Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2232223322342235 Додано: Вів 06 сер, 2024 22:05 BIGor написав: rjkz написав: в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше 4 куе в месяц, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду". в первой половине 00-х маляр, который щтукатурил мою квартиру, сказал "если у меня будет получаться меньше, то мне ваш Киев нафиг не выпал, я в село уеду".

100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки... 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...



Вы может не в курсе какие расценки были на высоквалифицированные работы.

Были расценки на низкокачественные работы - для пипла и расценки для высокобюджетных объектах.

Разброс очень высокий. Вы может не в курсе какие расценки были на высоквалифицированные работы.Были расценки на низкокачественные работы - для пипла и расценки для высокобюджетных объектах.Разброс очень высокий. rjkz

Повідомлень: 16854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 сер, 2024 22:06 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки... 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...

Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції. Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції.



Как раз мой случай - 2004 год.

В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.

Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ. Как раз мой случай - 2004 год.В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ. rjkz

Повідомлень: 16854 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5286 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 09:15 rjkz Ну "новим руським" і унітази золоті можна було впарити. Впевнений, що і з зараз є майстри, які можуть зробити "Петриківський розпис" (чи що там супер елітне зараз) за 40k$, але таких і 1% від всіх не набереться, вони не репрезентативні. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3558 З нами з: 29.07.22 Подякував: 618 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 09:51 Тбілісі Катрусін кінозал: Тбілісі



3:30 - про улюблену тему: інвестиції в нерухомість



потенційний представник ЦА на аірмкаксову квіточку ... колись пізніше... за $1K м2 flyman

Повідомлень: 35918 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2783 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 09:58 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки... 100% набрехав Ваш маляр, якби були такі зарплати - то вже б весь Євросоюз працював би в Україні - а не навпаки...

Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції. Були, але недовго, десь в 2006-2007. Тоді дуже багато українців поверталось з еміграції.



Как раз мой случай - 2004 год.

В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.

Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ. Как раз мой случай - 2004 год.В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ.

Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"... Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"... BIGor

Повідомлень: 9212 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 10:05 Еміграція, заробітчанство BIGor написав: rjkz написав: Как раз мой случай - 2004 год.

В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.

Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ. Как раз мой случай - 2004 год.В 2006-2008 расценки вообще в космос улетели.Реально, народ в Киеве зарабатывал больше, чем в НЙ.

Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"... Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"... В 2008 студент 4-5 курсу міг заробляти 1000 дол, суміщуючи навчання і роботу. До кризи звісно В 2008 студент 4-5 курсу міг заробляти 1000 дол, суміщуючи навчання і роботу. До кризи звісно Faceless

Модератор Повідомлень: 35071 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 8002 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 10:07 BIGor Це єдиний період за все моє життя, коли заробітчани повертались з Італії / Португалії на будівництво в Україну, бо тут можна заробити більше.

Саме дешеві валютній кредити й робили можливим те, що ціни на нерухомість і ремонтні роботи були вищими ніж зараз.

ps. дивлюсь виписку мами (вчителя в школі) і тоді ЗП росла нормальним темпом:

2005 - 227$

2006 - 371$

2007 - 527$

2008 - 700$

2009 - 450$ Дюрі-бачі

Повідомлень: 3558 З нами з: 29.07.22 Подякував: 618 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2232223322342235 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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