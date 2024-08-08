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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2024 17:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Нє трєба скігліті. Відросте. Дурних грошей в світі що день, то більше) А про дітей і рестіки - на все свій час.
Додано: Чет 08 сер, 2024 18:17
Re: Еміграція, заробітчанство
13 хв., робоче місце з видом на море, всього за $400 місячна оренда бунгало, може і менше ... не вистачає лише філіпінки
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