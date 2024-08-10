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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2241224222432244
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:20

akurt я співпрацював із Manhattan College і там 95% найкращих і вмотивованих студентів - емігранти. А корінні Амераканці можуть і по 10 років ходити "вчитися"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:19

Так треба ж стрибати від радощів, що саме 95% вмотивовані!
А «емігрант» то термін/стан цікавий.
Приблизно як у відомом у романі:
«Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот…»
В одній кімнаті гуртожитка одного з названих університетів - я відвідував - жили три студента.
Один - з України, двоє - з Греції.
Після закінчення тільки один повернувся в рідну країну.
Ха! Зараз згадав: один з греків на сьогодні в докторантурі названого університету.
Вмотивований…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:23

  Bolt написав:Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?

о, знайшов - Львівська політехніка, спеціальність комп'ютерні науки, освітня програма "Системи штучного інтелекту". все майже як тут порадили :D але знайшов в інеті, точність не гарантую :oops:
Shaman
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