценку. То есть, получить за кое что двойную/тройную оплату.После переговоров и пояснений, что почем сошлись на 4+ куе.Для тех времен и вправду хорошие деньги для рабочих за ту работу.Это чисто работа без материалов. Материалы я сам закупал и завозил. rjkz

Повідомлень: 16854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 22:05 BIGor написав: rjkz написав: в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду". в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду".

100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки... 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...



Вы может не в курсе какие расценки были на высоквалифицированные работы.

Были расценки на низкокачественные работы - для пипла и расценки для высокобюджетных объектах.

Разброс очень высокий. Вы может не в курсе какие расценки были на высоквалифицированные работы.Были расценки на низкокачественные работы - для пипла и расценки для высокобюджетных объектах.Разброс очень высокий. rjkz

Повідомлень: 16854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 22:06 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки... 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...

Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції. Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції.



Как раз мой случай - 2004 год.

В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.

Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ. Как раз мой случай - 2004 год.В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ. rjkz

Повідомлень: 16854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 22:18 akurt

То щось з радянської епохи. Чув це слово. В Україні «спиртовозів» вже фактично не було.

А керосином займались технарі завжди. Пілот міг літру-другу у нього попросити на «помити запчастини до велосипеду», коли перебирав для дитини ))

Або хто ще по дідівські жигуля ремонтував, то для миття двигуна .

А в товарних дозах - анріал. Це не пілотів територія) Hotab Повідомлень: 12864 З нами з: 15.02.09 Подякував: 347 раз. Подякували: 2257 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 22:21 Hotab написав: Ти раніше писав, що в університеті викладав не заради зарплати («бюджетну сіську» не смоктав ковтаючи) , а заради домагань до дівчаток і інколи трохи хлопчиків. І що? Тепер це не вважається «був бюджетником»? Не треба захищати державу? Ти раніше писав, що в університеті викладав не заради зарплати («бюджетну сіську» не смоктав ковтаючи) , а заради домагань до дівчаток і інколи трохи хлопчиків. І що? Тепер це не вважається «був бюджетником»? Не треба захищати державу?

Флайман працював всього 10 місяців за останні 52 роки (52*12=624 місяця) тим, що називалося «викладач з погодинною оплатою праці».

Тому не можна використовувати ні терміни «викладач», ні «зарплатня».

Це були ті буремні часи, коли він хотів створити робота, який в дзьобику приносить купюри в євро.

Але на тай проєкт йому ніхто не дав грошей, а своїх в нього не було, власне і зараз немає…

А дзьобик був би цікавий… Флайман працював всього 10 місяців за останні 52 роки (52*12=624 місяця) тим, що називалося «викладач з погодинною оплатою праці».Тому не можна використовувати ні терміни «викладач», ні «зарплатня».Це були ті буремні часи, коли він хотів створити робота, який в дзьобику приносить купюри в євро.Але на тай проєкт йому ніхто не дав грошей, а своїх в нього не було, власне і зараз немає…А дзьобик був би цікавий… akurt

Повідомлень: 9881 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3657 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 22:25 akurt





йому ніхто не дав грошей





Хіба ж тільки грошей. Не від доброго життя на Тіндері безуспішно шукав, і мріє зараз хочаб про когось, візуалізуючи неперебірливу філіпінку. Шукає чиюсь руку (можна без серця) , бо своя перевтомлена. Хіба ж тільки грошей. Не від доброго життя на Тіндері безуспішно шукав, і мріє зараз хочаб про когось, візуалізуючи неперебірливу філіпінку. Шукає чиюсь руку (можна без серця) , бо своя перевтомлена. Hotab Повідомлень: 12864 З нами з: 15.02.09 Подякував: 347 раз. Подякували: 2257 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2232223322342235 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Faceless