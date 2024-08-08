Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2234223522362237 Додано: Чет 08 сер, 2024 13:40 slonomag написав: rjkz написав: В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп. Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу., а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує? Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує? BIGor

Повідомлень: 9216 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 13:49 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує? Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує?

Не видел в Украине сантехников с зп 4куе ) это что киевское наверное. В моей глубинке (Запорожье) всегда было +/- 1000-1500уе, и это для качественного работника, а так можно было и дешевле найти. Не видел в Украине сантехников с зп 4куе ) это что киевское наверное. В моей глубинке (Запорожье) всегда было +/- 1000-1500уе, и это для качественного работника, а так можно было и дешевле найти. slonomag Повідомлень: 521 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 13:56 slonomag написав: BIGor написав: Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує? Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує?

Не видел в Украине сантехников с зп 4куе ) это что киевское наверное. В моей глубинке (Запорожье) всегда было +/- 1000-1500уе, и это для качественного работника, а так можно было и дешевле найти. Не видел в Украине сантехников с зп 4куе ) это что киевское наверное. В моей глубинке (Запорожье) всегда было +/- 1000-1500уе, и это для качественного работника, а так можно было и дешевле найти.

так, так!

Згідно інформації від дописувачів на київському форумі, будь-який київський парковщик, таксист чи тракторист легко зароболяє 1500 дол/міс і купляє новобуди пачками.

BIGor написав: Знаєте, є таке проклаття української економіки - середня зп завжди вертається до 500 доларів Знаєте, є таке проклаття української економіки - середня зп завжди вертається до 500 доларів

Тому що якість управління від укро- Ыліти - просто жахлива! так, так!Згідно інформації від дописувачів на київському форумі, будь-який київський парковщик, таксист чи тракторист легко зароболяє 1500 дол/міс і купляє новобуди пачками.Тому що якість управління від укро- Ыліти - просто жахлива! Frant

Повідомлень: 23895 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1688 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2234223522362237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless