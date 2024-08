Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: Мав на увазі програмістів. Кажуть там математика не дуже потрібна.

Все дуже відносно.

Якщо орієнтуватися на найбільш затребуваний напрям зараз - AI, то математика просто конче необхідна.

Програмування, незалежно від мови - це не самодостатня річ для роботи, її варто розглядати в певному домені (сфері) застосування, що й визначає "потрібна чи не потрібна" математика, як і інші природничі чи суспільні науки.

Якщо цей вибір робить не ваша дитина, а ви замість неї, то питання ви ставите неправильно відпочатку. Будь-який подібний вибір буде хибним апріорі.

Вибір доводиться робити мені, бо йому байдуже.

Справедливості заради, коли, я поступався, то хоч вибір робив і я, але основною метою поступленням булр відкотити від армії за допомогою військової кафедри. Тож до вибору спеціальності ставився поверхнево.

Вибір доводиться робити мені, бо йому байдуже.

Команди ЛНУ з алгоритмічного програмування (ICPC) одні з найсильніших в Україні, а часто і на міжнародному рівні. Але хлопці (якось так складається), що в їх складі уже на вступі мали десь 200 чи близько балів по ЗНО-НМТ з математики-фізики. Наприклад

Команди ЛНУ з алгоритмічного програмування (ICPC) одні з найсильніших в Україні, а часто і на міжнародному рівні. Але хлопці (якось так складається), що в їх складі уже на вступі мали десь 200 чи близько балів по ЗНО-НМТ з математики-фізики. Наприклад

https://uain.press/news/accents/vypuskn ... liv-237719 Випускник фізико-математичного ліцею на Львівщині Максим Щерба здав ЗНО з математики і фізики на максимально можливі 200 балів

https://lnu.edu.ua/komanda-lvivskoho-un ... amuvannia/ Фінал цьогорічних змагань відбудеться у листопаді 2023 року у Єгипті, де за першість змагатимуться понад 100 команд з різних країн світу. Україну на Чемпіонаті представлятиме команда Львівського університету «LNU Stallions», до якої увійшли студенти-магістри факультету прикладної математики та інформатики Максим Щерба, Петро Тарнавський і Ярема Стягар.

А надіятися що з посередніми знаннями в 17 років раптом сильно щось зміниться в універі наївно.

Повідомлень: 6844 З нами з: 19.04.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 09:25 dimo_0n написав: Да будет вам известно, что логика, как и этика, преподавалась в союзе отдельно. Была постепенно выпилена из программы ближе к розвалу.

Вы же сам сказал, что ВСЕ нужно. Вот я и спрашиваю, что конкретно из алгебры, геомтрии и физики вы как ИТшник используете. Личо уверен что не более 5% из всех этих предметов... Так зачем ВСЕ?



А логка у вас это пузырьковая сортировка или бинарное дерево? Или 3 вида циклов(иф-элс вайл и ду), на которых все ваше программирование построено ещё со времен бейсиков вшитых в ЗХ-Спектрум? Так это база, примерно как математика в начальных классах.... Или логика - качать куски с гитхаба и интегрировать? Или искать решения на стековерфлоу ? Да будет вам известно, что логика, как и этика, преподавалась в союзе отдельно. Была постепенно выпилена из программы ближе к розвалу.Вы же сам сказал, что ВСЕ нужно. Вот я и спрашиваю, что конкретно из алгебры, геомтрии и физики вы как ИТшник используете. Личо уверен что не более 5% из всех этих предметов... Так зачем ВСЕ?А логка у вас это пузырьковая сортировка или бинарное дерево? Или 3 вида циклов(иф-элс вайл и ду), на которых все ваше программирование построено ещё со времен бейсиков вшитых в ЗХ-Спектрум? Так это база, примерно как математика в начальных классах.... Или логика - качать куски с гитхаба и интегрировать? Или искать решения на стековерфлоу

теорія множин, це з якого курсу?

AND, OR, XOR, NOT це з якої алгебри, булевої чи якої?

Це з того, що б-який ІТник вживає.



Далі, в певних напрямах вимагається:

- теорія імовірності

- калькулюс

- ЦОС (цифрова обробка сигналів)



Можливо, для веб-розробника матан, в більшості випадків не потрібен, але ІТ це не лише веб.



Faceless написав: Якщо орієнтуватися на найбільш затребуваний напрям зараз - AI, то математика просто конче необхідна.

Якщо орієнтуватися на найбільш затребуваний напрям зараз - AI, то математика просто конче необхідна.

Писати промпти ШІ математика конче непотрібна.

І нейромережі, це не про математику, це про нейромережі. Набір нод і набір зв"язків між нодами. Чи мова тренувати ШІ, теж це не про математику.



В певних напрямах ІТ достатньо базових "математичних" знань, в інших потрібно більш глибокі, але і там є так звані "алгоритмісти", які складають матмоделі, а програмісти просто ті алгоритми перекладають на тексти які потім легше перевести на машинну мову. Тобто програміст ближче до тлумача із людської мови на машинну, чим до математика чи фізика.



Плюс до того є всякі бізнес аналітики та архітекти, одні перекладають завдання з мови клієнтів на більш формальні вимоги до ПЗ, а інші на основі тих вимог роблять архітектуру та дизайн того ПЗ. А програмісти вже рамках того всього роблять те, що написано було вище.



А ще всякі менеджери та продажники, кадровики і т.д. і т.п.



теорія множин, це з якого курсу?

AND, OR, XOR, NOT це з якої алгебри, булевої чи якої?

Це з того, що б-який ІТник вживає.

Далі, в певних напрямах вимагається:

- теорія імовірності

- калькулюс

- ЦОС (цифрова обробка сигналів)

Можливо, для веб-розробника матан, в більшості випадків не потрібен, але ІТ це не лише веб.

Faceless написав: Якщо орієнтуватися на найбільш затребуваний напрям зараз - AI, то математика просто конче необхідна.

Писати промпти ШІ математика конче непотрібна.

І нейромережі, це не про математику, це про нейромережі. Набір нод і набір зв"язків між нодами. Чи мова тренувати ШІ, теж це не про математику.

В певних напрямах ІТ достатньо базових "математичних" знань, в інших потрібно більш глибокі, але і там є так звані "алгоритмісти", які складають матмоделі, а програмісти просто ті алгоритми перекладають на тексти які потім легше перевести на машинну мову. Тобто програміст ближче до тлумача із людської мови на машинну, чим до математика чи фізика.

Плюс до того є всякі бізнес аналітики та архітекти, одні перекладають завдання з мови клієнтів на більш формальні вимоги до ПЗ, а інші на основі тих вимог роблять архітектуру та дизайн того ПЗ. А програмісти вже рамках того всього роблять те, що написано було вище.

А ще всякі менеджери та продажники, кадровики і т.д. і т.п.

Риторичне запитання: вставляючи Jpeg картинку на фінанс, чи має знати, наприклад. хотаб чи вітальєн перетворення Фур"є яке використовується в Jpeg?

Повідомлень: 35973 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 09:43 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Faceless написав: Якщо орієнтуватися на найбільш затребуваний напрям зараз - AI, то математика просто конче необхідна.

Якщо орієнтуватися на найбільш затребуваний напрям зараз - AI, то математика просто конче необхідна.

Писати промпти ШІ математика конче непотрібна.

І нейромережі, це не про математику, це про нейромережі. Набір нод і набір зв"язків між нодами. Чи мова тренувати ШІ, теж це не про математику.



В певних напрямах ІТ достатньо базових "математичних" знань, в інших потрібно більш глибокі, але і там є так звані "алгоритмісти", які складають матмоделі, а програмісти просто ті алгоритми перекладають на тексти які потім легше перевести на машинну мову. Тобто програміст ближче до тлумача із людської мови на машинну, чим до математика чи фізика.



Плюс до того є всякі бізнес аналітики та архітекти, одні перекладають завдання з мови клієнтів на більш формальні вимоги до ПЗ, а інші на основі тих вимог роблять архітектуру та дизайн того ПЗ. А програмісти вже рамках того всього роблять те, що написано було вище.



А ще всякі менеджери та продажники, кадровики і т.д. і т.п. Писати промпти ШІ математика конче непотрібна.І нейромережі, це не про математику, це про нейромережі. Набір нод і набір зв"язків між нодами. Чи мова тренувати ШІ, теж це не про математику.В певних напрямах ІТ достатньо базових "математичних" знань, в інших потрібно більш глибокі, але і там є так звані "алгоритмісти", які складають матмоделі, а програмісти просто ті алгоритми перекладають на тексти які потім легше перевести на машинну мову. Тобто програміст ближче до тлумача із людської мови на машинну, чим до математика чи фізика.Плюс до того є всякі бізнес аналітики та архітекти, одні перекладають завдання з мови клієнтів на більш формальні вимоги до ПЗ, а інші на основі тих вимог роблять архітектуру та дизайн того ПЗ. А програмісти вже рамках того всього роблять те, що написано було вище.А ще всякі менеджери та продажники, кадровики і т.д. і т.п.



Сегмент AI це не про написання промптів. Мова про розвиток моделей навчання Сегмент AI це не про написання промптів. Мова про розвиток моделей навчання Faceless

Модератор Повідомлень: 35087 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 8002 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 09:48 Faceless написав: Сегмент AI це не про написання промптів. Мова про розвиток моделей навчання Сегмент AI це не про написання промптів. Мова про розвиток моделей навчання

І скільки таких спеціалістів треба? Скільки часу його підготувати? Скільки їх є? Сотня буде, а тисяча?

А писати промпти, надсилати їх джейсонами, парсити відповіді від ШІ таких програмістів треба сотні тисяч.



Умовно, в кожну праску поставити натренований ШІ, який міг отримувати команд з одного боку у формі мови, через текст-ту-спіч, напр., чи від чуйника які дані як теж текст, та висилати джейсон на виконання команди актуаторами, та джейсони для із відповідями людині. От це і буде робота АІ ІТ, що всунути те АІ в кожний "чайник". І скільки таких спеціалістів треба? Скільки часу його підготувати? Скільки їх є? Сотня буде, а тисяча?А писати промпти, надсилати їх джейсонами, парсити відповіді від ШІ таких програмістів треба сотні тисяч.Умовно, в кожну праску поставити натренований ШІ, який міг отримувати команд з одного боку у формі мови, через текст-ту-спіч, напр., чи від чуйника які дані як теж текст, та висилати джейсон на виконання команди актуаторами, та джейсони для із відповідями людині. От це і буде робота АІ ІТ, що всунути те АІ в кожний "чайник". Востаннє редагувалось flyman в Суб 10 сер, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз. flyman

Додано: Суб 10 сер, 2024 09:50 Re: Еміграція, заробітчанство
flyman написав: Faceless написав: Сегмент AI це не про написання промптів. Мова про розвиток моделей навчання

І скільки таких спеціалістів треба? Скільки часу його підготувати? Скільки їх є? Сотня буде, а тисяча?

А писати промпти, надсилати їх джейсонами, парсити відповіді від ШІ таких програмістів треба сотні тисяч.

Промти писати і аналізувати відповіді скоро буде кожна абізяна

І скільки таких спеціалістів треба? Скільки часу його підготувати? Скільки їх є? Сотня буде, а тисяча?

А писати промпти, надсилати їх джейсонами, парсити відповіді від ШІ таких програмістів треба сотні тисяч. І скільки таких спеціалістів треба? Скільки часу його підготувати? Скільки їх є? Сотня буде, а тисяча?А писати промпти, надсилати їх джейсонами, парсити відповіді від ШІ таких програмістів треба сотні тисяч.

Промти писати і аналізувати відповіді скоро буде кожна абізяна Промти писати і аналізувати відповіді скоро буде кожна абізяна Faceless

Модератор Повідомлень: 35087 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 8002 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 09:53 Ой+ написав: Bolt написав: Faceless написав: Все дуже відносно.

Якщо орієнтуватися на найбільш затребуваний напрям зараз - AI, то математика просто конче необхідна.

Програмування, незалежно від мови - це не самодостатня річ для роботи, її варто розглядати в певному домені (сфері) застосування, що й визначає "потрібна чи не потрібна" математика, як і інші природничі чи суспільні науки.

Якщо цей вибір робить не ваша дитина, а ви замість неї, то питання ви ставите неправильно відпочатку. Будь-який подібний вибір буде хибним апріорі.

(Це звісно моя особиста думка, сподіваюся, все у вашої дитини буде добре) Все дуже відносно.Якщо орієнтуватися на найбільш затребуваний напрям зараз - AI, то математика просто конче необхідна.Програмування, незалежно від мови - це не самодостатня річ для роботи, її варто розглядати в певному домені (сфері) застосування, що й визначає "потрібна чи не потрібна" математика, як і інші природничі чи суспільні науки.Якщо цей вибір робить не ваша дитина, а ви замість неї, то питання ви ставите неправильно відпочатку. Будь-який подібний вибір буде хибним апріорі.(Це звісно моя особиста думка, сподіваюся, все у вашої дитини буде добре)

Вибір доводиться робити мені, бо йому байдуже.

Справедливості заради, коли, я поступався, то хоч вибір робив і я, але основною метою поступленням булр відкотити від армії за допомогою військової кафедри. Тож до вибору спеціальності ставився поверхнево. Вибір доводиться робити мені, бо йому байдуже.Справедливості заради, коли, я поступався, то хоч вибір робив і я, але основною метою поступленням булр відкотити від армії за допомогою військової кафедри. Тож до вибору спеціальності ставився поверхнево.

Команди ЛНУ з алгоритмічного програмування (ICPC) одні з найсильніших в Україні, а часто і на міжнародному рівні. Але хлопці (якось так складається), що в їх складі уже на вступі мали десь 200 чи близько балів по ЗНО-НМТ з математики-фізики. Наприклад

https://uain.press/news/accents/vypuskn ... liv-237719 Випускник фізико-математичного ліцею на Львівщині Максим Щерба здав ЗНО з математики і фізики на максимально можливі 200 балів

https://lnu.edu.ua/komanda-lvivskoho-un ... amuvannia/ Фінал цьогорічних змагань відбудеться у листопаді 2023 року у Єгипті, де за першість змагатимуться понад 100 команд з різних країн світу. Україну на Чемпіонаті представлятиме команда Львівського університету «LNU Stallions», до якої увійшли студенти-магістри факультету прикладної математики та інформатики Максим Щерба, Петро Тарнавський і Ярема Стягар.

А надіятися що з посередніми знаннями в 17 років раптом сильно щось зміниться в універі наївно. Команди ЛНУ з алгоритмічного програмування (ICPC) одні з найсильніших в Україні, а часто і на міжнародному рівні. Але хлопці (якось так складається), що в їх складі уже на вступі мали десь 200 чи близько балів по ЗНО-НМТ з математики-фізики. НаприкладА надіятися що з посередніми знаннями в 17 років раптом сильно щось зміниться в універі наївно.

До речі.

Чомусь конкурс на компьютерную Інженерію в ЛНУ менший ніж в політесі, при тому, що в опитуванні для Dou. ua в Універа вищий бал за IT спеціальності ніж в політеха.

ХЗ чому(за умови, що то не проплаченый рейт)

На рахунок 200 бало дрочерів.

Сучасний 200 балів мабуть дорівнюють 140 (якщо перевести стару систему в сучасну), то, що було 30 років тому. Я малому допомагав готуватись до НМТ (він ще раз в тиждень до репетитора ходив) Тож розв'язував пробні варіанти. Труднощі викликало хіба останні завдання з параметром. В вртнуипі посидіти декілька вечера, подивитись відосики на Ютубі і думаю без проблем би робив.

Додано: Суб 10 сер, 2024 09:59 Faceless написав: flyman написав: Faceless написав: Сегмент AI це не про написання промптів. Мова про розвиток моделей навчання

І скільки таких спеціалістів треба? Скільки часу його підготувати? Скільки їх є? Сотня буде, а тисяча?

А писати промпти, надсилати їх джейсонами, парсити відповіді від ШІ таких програмістів треба сотні тисяч.

Промти писати і аналізувати відповіді скоро буде кожна абізяна

"доводити напильником згідно креслення" - це і буде основний напрям ІТ в галузі ШІ

П.С.

Виростити і виховати дитину теж "може кожна обізяна".

Чим принципово відрізняється навчання ШІ від навчання

І скільки таких спеціалістів треба? Скільки часу його підготувати? Скільки їх є? Сотня буде, а тисяча?

А писати промпти, надсилати їх джейсонами, парсити відповіді від ШІ таких програмістів треба сотні тисяч. І скільки таких спеціалістів треба? Скільки часу його підготувати? Скільки їх є? Сотня буде, а тисяча?А писати промпти, надсилати їх джейсонами, парсити відповіді від ШІ таких програмістів треба сотні тисяч.

Промти писати і аналізувати відповіді скоро буде кожна абізяна Промти писати і аналізувати відповіді скоро буде кожна абізяна

"доводити напильником згідно креслення" - це і буде основний напрям ІТ в галузі ШІ



П.С.

Виростити і виховати дитину теж "може кожна обізяна".

Чим принципово відрізняється навчання ШІ від навчання обізяни чи людини від народження до повноліття, коли вже фіналізується більшість нейрозв"язків? Що тут нема так званої "Божої іскри"? Так більшість населення Землі скоріше просто біороботи з певним чином натренованими нейрозв"язками, але без "Божої іскри". "доводити напильником згідно креслення" - це і буде основний напрям ІТ в галузі ШІП.С.Виростити і виховати дитину теж "може кожна обізяна".Чим принципово відрізняється навчання ШІ від навчання обізяни чи людини від народження до повноліття, коли вже фіналізується більшість нейрозв"язків? Що тут нема так званої "Божої іскри"? Так більшість населення Землі скоріше просто біороботи з певним чином натренованими нейрозв"язками, але без "Божої іскри". flyman

Повідомлень: 35973 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2784 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 10:27 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: На рахунок 200 бало дрочерів.

Сучасний 200 балів мабуть дорівнюють 140 (якщо перевести стару систему в сучасну), то, що було 30 років тому. Я малому допомагав готуватись до НМТ (він ще раз в тиждень до репетитора ходив) Тож розв'язував пробні варіанти. Труднощі викликало хіба останні завдання з параметром. В вртнуипі посидіти декілька вечера, подивитись відосики на Ютубі і думаю без проблем би робив.

Пи. Си. Я фізику пробне НМТ з бодуна на 132 Бали написав. Причому задачі навіть не дивився. На рахунок 200 бало дрочерів.Сучасний 200 балів мабуть дорівнюють 140 (якщо перевести стару систему в сучасну), то, що було 30 років тому. Я малому допомагав готуватись до НМТ (він ще раз в тиждень до репетитора ходив) Тож розв'язував пробні варіанти. Труднощі викликало хіба останні завдання з параметром. В вртнуипі посидіти декілька вечера, подивитись відосики на Ютубі і думаю без проблем би робив.Пи. Си. Я фізику пробне НМТ з бодуна на 132 Бали написав. Причому задачі навіть не дивився.

Приклад, що я навів 2*200 це 2017 р. ЗНО. Хлопці з тих років вступу із зазначеними показниками вже по гуглах-хуавеях успішно працюють. Чи зараз НМТ 200 балів знецінились? Можливо, оскільки навіть кількісно їх стало більше. Думати, що 30 років тому умовна 3-ка відповідала теперішнім 200 це з розряду трава була зеленіша. Як правило 200-бальники ще і на олімпіадах себе непогано проявляють.

132 це 4,9 бала по 12 бальній шкалі, тобто приблизно чуть не на рівні угадування. Дійсно буваю, що коли тестуються, то показують дехто результати гірші за угадування. А в цілому останні 4 роки значні освітні втрати. МОН давало результати, що знання восьмикласників відповідають шостому класу через карантини та війну. Приклад, що я навів 2*200 це 2017 р. ЗНО. Хлопці з тих років вступу із зазначеними показниками вже по гуглах-хуавеях успішно працюють. Чи зараз НМТ 200 балів знецінились? Можливо, оскільки навіть кількісно їх стало більше. Думати, що 30 років тому умовна 3-ка відповідала теперішнім 200 це з розряду трава була зеленіша. Як правило 200-бальники ще і на олімпіадах себе непогано проявляють.132 це 4,9 бала по 12 бальній шкалі, тобто приблизно чуть не на рівні угадування. Дійсно буваю, що коли тестуються, то показують дехто результати гірші за угадування. А в цілому останні 4 роки значні освітні втрати. МОН давало результати, що знання восьмикласників відповідають шостому класу через карантини та війну. Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 10 сер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз. Ой+

Повідомлень: 6844 З нами з: 19.04.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 10:32 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Чим принципово відрізняється навчання ШІ від навчання обізяни чи людини від народження до повноліття, коли вже фіналізується більшість нейрозв"язків? Що тут нема так званої "Божої іскри"? Так більшість населення Землі скоріше просто біороботи з певним чином натренованими нейрозв"язками, але без "Божої іскри".

Якраз принципово і відрізняється, не варто вважати, що ШІ "думає". Але ви краще далі промптів не відволікайтеся Якраз принципово і відрізняється, не варто вважати, що ШІ "думає". Але ви краще далі промптів не відволікайтеся Faceless

Модератор Повідомлень: 35087 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 8002 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 10:34 Re: Еміграція, заробітчанство dimo_0n написав: ВСЕ нужно ВСЕ нужно



вставлю своє маленьке я.

Тому що це відкриває Ваш спектир можливостей. Ви навіть можете не знати що в якійсь задачі можна використати щось інше або знайти інший підхід.

наприклад є два єлементи з'єднайте їх лінією, ооо а може зробити у формі стрілочки. Базовий підхід, не шукаючи купу непотрібних бібліотек.



