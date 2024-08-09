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#<1 ... 2236223722382239 Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:25 Gastarbaiter написав: flyman написав: А тим часом Польща корчить дулі Гетьманціву

https://dou.ua/forums/topic/49879/

Зниження податкового навантаження для IT-спеціалістів у Польщі

А тим часом Польща корчить дулі ГетьманцівуЗниження податкового навантаження для IT-спеціалістів у Польщі

Якби ще внесок з з/п на медицину зробили фіксованим - було б взагалі чудово. А то платити ні за що такі гроші якось жаба душить. Якби ще внесок з з/п на медицину зробили фіксованим - було б взагалі чудово. А то платити ні за що такі гроші якось жаба душить.

І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно».. І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно».. Hotab Повідомлень: 12906 З нами з: 15.02.09 Подякував: 348 раз. Подякували: 2260 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:51 Hotab написав: І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно».. І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно»..

Я розумію, що в цьому випадку середній клас платить за бідних. Але якось так виходить, що платиш по 200-400 євро внесків з з/п щомісяця за тих, у кого болячка може почекати рік-півтора (реальні найближчі строки у лікарів за державною страховкою), а потім ще платиш за приватний візит у лікаря (бо чекати рік якось не хочеться).

За тим посиланням у коментах прочитав про проект змін до внесків на державну медицину. Я розумію, що в цьому випадку середній клас платить за бідних. Але якось так виходить, що платиш по 200-400 євро внесків з з/п щомісяця за тих, у кого болячка може почекати рік-півтора (реальні найближчі строки у лікарів за державною страховкою), а потім ще платиш за приватний візит у лікаря (бо чекати рік якось не хочеться).За тим посиланням у коментах прочитав про проект змін до внесків на державну медицину. Gastarbaiter Повідомлень: 3296 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:52 Hotab написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: А тим часом Польща корчить дулі Гетьманціву

https://dou.ua/forums/topic/49879/

Зниження податкового навантаження для IT-спеціалістів у Польщі

А тим часом Польща корчить дулі ГетьманцівуЗниження податкового навантаження для IT-спеціалістів у Польщі

Якби ще внесок з з/п на медицину зробили фіксованим - було б взагалі чудово. А то платити ні за що такі гроші якось жаба душить. Якби ще внесок з з/п на медицину зробили фіксованим - було б взагалі чудово. А то платити ні за що такі гроші якось жаба душить.

І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно».. І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно»..

А місцеві філіппінки на такі хороми ведуться? А місцеві філіппінки на такі хороми ведуться? The_Rebel

Повідомлень: 395 З нами з: 01.06.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 94 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:17 The_Rebel

Поки що життя мрійливого персонажа виглядає так..

Поки що життя мрійливого персонажа виглядає так.. Hotab Повідомлень: 12906 З нами з: 15.02.09 Подякував: 348 раз. Подякували: 2260 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2236223722382239 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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