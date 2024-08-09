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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2238223922402241
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:12

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?

а що таке чисте ИТ? зараз під ІТ розуміють зовсім різні спеціальності.

якщо з математикою не дуже, то Системний аналіз не те, гадаю має сенс подивитися ще щось...

Мав на увазі програмістів. Кажуть там математика не дуже потрібна.

Математика в школі викладається до класу 7-го. Ну як не потрібна, все потрібно насправді. І алгебра, і геометрія, і не завадить знання літератури, і історії, що бути всебічно-розвинутою людиною.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:20

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:З кожним роком вимоги ростуть. До війни наприклад по моїй позиції було норм мати eng В1. Зараз всі хочуть eng С1. Книжки по програмуванню всі не менше 1000 сторінок. Для Java зробили простіше - випускають багатотомники. :D

Щв"чзувпвся зі своїм бувшим одноклассником. Вже давно в Ірландії живе, працює ПМ-ом каже, що зара на них попит скоротився. А загалом дивитись в сторону Штучного інтелекту радив.


Знакомый, которого сократили с МС, уже года 2 работает в другой компании и опять пахнет сокращением. Сейчас завершают проект и дальше пока у компании для них работы нет.
Мне кажется, миру не надо столько айтишников.
Когда-то были машинистки. Сейчас такой профессии нет. И печатных машинок нет. Разве что кто-то коллекционирует.

Зі свої сторони бачу, що треба все більше і більше (саме технічних спеціалістів).
Бо кількість ПЗ збільшується, кількість користувачів також більшає, кількість стеку і різноманіття - теж більшає. Ба більше - ускладнюються процеси.

До речі, шлях скорочень технічних спеціалістів задля підвищення прибутку - це шлях в нікуди
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... -roki.html
Побачимо де буде Інтел через 5-10 років, скоріше всього там де Нокіа :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:все потрібно насправді

Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались:
синус 30
косинус 45
сумма квадратов чисел
расчет силы тяжести
расчет давления жидкости
Формула медианы треугольника
Площадь боковой поверхности конуса
Длина хорды через угол и радиус

Вот честно.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:26

  dimo_0n написав:
  BIGor написав:все потрібно насправді

Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались:
синус 30
косинус 45
сумма квадратов чисел
расчет силы тяжести
расчет давления жидкости
Формула медианы треугольника
Площадь боковой поверхности конуса
Длина хорды через угол и радиус

Вот честно.

Більше половини перерахованого в моїй роботі мілітарного (а потім і цивільного) пілота.
А фізика так кожен день.
Звичайно що можна просто як дресирований ведмідь дьоргати органи керування. Але тим і відрізняється пілот від ведмедя на велосипеді , що перший розуміє що він робить.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:28

Re: Еміграція, заробітчанство

Хотаб, вопрос был к ИТшнику
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:28

  dimo_0n написав:
  BIGor написав:все потрібно насправді

Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались:
синус 30
косинус 45
сумма квадратов чисел
расчет силы тяжести
расчет давления жидкости
Формула медианы треугольника
Площадь боковой поверхности конуса
Длина хорды через угол и радиус

Вот честно.

Задаєте глупі питання :) . Формули/аксіоми ітд зазубрені нікому не портібні, а потрібні навики логічного мислення.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Да будет вам известно, что логика, как и этика, преподавалась в союзе отдельно. Была постепенно выпилена из программы ближе к розвалу.
Вы же сам сказал, что ВСЕ нужно. Вот я и спрашиваю, что конкретно из алгебры, геомтрии и физики вы как ИТшник используете. Личо уверен что не более 5% из всех этих предметов... Так зачем ВСЕ?

А логка у вас это пузырьковая сортировка или бинарное дерево? Или 3 вида циклов(иф-элс вайл и ду), на которых все ваше программирование построено ещё со времен бейсиков вшитых в ЗХ-Спектрум? Так это база, примерно как математика в начальных классах.... Или логика - качать куски с гитхаба и интегрировать? Или искать решения на стековерфлоу :mrgreen: ?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 09:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Канада любить та поважає Україну та українців

Канадський плавець українського походження виграв олімпійську медаль у плаванні вперше з 2012 року
https://ua.tribuna.com/uk/blogs/31secto ... ource=copy

На Олімпіаді в Парижі чимало етнічних українців, які представляють зовсім інші країни. Ловіть інформацію про 6 спортсменів, які могли представляти Україну на цьогорічних Олімпійських іграх, але обрали Канаду.
https://ua.tribuna.com/uk/blogs/31secto ... ource=copy

Канадський метальник молота Ітан Кацберг розповів, який вплив на нього справив український олімпійський чемпіон 1972 року Анатолій Бондарчук. https://sport24.ua/uk/olympics/news/897 ... oye-zoloto

Олімпійському чемпіону, доктору пед. наук Боднарчуку, який розкрутив цей вид спорту в Канаді, зараз 84 роки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 09:05

  dimo_0n написав:
  BIGor написав:все потрібно насправді

Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались:
синус 30
косинус 45
сумма квадратов чисел
расчет силы тяжести
расчет давления жидкости
Формула медианы треугольника
Площадь боковой поверхности конуса
Длина хорды через угол и радиус

Вот честно.

Сумма квадратов, чисел, тоесть гипотенуза. Очень часто пришлось использовать, хотя-бы при строительстве дома для вычисления диагонали фундамента. Ну чтобы фундамент имел прямоугольную форму. Или те же ворота, секции забора варил тоже приходится, использовать теорему Пифагора.
Ну и физика используется не столько в виде формул, сколько в виде использования физических процессов.
А насчёт давления жидкости буквально пару недель как облом с этим вышел.
Ехал на море, обычно замораживаю пару бутылок воды в сумку холодильник вместо элементов.
Ну и утром иду её брать, тут такой нехиоый взрыв, аж крышку полки морозильника отвалило.Короче от мороза и расширения лопнули все три бутылки. Раньше, я это делал много раз, все было нормально. Оказалось наши экономисты просто изготовили бутылки из более тонкого пластика которые не выдержали давления.
4МНИП при замерзании вода расширяется на 10%
Bolt
 
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