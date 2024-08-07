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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:05

  BIGor написав:
  rjkz написав:в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду".

100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...


Вы может не в курсе какие расценки были на высоквалифицированные работы.
Были расценки на низкокачественные работы - для пипла и расценки для высокобюджетных объектах.
Разброс очень высокий.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:06

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...

Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції.


Как раз мой случай - 2004 год.
В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.
Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:15

rjkz Ну "новим руським" і унітази золоті можна було впарити. Впевнений, що і з зараз є майстри, які можуть зробити "Петриківський розпис" (чи що там супер елітне зараз) за 40k$, але таких і 1% від всіх не набереться, вони не репрезентативні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:51

Тбілісі

Катрусін кінозал: Тбілісі

3:30 - про улюблену тему: інвестиції в нерухомість

потенційний представник ЦА на аірмкаксову квіточку ... колись пізніше... за $1K м2
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 09:58

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...

Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції.


Как раз мой случай - 2004 год.
В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.
Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ.

Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:05

Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  rjkz написав:Как раз мой случай - 2004 год.
В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.
Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ.

Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"...
В 2008 студент 4-5 курсу міг заробляти 1000 дол, суміщуючи навчання і роботу. До кризи звісно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:07

BIGor Це єдиний період за все моє життя, коли заробітчани повертались з Італії / Португалії на будівництво в Україну, бо тут можна заробити більше.
Саме дешеві валютній кредити й робили можливим те, що ціни на нерухомість і ремонтні роботи були вищими ніж зараз.
ps. дивлюсь виписку мами (вчителя в школі) і тоді ЗП росла нормальним темпом:
2005 - 227$
2006 - 371$
2007 - 527$
2008 - 700$
2009 - 450$
Дюрі-бачі
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