Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:І щоб халамидник-нахалбуд під Щецином в пішій доступності до ШРТ за 18 куе «трохи в підвалі». Ото б «файно»..
Я розумію, що в цьому випадку середній клас платить за бідних. Але якось так виходить, що платиш по 200-400 євро внесків з з/п щомісяця за тих, у кого болячка може почекати рік-півтора (реальні найближчі строки у лікарів за державною страховкою), а потім ще платиш за приватний візит у лікаря (бо чекати рік якось не хочеться). За тим посиланням у коментах прочитав про проект змін до внесків на державну медицину.
Bolt написав:Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?
Поки Ви думаєте - з Польщі повернулся приятелі - у Львів. Повернулися з Польщі, а хлопець 17 років залишився: буде навчатися в тамтешньому університеті... https://cdv.pl/en/ Спеціальність проста: "Графічний дизайн". Навчання платне: 12 540 злотих на рік (орієнтовно 3 200 USD). Я наводив вже приклад: син інших знайомих вже закінчив перший курс Варшавської політехніки, аналогічна спеціальність. Заробляє по 1500 доларів на місяць. За класифікацією від flyman - екстраверт, бо щойно повернувся з відпочинку з дівчиною в Іспанії.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 сер, 2024 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?
Чисте ІТ. Потім якщо захоче - можна перейти в так званий Technical PM, є така посада в компаніях.
Дякую. Але не впевнений чи малий потягне.
З кожним роком вимоги ростуть. До війни наприклад по моїй позиції було норм мати eng В1. Зараз всі хочуть eng С1. Книжки по програмуванню всі не менше 1000 сторінок. Для Java зробили простіше - випускають багатотомники.