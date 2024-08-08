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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2234223522362237
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:40

  slonomag написав:
  rjkz написав:В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує?

Не видел в Украине сантехников с зп 4куе ) это что киевское наверное. В моей глубинке (Запорожье) всегда было +/- 1000-1500уе, и это для качественного работника, а так можно было и дешевле найти.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 14:38

Искал кто бы поменял входную дверь. Работы в сумме часов на 5, но разбитых на 2 дня. Нашел человека за 700 злотых. (160 евро). Считаю, что очень дешево. Одни озвучивали цены 1000-1300 злотых, с другим договорился по божеским расценкам - и он потом пропал.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:05

  slonomag написав:
  rjkz написав:В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.
П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.

В Україні наразі ремонт в стані "після будівельників" до стану "заході і живи" 1/2:1 мінімум. Тобто якщо м2 після будівельників 1куе, то ремонт десь $500 m2. А якщо на етапі яма котловану, то майже 1:1, інвестуєш ПА600...700, і ще в ремонт стількиж (якщо рахувати умеблювання та техніку).

Влансне для себе в стилі лофт із "ліжком з піддонів" весь ремонт і техніка вклалася трохи більше 1куе, тобто рік пожив в лофтремонті, і він "окупився", тобто зекономив на оренді кімнати/ліжкомісця.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Щось вибори в США нагадують кінофільм "Тупой и еще тупее" або "Ідіократію". Ну як можна вибирати кандидата на віце-президента людину з такими низькими розумовими здібностями?

BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:24

  slonomag написав:
  rjkz написав:В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.
П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.


Я о чем и говорю - это только в Украине айти - небожители.
В США офигенно ценится работа руками.
Недавно разговаривал с бывшей одесситкой, они в прошлом году делали ремонт, но что-то недоделали. Делали им украинцы по Ю4Ю только приехавшие.
Брали по 250 долларов в день на человека. Работали с примерно 9 до 5.
В этом году позвали их что-то доделать...1000 долларов в день. И это обычная оплата для такого рода работ. То есть, они освоились, обтерлись. А качество работ у украинцев самое высокое. Тут такое никто не делает. Клиентура есть.
Именно поэтому украинцы и валили долгие годы. Потому что фактически работали за миску супа в Украине.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:27

  rjkz написав:
  slonomag написав:
  rjkz написав:В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.
П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.


Я о чем и говорю - это только в Украине айти - небожители.
В США офигенно ценится работа руками.
Недавно разговаривал с бывшей одесситкой, они в прошлом году делали ремонт, но что-то недоделали. Делали им украинцы по Ю4Ю только приехавшие.
Брали по 250 долларов в день на человека. Работали с примерно 9 до 5.
В этом году позвали их что-то доделать...1000 долларов в день. И это обычная оплата для такого рода работ. То есть, они освоились, обтерлись. А качество работ у украинцев самое высокое. Тут такое никто не делает. Клиентура есть.
Именно поэтому украинцы и валили долгие годы. Потому что фактически работали за миску супа в Украине.

ИТшник выгоревший на работе, переквалифицировался в плиточник в США. Зарабатывает, приблизительно так же.
https://youtu.be/hGxDkyaGueo?si=Xee0mF97mDCQz5Bp
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 15:30

  airmax78 написав:
  slonomag написав:
  rjkz написав:В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.
П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.

Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом).


Привет ухилянтам!
Ха-ха, тут дофига миллионеров, но живут в таких-же обшарпанных хрущах или в домах из овнаипалок. Не парятся люди скрытыми плинтусами и скрытыми унитазами.
Зато (когда только приехали) зашли в мебельный магаз - самый дешевый диван 800 баксов, это такой как наверно где-то на троещинском рынке, сделанный в гараже, продается. Более-менее нормальный - от 2 куе. Матрацы - от 300 баксов самые простые до 20 куе.
rjkz
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