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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:52
Ой+ написав: Bolt написав:
На рахунок 200 бало дрочерів.
Сучасний 200 балів мабуть дорівнюють 140 (якщо перевести стару систему в сучасну), то, що було 30 років тому. Я малому допомагав готуватись до НМТ (він ще раз в тиждень до репетитора ходив) Тож розв'язував пробні варіанти. Труднощі викликало хіба останні завдання з параметром. В вртнуипі посидіти декілька вечера, подивитись відосики на Ютубі і думаю без проблем би робив.
Пи. Си. Я фізику пробне НМТ з бодуна на 132 Бали написав. Причому задачі навіть не дивився.
Приклад, що я навів 2*200 це 2017 р. ЗНО. Хлопці з тих років вступу із зазначеними показниками вже по гуглах-хуавеях успішно працюють. Чи зараз НМТ 200 балів знецінились? Можливо, оскільки навіть кількісно їх стало більше. Думати, що 30 років тому умовна 3-ка відповідала теперішнім 200 це з розряду трава була зеленіша. Як правило 200-бальники ще і на олімпіадах себе непогано проявляють.
132 це 4,9 бала по 12 бальній шкалі, тобто приблизно чуть не на рівні угадування. Дійсно буваю, що коли тестуються, то показують дехто результати гірші за угадування. А в цілому останні 4 роки значні освітні втрати. МОН давало результати, що знання восьмикласників відповідають шостому класу через карантини та війну.
Наскільки пам'ятаю, то на тих же вступних іспитаз до Політеху були цілком складні завдання, що відповідали другому рівню склалносиі(з трьох) задачника Сканаві.
Наприклад повноцінні тригонометричні рівняння, а не те що було на НМТ типу: cos x/2 = 0
Я не пишц, що я фізику я спеціально готувався, просто для цікавості тест на компі пройшов.
До задач навіть не брався, можливо би і більше набрав.
Пи. Си. Щоб аідгадувати, теж якісь знання треба мати. 😏Інакше, чому 13%цьогорічних випускників не склали НМТ?! Хоча, там достатньо ьуло знань максимум до 7-го класу.
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Bolt
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:03
Прямо зараз ринок ІТ кардинально змінюється: скоро формошльопери і крудоділи залишаться за бортом. От потреби в тих, хто вміє донавчати нейромережі буде просто шалена
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:09
dimo_0n написав:
Да будет вам известно, что логика, как и этика, преподавалась в союзе отдельно. Была постепенно выпилена из программы ближе к розвалу.
Вы же сам сказал, что ВСЕ нужно. Вот я и спрашиваю, что конкретно из алгебры, геомтрии и физики вы как ИТшник используете. Личо уверен что не более 5% из всех этих предметов... Так зачем ВСЕ?
А логка у вас это пузырьковая сортировка или бинарное дерево? Или 3 вида циклов(иф-элс вайл и ду), на которых все ваше программирование построено ещё со времен бейсиков вшитых в ЗХ-Спектрум? Так это база, примерно как математика в начальных классах.... Или логика - качать куски с гитхаба и интегрировать? Или искать решения на стековерфлоу
?
тобто Ви заявляєте, що побудована система освіти непотрібна? Що наприклад двійочник після бурси стане відмінним програмістом?
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BIGor
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:38
BIGor система освіти потребує кардинальних змін. Бо зараз є величезні проблеми на всіх рівнях. А тим часом, реально освіту розвивають хіба азіати (Китай, Корея). В США та Європи достатньо запасу ресурсів, щоб скуповувати таланти з усього світу
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:32
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ
?
а що таке чисте ИТ? зараз під ІТ розуміють зовсім різні спеціальності.
якщо з математикою не дуже, то Системний аналіз не те, гадаю має сенс подивитися ще щось...
Мав на увазі програмістів. Кажуть там математика не дуже потрібна.
як на мене, ті програмісти, які кодять бази даних та таке інше, без математичного складу розуму - важкувато.
ви ж розумієте, це все умовність. ви кажете програміст - на якій мові? C#? Java? Python? вже скільки мов програмування. можна не ERP систему робити, а якийсь сайтики збирати. навчання в ЗВО знайомить з основами. й до речі, а який там рівень викладання - викладач вже 30 років на кафедрі чи сеньйор з галери? скориш перше.
один з варіантів - починати роботу з тестувальника, а там далі як піде. й хоч тестувальники це початковий ступінь, є тестувальники які перевіряють взагалі логіку побудови програм - а це зовсім різний рівень. правда, це вже на серйозних галерах - в житті воно якось простіше
банальна порада, але все-таки спробуйте дізнатись, а що подобається дитині? навіть в ІТ багато шляхів. ще є час
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:34
Дюрі-бачі написав:BIGor
система освіти потребує кардинальних змін. Бо зараз є величезні проблеми на всіх рівнях. А тим часом, реально освіту розвивають хіба азіати (Китай, Корея). В США та Європи достатньо запасу ресурсів, щоб скуповувати таланти з усього світу
це ви дуже взагалі кажете. у нас так, проблема, бо вчителям потрібно якось крутитися, щоб заробити гроші, пересічний вчитель навіть на життя не заробить. відповідно й рівень викладання такий
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:36
Faceless написав:
Bolt написав:Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?
А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше
ви ж не руками працюєте
. треба радити щось таке, що сам робиш.
руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:44
Shaman написав: Faceless написав:
Bolt написав:Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?
А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше
ви ж не руками працюєте
. треба радити щось таке, що сам робиш.
руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення
Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця на республіканських олімпіадах кілька років?
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