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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2236223722382239
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:25

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:А тим часом Польща корчить дулі Гетьманціву
https://dou.ua/forums/topic/49879/
Зниження податкового навантаження для IT-спеціалістів у Польщі

Якби ще внесок з з/п на медицину зробили фіксованим - було б взагалі чудово. А то платити ні за що такі гроші якось жаба душить.

І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно»..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:51

  Hotab написав:І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно»..

Я розумію, що в цьому випадку середній клас платить за бідних. Але якось так виходить, що платиш по 200-400 євро внесків з з/п щомісяця за тих, у кого болячка може почекати рік-півтора (реальні найближчі строки у лікарів за державною страховкою), а потім ще платиш за приватний візит у лікаря (бо чекати рік якось не хочеться).
За тим посиланням у коментах прочитав про проект змін до внесків на державну медицину.
Gastarbaiter
 
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