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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:20
akurt я співпрацював із Manhattan College і там 95% найкращих і вмотивованих студентів - емігранти. А корінні Амераканці можуть і по 10 років ходити "вчитися"
Додано: Суб 10 сер, 2024 18:19
Так треба ж стрибати від радощів, що саме 95% вмотивовані!
А «емігрант» то термін/стан цікавий.
Приблизно як у відомом у романі:
«Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот…»
В одній кімнаті гуртожитка одного з названих університетів - я відвідував - жили три студента.
Один - з України, двоє - з Греції.
Після закінчення тільки один повернувся в рідну країну.
Ха! Зараз згадав: один з греків на сьогодні в докторантурі названого університету.
Вмотивований…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2024 18:23
о, знайшов - Львівська політехніка, спеціальність комп'ютерні науки, освітня програма "Системи штучного інтелекту". все майже як тут порадили але знайшов в інеті, точність не гарантую
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