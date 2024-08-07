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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:15

  Дюрі-бачі написав:BIGor Це єдиний період за все моє життя, коли заробітчани повертались з Італії / Португалії на будівництво в Україну, бо тут можна заробити більше.
Саме дешеві валютній кредити й робили можливим те, що ціни на нерухомість і ремонтні роботи були вищими ніж зараз.
ps. дивлюсь виписку мами (вчителя в школі) і тоді ЗП росла нормальним темпом:
2005 - 227$
2006 - 371$
2007 - 527$
2008 - 700$
2009 - 450$

Знаєте, є таке проклаття української економіки - середня зп завжди вертається до 500 доларів. Просто є такий фактор, як продуктивність праці.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:22

BIGor А як же інфляція долара?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:00

  Дюрі-бачі написав:BIGor А як же інфляція долара?

Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:31

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:BIGor А як же інфляція долара?

Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏

раніше я не працював на роботодавця по 8 годин, а зараз можу лише 2-3 години не працювати :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:33

  Дюрі-бачі написав:BIGor А як же інфляція долара?

Так а капіталізацію ж ніхто не відміняв. У мене в провінції в середині 2000-хх сусіди продали 2-к квартиру за 7 кує. Умовно київський сантехнік купив би її за два місяця роботи, а зараз те житло виросло до 40 кує. Тобто за 20 років не мільйон виходить з капіталізацією, а набагато більше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:51

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"...

В 2002-2008 моя родина кілька разів змінювала житло. Зазвичай на новому місці робився ремонт і був вже "свій" перевірений сантехнік. Пригадую, що у 2006-2007 роках платили йому десь коло 1000 дол. за об'єкт. Замінити труби, встановити ванну/унітаз і т.п. 3-5 днів роботи.

От нащо було йти в універ, вчитись, старатись, потім консалтиг і ІТ, вчити іноземні мови, програмування ітд. Треба було йти сантехніком, і за 20 років кропіткої роботи вже б мав 1 000 000 доларів...


В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.
rjkz
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