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Hotab написав:І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно»..
Я розумію, що в цьому випадку середній клас платить за бідних. Але якось так виходить, що платиш по 200-400 євро внесків з з/п щомісяця за тих, у кого болячка може почекати рік-півтора (реальні найближчі строки у лікарів за державною страховкою), а потім ще платиш за приватний візит у лікаря (бо чекати рік якось не хочеться). За тим посиланням у коментах прочитав про проект змін до внесків на державну медицину.