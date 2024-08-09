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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:52
Bolt написав:Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?
А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше
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Faceless
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:00
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
Чисте ІТ. Потім якщо захоче - можна перейти в так званий Technical PM, є така посада в компаніях.
Дякую. Але не впевнений чи малий потягне.
З кожним роком вимоги ростуть. До війни наприклад по моїй позиції було норм мати eng В1. Зараз всі хочуть eng С1. Книжки по програмуванню всі не менше 1000 сторінок. Для Java зробили простіше - випускають багатотомники.
Щв"чзувпвся зі своїм бувшим одноклассником. Вже давно в Ірландії живе, працює ПМ-ом каже, що зара на них попит скоротився. А загалом дивитись в сторону Штучного інтелекту радив.
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Bolt
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:05
Faceless написав:
Bolt написав:Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?
А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше
Плиточником завжди встигне почати працювати. 😏Все ж таки хочеться, щоб сидів в теплому кабінеті і не брав тяжкого в руки.
В ідеалі по шуріку наскирдуватм на пару хрушів в оренду і до тридцяти п'яти, максимум, звалити на пенсію. (FIRE)
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Bolt
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:14
Bolt написав:
Дякую. Але не впевнений чи малий потягне.
Як сказав мені якось один підданий короля Швеції (вже років 5 як підданий короля):
"Я тільки на третьому курсі зрозумів, що варто почати вчитися..."
Працює в компанії VOLVO.Computer science.
Закінчив один з українських університетів. Роботу в Швеції знайшов сам.
На другому курсі ледве не відрахували: ніяк не міг здати екзамен з "Прикладна математика".
Ледве-ледве врятували. Жінка-доцент працює досі, правда оцінки "2" більше не ставить: заборонило керівництво університету.
Писав резюме та проходив співбесіду. До від"їзду в Швецію заробляв в профільній досить відомій в Україні фірмі орієнтовно 4 000$ на місяць.
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akurt
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:52
akurt написав: Bolt написав:
Дякую. Але не впевнений чи малий потягне.
Як сказав мені якось один підданий короля Швеції (вже років 5 як підданий короля):
"Я тільки на третьому курсі зрозумів, що варто почати вчитися..."
Працює в компанії VOLVO.Computer science.
Закінчив один з українських університетів. Роботу в Швеції знайшов сам.
На другому курсі ледве не відрахували: ніяк не міг здати екзамен з "Прикладна математика".
Ледве-ледве врятували. Жінка-доцент працює досі, правда оцінки "2" більше не ставить: заборонило керівництво університету.
Писав резюме та проходив співбесіду. До від"їзду в Швецію заробляв в профільній досить відомій в Україні фірмі орієнтовно 4 000$ на місяць.
До третього курсу, ще треба дожити. По собі знаю.
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Bolt
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