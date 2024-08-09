Додано: Суб 10 сер, 2024 08:37

Да будет вам известно, что логика, как и этика, преподавалась в союзе отдельно. Была постепенно выпилена из программы ближе к розвалу.Вы же сам сказал, что ВСЕ нужно. Вот я и спрашиваю, что конкретно из алгебры, геомтрии и физики вы как ИТшник используете. Личо уверен что не более 5% из всех этих предметов... Так зачем ВСЕ?А логка у вас это пузырьковая сортировка или бинарное дерево? Или 3 вида циклов(иф-элс вайл и ду), на которых все ваше программирование построено ещё со времен бейсиков вшитых в ЗХ-Спектрум? Так это база, примерно как математика в начальных классах.... Или логика - качать куски с гитхаба и интегрировать? Или искать решения на стековерфлоу