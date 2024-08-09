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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2235223622372238
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Нє трєба скігліті. Відросте. Дурних грошей в світі що день, то більше) А про дітей і рестіки - на все свій час.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 18:17

Re: Еміграція, заробітчанство

13 хв., робоче місце з видом на море, всього за $400 місячна оренда бунгало, може і менше ... не вистачає лише філіпінки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:49

  gonchik74 написав:Нє трєба скігліті. Відросте. Дурних грошей в світі що день, то більше) А про дітей і рестіки - на все свій час.


Уже примерно месяц сток маркет падает после резкого роста.
Не знаю или правильно сделал, но мне что-то кажется, что Нвидиа и МС перенадуты.
Поэтому хоть и в минус но переполовинил МС и на треть Нвидию и засунул в то, что мне кажется не настолько перенадуто.
Слишком поздно начал этим заниматься.
Пока немного разобрался, уже все было на хаях.
В общем, стал "чистильщиком обуви".
Гугл, хоть и упал и его там чуть-ли не разделиться заставляют, немного относительно упал.
Сейчас или время хорошо купить или уйти еще глубже в минуса.
Основная проблема - в самих США, а не в деньгах.
Понятное дело, что дурных денех дохрена крутится и их куда-то надо пристроить.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:25

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Привет колбасной эмиграции!
Привыкают, что поделать? Когда всю жизнь прожил в доме из говна и палок, то к моменту когда становишься миллионером что-то менять уже может и не захотеться. Особенно когда вокруг все так живут. Или когда твоих двух миллионов на нормальный дом уже может и не хватить.


"Все так живут" :mrgreen:
Народ больше интересует где учиться детям, куда поехать, в какой ресторан пойти, куда засунуть лишние деньги, чтобы они отросли еще больше (сейчас таких стригут на стокмаркете...меня тоже :oops: ).

О, а вы не знали? Да, человек стадное животное. И постоянно оглядывается на других представителей стада. И если сегодня стадо в котором пасется человек ищет в какой ресторан пойти - то и он будет искать. А если завтра это стадо пойдет себе жопы делать - то и он пойдет. Или придется менять стадо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:07

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Привет колбасной эмиграции!
Привыкают, что поделать? Когда всю жизнь прожил в доме из говна и палок, то к моменту когда становишься миллионером что-то менять уже может и не захотеться. Особенно когда вокруг все так живут. Или когда твоих двух миллионов на нормальный дом уже может и не хватить.


"Все так живут" :mrgreen:
Народ больше интересует где учиться детям, куда поехать, в какой ресторан пойти, куда засунуть лишние деньги, чтобы они отросли еще больше (сейчас таких стригут на стокмаркете...меня тоже :oops: ).

О, а вы не знали? Да, человек стадное животное. И постоянно оглядывается на других представителей стада. И если сегодня стадо в котором пасется человек ищет в какой ресторан пойти - то и он будет искать. А если завтра это стадо пойдет себе жопы делать - то и он пойдет. Или придется менять стадо.

Cамокритично.
BIGor
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