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Hotab написав:І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно»..
Я розумію, що в цьому випадку середній клас платить за бідних. Але якось так виходить, що платиш по 200-400 євро внесків з з/п щомісяця за тих, у кого болячка може почекати рік-півтора (реальні найближчі строки у лікарів за державною страховкою), а потім ще платиш за приватний візит у лікаря (бо чекати рік якось не хочеться). За тим посиланням у коментах прочитав про проект змін до внесків на державну медицину.
Bolt написав:Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?
Поки Ви думаєте - з Польщі повернулся приятелі - у Львів. Повернулися з Польщі, а хлопець 17 років залишився: буде навчатися в тамтешньому університеті... https://cdv.pl/en/ Спеціальність проста: "Графічний дизайн". Навчання платне: 12 540 злотих на рік (орієнтовно 3 200 USD). Я наводив вже приклад: син інших знайомих вже закінчив перший курс Варшавської політехніки, аналогічна спеціальність. Заробляє по 1500 доларів на місяць. За класифікацією від flyman - екстраверт, бо щойно повернувся з відпочинку з дівчиною в Іспанії. Як ви розумієте: і авіаквитки, і готель, і "Паел"я", і "Каракатиця у чорнилах", і "Ставрида під білим вином Чаколі", і вино від Pazo De Villarei, Rías Baixas в номер готеля замовляв за свої зароблені у 17,5 років гроші.