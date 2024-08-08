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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2024 16:15
Дюрі-бачі написав:BIGor
Це єдиний період за все моє життя, коли заробітчани повертались
з Італії / Португалії на будівництво в Україну, бо тут можна заробити більше.
Саме дешеві валютній кредити й робили можливим те, що ціни на нерухомість і ремонтні роботи були вищими ніж зараз.
ps. дивлюсь виписку мами (вчителя в школі) і тоді ЗП росла нормальним темпом:
2005 - 227$
2006 - 371$
2007 - 527$
2008 - 700$
2009 - 450$
Знаєте, є таке проклаття української економіки - середня зп завжди вертається до 500 доларів. Просто є такий фактор, як продуктивність праці.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 16:22
BIGor А як же інфляція долара?
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:00
Дюрі-бачі написав:BIGor
А як же інфляція долара?
Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:31
Bolt написав: Дюрі-бачі написав:BIGor
А як же інфляція долара?
Так продуктивність поступово падає. Навіть по собі сужу.😏
раніше я не працював на роботодавця по 8 годин, а зараз можу лише 2-3 години не працювати
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:33
Дюрі-бачі написав:BIGor
А як же інфляція долара?
Так а капіталізацію ж ніхто не відміняв. У мене в провінції в середині 2000-хх сусіди продали 2-к квартиру за 7 кує. Умовно київський сантехнік купив би її за два місяця роботи, а зараз те житло виросло до 40 кує. Тобто за 20 років не мільйон виходить з капіталізацією, а набагато більше.
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BIGor
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:51
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Щось Ви натягуєте сову на глобус. Ну не було такого парадайзу взагалі в ті часи. Можливо якісь рили чи хто пиляв землю - можливо. По памяті - мав в 2008 році 2500 грн, це 500 дол. А колеги на роботі взяли два авто в кредит - ланос і лансер. Якось кредит на ланос не вяжеться до "всі колотили по 4 кує"...
В 2002-2008 моя родина кілька разів змінювала житло. Зазвичай на новому місці робився ремонт і був вже "свій" перевірений сантехнік. Пригадую, що у 2006-2007 роках платили йому десь коло 1000 дол. за об'єкт. Замінити труби, встановити ванну/унітаз і т.п. 3-5 днів роботи.
От нащо було йти в універ, вчитись, старатись, потім консалтиг і ІТ, вчити іноземні мови, програмування ітд. Треба було йти сантехніком, і за 20 років кропіткої роботи вже б мав 1 000 000 доларів...
В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.
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rjkz
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Додано: Чет 08 сер, 2024 11:19
rjkz написав:
В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.
Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.
П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.
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slonomag
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Додано: Чет 08 сер, 2024 11:45
slonomag написав: rjkz написав:
В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.
Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.
П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.
Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом).
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airmax78
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Додано: Чет 08 сер, 2024 11:51
airmax78 написав:
Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом).
Да, так и есть. Менять старый, но еще нормальный кафель на новый просто из-за того что цвет не нравится в голову не приходит. Хотя в Украине я такое мог себе позволить без проблем.
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slonomag
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Додано: Чет 08 сер, 2024 12:10
При чем с ремонтами категорически не хотят связываться даже сами девелоперы, строящие дома и продающие и сдающие в них квартиры с готовым ремонтом. В своих старых квартирах, которые уже в таком состоянии что в аренду их сдать проблематично - они никаких ремонтов делать не хотят. Пытаются их продать. И они висят в продаже ... годами. При том что цены на них ставят в 2 раза ниже, чем новострой с ремонтом в этом же или даже худшем месте. Более того, у них параллельно могут строиться несколько объектов, в которых они в это самое время делают ремонты. Казалось бы - ну снимай бригаду на 1-2 дня на выполнение работ на старом объекте - логистику только организуй. Кому как не им этим заниматься? Но нит. Не хотят.
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