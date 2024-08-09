Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:З кожним роком вимоги ростуть. До війни наприклад по моїй позиції було норм мати eng В1. Зараз всі хочуть eng С1. Книжки по програмуванню всі не менше 1000 сторінок. Для Java зробили простіше - випускають багатотомники.
Щв"чзувпвся зі своїм бувшим одноклассником. Вже давно в Ірландії живе, працює ПМ-ом каже, що зара на них попит скоротився. А загалом дивитись в сторону Штучного інтелекту радив.
Знакомый, которого сократили с МС, уже года 2 работает в другой компании и опять пахнет сокращением. Сейчас завершают проект и дальше пока у компании для них работы нет. Мне кажется, миру не надо столько айтишников. Когда-то были машинистки. Сейчас такой профессии нет. И печатных машинок нет. Разве что кто-то коллекционирует.
Зі свої сторони бачу, що треба все більше і більше (саме технічних спеціалістів). Бо кількість ПЗ збільшується, кількість користувачів також більшає, кількість стеку і різноманіття - теж більшає. Ба більше - ускладнюються процеси.
Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались: синус 30 косинус 45 сумма квадратов чисел расчет силы тяжести расчет давления жидкости Формула медианы треугольника Площадь боковой поверхности конуса Длина хорды через угол и радиус
Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались: синус 30 косинус 45 сумма квадратов чисел расчет силы тяжести расчет давления жидкости Формула медианы треугольника Площадь боковой поверхности конуса Длина хорды через угол и радиус
Вот честно.
Більше половини перерахованого в моїй роботі мілітарного (а потім і цивільного) пілота. А фізика так кожен день. Звичайно що можна просто як дресирований ведмідь дьоргати органи керування. Але тим і відрізняється пілот від ведмедя на велосипеді , що перший розуміє що він робить.
Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались: синус 30 косинус 45 сумма квадратов чисел расчет силы тяжести расчет давления жидкости Формула медианы треугольника Площадь боковой поверхности конуса Длина хорды через угол и радиус
Вот честно.
Задаєте глупі питання . Формули/аксіоми ітд зазубрені нікому не портібні, а потрібні навики логічного мислення.
Да будет вам известно, что логика, как и этика, преподавалась в союзе отдельно. Была постепенно выпилена из программы ближе к розвалу. Вы же сам сказал, что ВСЕ нужно. Вот я и спрашиваю, что конкретно из алгебры, геомтрии и физики вы как ИТшник используете. Личо уверен что не более 5% из всех этих предметов... Так зачем ВСЕ?
А логка у вас это пузырьковая сортировка или бинарное дерево? Или 3 вида циклов(иф-элс вайл и ду), на которых все ваше программирование построено ещё со времен бейсиков вшитых в ЗХ-Спектрум? Так это база, примерно как математика в начальных классах.... Или логика - качать куски с гитхаба и интегрировать? Или искать решения на стековерфлоу ?
Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались: синус 30 косинус 45 сумма квадратов чисел расчет силы тяжести расчет давления жидкости Формула медианы треугольника Площадь боковой поверхности конуса Длина хорды через угол и радиус
Вот честно.
Сумма квадратов, чисел, тоесть гипотенуза. Очень часто пришлось использовать, хотя-бы при строительстве дома для вычисления диагонали фундамента. Ну чтобы фундамент имел прямоугольную форму. Или те же ворота, секции забора варил тоже приходится, использовать теорему Пифагора. Ну и физика используется не столько в виде формул, сколько в виде использования физических процессов. А насчёт давления жидкости буквально пару недель как облом с этим вышел. Ехал на море, обычно замораживаю пару бутылок воды в сумку холодильник вместо элементов. Ну и утром иду её брать, тут такой нехиоый взрыв, аж крышку полки морозильника отвалило.Короче от мороза и расширения лопнули все три бутылки. Раньше, я это делал много раз, все было нормально. Оказалось наши экономисты просто изготовили бутылки из более тонкого пластика которые не выдержали давления. 4МНИП при замерзании вода расширяется на 10%