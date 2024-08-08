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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:40

  slonomag написав:
  rjkz написав:В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує?

Не видел в Украине сантехников с зп 4куе ) это что киевское наверное. В моей глубинке (Запорожье) всегда было +/- 1000-1500уе, и это для качественного работника, а так можно было и дешевле найти.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:56

  slonomag написав:
  BIGor написав:Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує?

Не видел в Украине сантехников с зп 4куе ) это что киевское наверное. В моей глубинке (Запорожье) всегда было +/- 1000-1500уе, и это для качественного работника, а так можно было и дешевле найти.

так, так!
Згідно інформації від дописувачів на київському форумі, будь-який київський парковщик, таксист чи тракторист легко зароболяє 1500 дол/міс і купляє новобуди пачками.
  BIGor написав:Знаєте, є таке проклаття української економіки - середня зп завжди вертається до 500 доларів

Тому що якість управління від укро- Ыліти - просто жахлива!
Frant
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