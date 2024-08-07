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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2024 16:15
Дюрі-бачі написав:BIGor
Це єдиний період за все моє життя, коли заробітчани повертались
з Італії / Португалії на будівництво в Україну, бо тут можна заробити більше.
Саме дешеві валютній кредити й робили можливим те, що ціни на нерухомість і ремонтні роботи були вищими ніж зараз.
ps. дивлюсь виписку мами (вчителя в школі) і тоді ЗП росла нормальним темпом:
2005 - 227$
2006 - 371$
2007 - 527$
2008 - 700$
2009 - 450$
Знаєте, є таке проклаття української економіки - середня зп завжди вертається до 500 доларів. Просто є такий фактор, як продуктивність праці.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:22
BIGor А як же інфляція долара?
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:00
Дюрі-бачі написав:BIGor
А як же інфляція долара?
Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:31
Bolt написав: Дюрі-бачі написав:BIGor
А як же інфляція долара?
Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏
раніше я не працював на роботодавця по 8 годин, а зараз можу лише 2-3 години не працювати
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:33
Дюрі-бачі написав:BIGor
А як же інфляція долара?
Так а капіталізацію ж ніхто не відміняв. У мене в провінції в середині 2000-хх сусіди продали 2-к квартиру за 7 кує. Умовно київський сантехнік купив би її за два місяця роботи, а зараз те житло виросло до 40 кує. Тобто за 20 років не мільйон виходить з капіталізацією, а набагато більше.
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