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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2233223422352236 Додано: Сер 07 сер, 2024 16:15 Дюрі-бачі написав: BIGor Це єдиний період за все моє життя, коли заробітчани повертались з Італії / Португалії на будівництво в Україну, бо тут можна заробити більше.

Саме дешеві валютній кредити й робили можливим те, що ціни на нерухомість і ремонтні роботи були вищими ніж зараз.

ps. дивлюсь виписку мами (вчителя в школі) і тоді ЗП росла нормальним темпом:

2005 - 227$

2006 - 371$

2007 - 527$

2008 - 700$

2009 - 450$ Це єдиний період за все моє життя, колиз Італії / Португалії на будівництво в Україну, бо тут можна заробити більше.Саме дешеві валютній кредити й робили можливим те, що ціни на нерухомість і ремонтні роботи були вищими ніж зараз.ps. дивлюсь виписку мами (вчителя в школі) і тоді ЗП росла нормальним темпом:2005 - 227$2006 - 371$2007 - 527$2008 - 700$2009 - 450$

Знаєте, є таке проклаття української економіки - середня зп завжди вертається до 500 доларів. Просто є такий фактор, як продуктивність праці. Знаєте, є таке проклаття української економіки - середня зп завжди вертається до 500 доларів. Просто є такий фактор, як продуктивність праці. BIGor

Повідомлень: 9215 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 16:22 BIGor А як же інфляція долара? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3559 З нами з: 29.07.22 Подякував: 620 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 17:00 Дюрі-бачі написав: BIGor А як же інфляція долара? А як же інфляція долара?

Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏 Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏 Bolt Повідомлень: 3064 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 17:31 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: BIGor А як же інфляція долара? А як же інфляція долара?

Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏 Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏

раніше я не працював на роботодавця по 8 годин, а зараз можу лише 2-3 години не працювати

раніше я не працював на роботодавця по 8 годин, а зараз можу лише 2-3 години не працювати Shaman

Повідомлень: 6548 З нами з: 29.09.19 Подякував: 631 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 17:33 Дюрі-бачі написав: BIGor А як же інфляція долара? А як же інфляція долара?

Так а капіталізацію ж ніхто не відміняв. У мене в провінції в середині 2000-хх сусіди продали 2-к квартиру за 7 кує. Умовно київський сантехнік купив би її за два місяця роботи, а зараз те житло виросло до 40 кує. Тобто за 20 років не мільйон виходить з капіталізацією, а набагато більше. Так а капіталізацію ж ніхто не відміняв. У мене в провінції в середині 2000-хх сусіди продали 2-к квартиру за 7 кує. Умовно київський сантехнік купив би її за два місяця роботи, а зараз те житло виросло до 40 кує. Тобто за 20 років не мільйон виходить з капіталізацією, а набагато більше. BIGor

Повідомлень: 9215 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2024 17:51 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"... Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"...

В 2002-2008 моя родина кілька разів змінювала житло. Зазвичай на новому місці робився ремонт і був вже "свій" перевірений сантехнік. Пригадую, що у 2006-2007 роках платили йому десь коло 1000 дол. за об'єкт. Замінити труби, встановити ванну/унітаз і т.п. 3-5 днів роботи. В 2002-2008 моя родина кілька разів змінювала житло. Зазвичай на новому місці робився ремонт і був вже "свій" перевірений сантехнік. Пригадую, що у 2006-2007 роках платили йому десь коло 1000 дол. за об'єкт. Замінити труби, встановити ванну/унітаз і т.п. 3-5 днів роботи.

От нащо було йти в універ, вчитись, старатись, потім консалтиг і ІТ, вчити іноземні мови, програмування ітд. Треба було йти сантехніком, і за 20 років кропіткої роботи вже б мав 1 000 000 доларів... От нащо було йти в універ, вчитись, старатись, потім консалтиг і ІТ, вчити іноземні мови, програмування ітд. Треба було йти сантехніком, і за 20 років кропіткої роботи вже б мав 1 000 000 доларів...



В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. rjkz

Повідомлень: 16856 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5287 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 11:19 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу. Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу. slonomag Повідомлень: 520 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 11:45 slonomag написав: rjkz написав: В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу. Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.

Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом). Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом). airmax78 Повідомлень: 43010 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 11:51 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом). Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом).

Да, так и есть. Менять старый, но еще нормальный кафель на новый просто из-за того что цвет не нравится в голову не приходит. Хотя в Украине я такое мог себе позволить без проблем. Да, так и есть. Менять старый, но еще нормальный кафель на новый просто из-за того что цвет не нравится в голову не приходит. Хотя в Украине я такое мог себе позволить без проблем. slonomag Повідомлень: 520 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 12:10 Re: Еміграція, заробітчанство При чем с ремонтами категорически не хотят связываться даже сами девелоперы, строящие дома и продающие и сдающие в них квартиры с готовым ремонтом. В своих старых квартирах, которые уже в таком состоянии что в аренду их сдать проблематично - они никаких ремонтов делать не хотят. Пытаются их продать. И они висят в продаже ... годами. При том что цены на них ставят в 2 раза ниже, чем новострой с ремонтом в этом же или даже худшем месте. Более того, у них параллельно могут строиться несколько объектов, в которых они в это самое время делают ремонты. Казалось бы - ну снимай бригаду на 1-2 дня на выполнение работ на старом объекте - логистику только организуй. Кому как не им этим заниматься? Но нит. Не хотят. airmax78 Повідомлень: 43010 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2233223422352236 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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