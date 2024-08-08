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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2234223522362237 Додано: Чет 08 сер, 2024 13:40 slonomag написав: rjkz написав: В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп. Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу., а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує? Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує? BIGor

Повідомлень: 9217 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 13:49 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує? Якщо ЗП сантехніка в Україні 4 кує в місяць, боюсь представити яка в Вас ЗП. 16 кує?

Не видел в Украине сантехников с зп 4куе ) это что киевское наверное. В моей глубинке (Запорожье) всегда было +/- 1000-1500уе, и это для качественного работника, а так можно было и дешевле найти. Не видел в Украине сантехников с зп 4куе ) это что киевское наверное. В моей глубинке (Запорожье) всегда было +/- 1000-1500уе, и это для качественного работника, а так можно было и дешевле найти. slonomag Повідомлень: 521 З нами з: 23.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 14:38 Искал кто бы поменял входную дверь. Работы в сумме часов на 5, но разбитых на 2 дня. Нашел человека за 700 злотых. (160 евро). Считаю, что очень дешево. Одни озвучивали цены 1000-1300 злотых, с другим договорился по божеским расценкам - и он потом пропал. Gastarbaiter Повідомлень: 3289 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 15:05 slonomag написав: rjkz написав: В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу. Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.

В Україні наразі ремонт в стані "після будівельників" до стану "заході і живи" 1/2:1 мінімум. Тобто якщо м2 після будівельників 1куе, то ремонт десь $500 m2. А якщо на етапі яма котловану, то майже 1:1, інвестуєш ПА600...700, і ще в ремонт стількиж (якщо рахувати умеблювання та техніку).



Влансне для себе в стилі лофт із "ліжком з піддонів" весь ремонт і техніка вклалася трохи більше 1куе, тобто рік пожив в лофтремонті, і він "окупився", тобто зекономив на оренді кімнати/ліжкомісця. В Україні наразі ремонт в стані "після будівельників" до стану "заході і живи" 1/2:1 мінімум. Тобто якщо м2 після будівельників 1куе, то ремонт десь $500 m2. А якщо на етапі яма котловану, то майже 1:1, інвестуєш ПА600...700, і ще в ремонт стількиж (якщо рахувати умеблювання та техніку).Влансне для себе в стилі лофт із "ліжком з піддонів" весь ремонт і техніка вклалася трохи більше 1куе, тобто рік пожив в лофтремонті, і він "окупився", тобто зекономив на оренді кімнати/ліжкомісця. flyman

Повідомлень: 35943 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 15:22 Re: Еміграція, заробітчанство Щось вибори в США нагадують кінофільм "Тупой и еще тупее" або "Ідіократію". Ну як можна вибирати кандидата на віце-президента людину з такими низькими розумовими здібностями?



BIGor

Повідомлень: 9217 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1356 раз. Подякували: 1755 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 15:24 slonomag написав: rjkz написав: В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу. Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.



Я о чем и говорю - это только в Украине айти - небожители.

В США офигенно ценится работа руками.

Недавно разговаривал с бывшей одесситкой, они в прошлом году делали ремонт, но что-то недоделали. Делали им украинцы по Ю4Ю только приехавшие.

Брали по 250 долларов в день на человека. Работали с примерно 9 до 5.

В этом году позвали их что-то доделать...1000 долларов в день. И это обычная оплата для такого рода работ. То есть, они освоились, обтерлись. А качество работ у украинцев самое высокое. Тут такое никто не делает. Клиентура есть.

Именно поэтому украинцы и валили долгие годы. Потому что фактически работали за миску супа в Украине. Я о чем и говорю - это только в Украине айти - небожители.В США офигенно ценится работа руками.Недавно разговаривал с бывшей одесситкой, они в прошлом году делали ремонт, но что-то недоделали. Делали им украинцы по Ю4Ю только приехавшие.Брали по 250 долларов в день на человека. Работали с примерно 9 до 5.В этом году позвали их что-то доделать...1000 долларов в день. И это обычная оплата для такого рода работ. То есть, они освоились, обтерлись. А качество работ у украинцев самое высокое. Тут такое никто не делает. Клиентура есть.Именно поэтому украинцы и валили долгие годы. Потому что фактически работали за миску супа в Украине. rjkz

Повідомлень: 16858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5287 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 15:27 rjkz написав: slonomag написав: rjkz написав: В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу. Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.



Я о чем и говорю - это только в Украине айти - небожители.

В США офигенно ценится работа руками.

Недавно разговаривал с бывшей одесситкой, они в прошлом году делали ремонт, но что-то недоделали. Делали им украинцы по Ю4Ю только приехавшие.

Брали по 250 долларов в день на человека. Работали с примерно 9 до 5.

В этом году позвали их что-то доделать...1000 долларов в день. И это обычная оплата для такого рода работ. То есть, они освоились, обтерлись. А качество работ у украинцев самое высокое. Тут такое никто не делает. Клиентура есть.

Именно поэтому украинцы и валили долгие годы. Потому что фактически работали за миску супа в Украине. Я о чем и говорю - это только в Украине айти - небожители.В США офигенно ценится работа руками.Недавно разговаривал с бывшей одесситкой, они в прошлом году делали ремонт, но что-то недоделали. Делали им украинцы по Ю4Ю только приехавшие.Брали по 250 долларов в день на человека. Работали с примерно 9 до 5.В этом году позвали их что-то доделать...1000 долларов в день. И это обычная оплата для такого рода работ. То есть, они освоились, обтерлись. А качество работ у украинцев самое высокое. Тут такое никто не делает. Клиентура есть.Именно поэтому украинцы и валили долгие годы. Потому что фактически работали за миску супа в Украине.

ИТшник выгоревший на работе, переквалифицировался в плиточник в США. Зарабатывает, приблизительно так же.

https://youtu.be/hGxDkyaGueo?si=Xee0mF97mDCQz5Bp ИТшник выгоревший на работе, переквалифицировался в плиточник в США. Зарабатывает, приблизительно так же. Bolt Повідомлень: 3066 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 15:30 airmax78 написав: slonomag написав: rjkz написав: В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80. В НЙ какой-то нижнего уровня клерк банка имеет около 20-24 долларов в час, а сантехник с лайсенсем 80.

Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.

П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу. Делаю ремонт сейчас по мелочи, стены покрасить, кафель в ванной поменять, межкомнатные двери, и офигеваю от цен на работу. В Украине мне с ИТ зп 1 недели было достаточно чтобы оплатить работу на месяц, а тут (в Испании) +/- 1к1 выходит. День работы +/- 250евро. Ну правда чуваки заходят в 9 и до 22 фигачат 12 часов, а не 8 как я. Но все равно, не сравнить с Украиной где все было в 3-4 раза дешевле. Хорошо хоть дом в норм состоянии, надеюсь за месяц уже довести его до ума, в пределах 2х своих зп.П.С. Теперь я понял почему в Европе дом с ремонтом и без отличается в цене в 1.5-2 раза. В Украине как-то проще было, накидывали 20% за ремонт, и зачастую новые владельцы все равно под себя переделывали. А тут уже 5 раз подумаешь надо ли все в 0 сносить и делать под себя, так как это чуть ли не 2я стоимость дома выйдет по итогу.

Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом). Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом).



Привет ухилянтам!

Ха-ха, тут дофига миллионеров, но живут в таких-же обшарпанных хрущах или в домах из овнаипалок. Не парятся люди скрытыми плинтусами и скрытыми унитазами.

Зато (когда только приехали) зашли в мебельный магаз - самый дешевый диван 800 баксов, это такой как наверно где-то на троещинском рынке, сделанный в гараже, продается. Более-менее нормальный - от 2 куе. Матрацы - от 300 баксов самые простые до 20 куе. Привет ухилянтам!Ха-ха, тут дофига миллионеров, но живут в таких-же обшарпанных хрущах или в домах из овнаипалок. Не парятся люди скрытыми плинтусами и скрытыми унитазами.Зато (когда только приехали) зашли в мебельный магаз - самый дешевый диван 800 баксов, это такой как наверно где-то на троещинском рынке, сделанный в гараже, продается. Более-менее нормальный - от 2 куе. Матрацы - от 300 баксов самые простые до 20 куе. rjkz

Повідомлень: 16858 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8395 раз. Подякували: 5287 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2024 16:14 rjkz написав: airmax78 написав: Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом). Ха-ха... Тут ремонт "для себя" - это либо у миллионеров, либо у людей покупающих что-то старое и дешевое и делающих его чуть ли не своими руками (с соответствующим результатом).



Привет ухилянтам!

Ха-ха, тут дофига миллионеров, но живут в таких-же обшарпанных хрущах или в домах из овнаипалок. Не парятся люди скрытыми плинтусами и скрытыми унитазами.

Зато (когда только приехали) зашли в мебельный магаз - самый дешевый диван 800 баксов, это такой как наверно где-то на троещинском рынке, сделанный в гараже, продается. Более-менее нормальный - от 2 куе. Матрацы - от 300 баксов самые простые до 20 куе. Привет ухилянтам!Ха-ха, тут дофига миллионеров, но живут в таких-же обшарпанных хрущах или в домах из овнаипалок. Не парятся люди скрытыми плинтусами и скрытыми унитазами.Зато (когда только приехали) зашли в мебельный магаз - самый дешевый диван 800 баксов, это такой как наверно где-то на троещинском рынке, сделанный в гараже, продается. Более-менее нормальный - от 2 куе. Матрацы - от 300 баксов самые простые до 20 куе.

Привет колбасной эмиграции!

Привыкают, что поделать? Когда всю жизнь прожил в доме из говна и палок, то к моменту когда становишься миллионером что-то менять уже может и не захотеться. Особенно когда вокруг все так живут. Или когда твоих двух миллионов на нормальный дом уже может и не хватить. Привет колбасной эмиграции!Привыкают, что поделать? Когда всю жизнь прожил в доме из говна и палок, то к моменту когда становишься миллионером что-то менять уже может и не захотеться. Особенно когда вокруг все так живут. Или когда твоих двух миллионов на нормальный дом уже может и не хватить. airmax78 Повідомлень: 43011 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2234223522362237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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