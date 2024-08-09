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#<1 ... 2237223822392240 Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:52 Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ? А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше Faceless

Модератор Повідомлень: 35080 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 8002 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:00 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: Чисте ІТ. Потім якщо захоче - можна перейти в так званий Technical PM, є така посада в компаніях. Чисте ІТ. Потім якщо захоче - можна перейти в так званий Technical PM, є така посада в компаніях.

Дякую. Але не впевнений чи малий потягне. Дякую. Але не впевнений чи малий потягне.

З кожним роком вимоги ростуть. До війни наприклад по моїй позиції було норм мати eng В1. Зараз всі хочуть eng С1. Книжки по програмуванню всі не менше 1000 сторінок. Для Java зробили простіше - випускають багатотомники. З кожним роком вимоги ростуть. До війни наприклад по моїй позиції було норм мати eng В1. Зараз всі хочуть eng С1. Книжки по програмуванню всі не менше 1000 сторінок. Для Java зробили простіше - випускають багатотомники.

Щв"чзувпвся зі своїм бувшим одноклассником. Вже давно в Ірландії живе, працює ПМ-ом каже, що зара на них попит скоротився. А загалом дивитись в сторону Штучного інтелекту радив. Щв"чзувпвся зі своїм бувшим одноклассником. Вже давно в Ірландії живе, працює ПМ-ом каже, що зара на них попит скоротився. А загалом дивитись в сторону Штучного інтелекту радив. Bolt Повідомлень: 3073 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:05 Faceless написав: Bolt написав: Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ? А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше

Плиточником завжди встигне почати працювати. 😏Все ж таки хочеться, щоб сидів в теплому кабінеті і не брав тяжкого в руки.

В ідеалі по шуріку наскирдуватм на пару хрушів в оренду і до тридцяти п'яти, максимум, звалити на пенсію. (FIRE) Плиточником завжди встигне почати працювати. 😏Все ж таки хочеться, щоб сидів в теплому кабінеті і не брав тяжкого в руки.В ідеалі по шуріку наскирдуватм на пару хрушів в оренду і до тридцяти п'яти, максимум, звалити на пенсію. (FIRE) Bolt Повідомлень: 3073 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:14 Bolt написав: Дякую. Але не впевнений чи малий потягне. Дякую. Але не впевнений чи малий потягне.

Як сказав мені якось один підданий короля Швеції (вже років 5 як підданий короля):

"Я тільки на третьому курсі зрозумів, що варто почати вчитися..."

Працює в компанії VOLVO.

Computer science. Закінчив один з українських університетів. Роботу в Швеції знайшов сам.

На другому курсі ледве не відрахували: ніяк не міг здати екзамен з "Прикладна математика".

Ледве-ледве врятували. Жінка-доцент працює досі, правда оцінки "2" більше не ставить: заборонило керівництво університету.

Писав резюме та проходив співбесіду. До від"їзду в Швецію заробляв в профільній досить відомій в Україні фірмі орієнтовно 4 000$ на місяць. Як сказав мені якось один підданий короля Швеції (вже років 5 як підданий короля):"Я тільки на третьому курсі зрозумів, що варто почати вчитися..."Працює в компанії VOLVO.Computer science. Закінчив один з українських університетів. Роботу в Швеції знайшов сам.На другому курсі ледве не відрахували: ніяк не міг здати екзамен з "Прикладна математика".Ледве-ледве врятували. Жінка-доцент працює досі, правда оцінки "2" більше не ставить: заборонило керівництво університету.Писав резюме та проходив співбесіду. До від"їзду в Швецію заробляв в профільній досить відомій в Україні фірмі орієнтовно 4 000$ на місяць. akurt

Повідомлень: 9882 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3664 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:52 akurt написав: Bolt написав: Дякую. Але не впевнений чи малий потягне. Дякую. Але не впевнений чи малий потягне.

Як сказав мені якось один підданий короля Швеції (вже років 5 як підданий короля):

"Я тільки на третьому курсі зрозумів, що варто почати вчитися..."

Працює в компанії VOLVO.

Computer science. Закінчив один з українських університетів. Роботу в Швеції знайшов сам.

На другому курсі ледве не відрахували: ніяк не міг здати екзамен з "Прикладна математика".

Ледве-ледве врятували. Жінка-доцент працює досі, правда оцінки "2" більше не ставить: заборонило керівництво університету.

Писав резюме та проходив співбесіду. До від"їзду в Швецію заробляв в профільній досить відомій в Україні фірмі орієнтовно 4 000$ на місяць. Як сказав мені якось один підданий короля Швеції (вже років 5 як підданий короля):"Я тільки на третьому курсі зрозумів, що варто почати вчитися..."Працює в компанії VOLVO.Computer science. Закінчив один з українських університетів. Роботу в Швеції знайшов сам.На другому курсі ледве не відрахували: ніяк не міг здати екзамен з "Прикладна математика".Ледве-ледве врятували. Жінка-доцент працює досі, правда оцінки "2" більше не ставить: заборонило керівництво університету.Писав резюме та проходив співбесіду. До від"їзду в Швецію заробляв в профільній досить відомій в Україні фірмі орієнтовно 4 000$ на місяць.

До третього курсу, ще треба дожити. По собі знаю. До третього курсу, ще треба дожити. По собі знаю. Bolt Повідомлень: 3073 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2237223822392240 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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