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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2024 17:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Нє трєба скігліті. Відросте. Дурних грошей в світі що день, то більше) А про дітей і рестіки - на все свій час.
Додано: Чет 08 сер, 2024 18:17
Re: Еміграція, заробітчанство
13 хв., робоче місце з видом на море, всього за $400 місячна оренда бунгало, може і менше ... не вистачає лише філіпінки
Додано: Чет 08 сер, 2024 21:49
Уже примерно месяц сток маркет падает после резкого роста.
Не знаю или правильно сделал, но мне что-то кажется, что Нвидиа и МС перенадуты.
Поэтому хоть и в минус но переполовинил МС и на треть Нвидию и засунул в то, что мне кажется не настолько перенадуто.
Слишком поздно начал этим заниматься.
Пока немного разобрался, уже все было на хаях.
В общем, стал "чистильщиком обуви".
Гугл, хоть и упал и его там чуть-ли не разделиться заставляют, немного относительно упал.
Сейчас или время хорошо купить или уйти еще глубже в минуса.
Основная проблема - в самих США, а не в деньгах.
Понятное дело, что дурных денех дохрена крутится и их куда-то надо пристроить.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:25
О, а вы не знали? Да, человек стадное животное. И постоянно оглядывается на других представителей стада. И если сегодня стадо в котором пасется человек ищет в какой ресторан пойти - то и он будет искать. А если завтра это стадо пойдет себе жопы делать - то и он пойдет. Или придется менять стадо.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:07
Cамокритично.
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