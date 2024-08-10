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Так треба ж стрибати від радощів, що саме 95% вмотивовані! А «емігрант» то термін/стан цікавий. Приблизно як у відомом у романі: «Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот…» В одній кімнаті гуртожитка одного з названих університетів - я відвідував - жили три студента. Один - з України, двоє - з Греції. Після закінчення тільки один повернувся в рідну країну. Ха! Зараз згадав: один з греків на сьогодні в докторантурі названого університету. Вмотивований… до речі: з досить бідної грецької родини. Повернувся в Грецію той, що з реальних багатіїв. Ось вам і мотивація…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2024 18:28, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Bolt Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?
А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше
ви ж не руками працюєте . треба радити щось таке, що сам робиш.
руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення
Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця на республіканських олімпіадах кілька років?
мається на увазі принцип, що якщо сам працюєш головою, й своїх дітей теж плануєш, що головою - то й радити треба. все-таки є певні відмінності, трошки різний рівень. й хоч сам не маю цього снобізму, але робота руками - якщо людина вже точно не тягне головою.
а чого не міжнародних? хоча я не дійшов до республіки - походженням не вийшов
Shaman написав:[quote="5755807:Faceless"] Bolt Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?
А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше
ви ж не руками працюєте . треба радити щось таке, що сам робиш.
руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення
Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця на республіканських олімпіадах кілька років?
мається на увазі принцип, що якщо сам працюєш головою, й своїх дітей теж плануєш, що головою - то й радити треба. все-таки є певні відмінності, трошки різний рівень. й хоч сам не маю цього снобізму, але робота руками - якщо людина вже точно не тягне головою.
а чого не міжнародних? хоча я не дійшов до республіки - походженням не вийшов [/quote] Ну до міжнародних не дійшов, що поробиш
Дюрі-бачі написав:BIGor система освіти потребує кардинальних змін. Бо зараз є величезні проблеми на всіх рівнях. А тим часом, реально освіту розвивають хіба азіати (Китай, Корея). В США та Європи достатньо запасу ресурсів, щоб скуповувати таланти з усього світу
як мені розповідав знайомий, то так Китай, Корея - як роботи, кнопають нереально, години витрачаються шалені - в цьому ми їм не конкуренти. але творчий індивідуальний підхід західна система розвиває краще, й нам треба туди рухатися, бо варіантів немає
Дюрі-бачі написав:akurt я співпрацював із Manhattan College і там 95% найкращих і вмотивованих студентів - емігранти. А корінні Амераканці можуть і по 10 років ходити "вчитися"
То для нашої людини студенти-емігранти - диковинка. Це при тому, що Україна років 20 поспіль намагалася залучати студентів-іноземців на платній основі. Не тільки з країн Африки, а наприклад було співробітництво НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ з Туркменістаном. Та країна не економила на освіті своїх хлопців (надсилали виключно хлопців).
Якщо пригадати, що і США, і Канада - країни емігрантів, то там на це ніхто ніяк і ніде не звертає уваги. Я «по старой памяти» отримую розсилку новин з одного університету, який розташований в США реально хто зна де - на півночі, на кордоні із Канадою, де крім ведмедів та оленів рідко хто зʼявляється, так там саме те, що ви написали: 95% - це емігранти - і що цікаво, з країн Азії та Африки… Ну а що ж: люди шукають те місце, де відкривають двері в майбутнє. До речі, той університет завжди намагався залучати студентів з України, забезпечуючи пільгову оплату за навчання. Але НАШІ туди не їхали, а ось азіати та африканці - залюбки…
Shaman написав:ви ж не руками працюєте . треба радити щось таке, що сам робиш.
руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення
Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця на республіканських олімпіадах кілька років?
мається на увазі принцип, що якщо сам працюєш головою, й своїх дітей теж плануєш, що головою - то й радити треба. все-таки є певні відмінності, трошки різний рівень. й хоч сам не маю цього снобізму, але робота руками - якщо людина вже точно не тягне головою.
а чого не міжнародних? хоча я не дійшов до республіки - походженням не вийшов
Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались: синус 30 косинус 45 сумма квадратов чисел расчет силы тяжести расчет давления жидкости Формула медианы треугольника Площадь боковой поверхности конуса Длина хорды через угол и радиус
Вот честно.
Сумма квадратов, чисел, тоесть гипотенуза. Очень часто пришлось использовать, хотя-бы при строительстве дома для вычисления диагонали фундамента. Ну чтобы фундамент имел прямоугольную форму. Или те же ворота, секции забора варил тоже приходится, использовать теорему Пифагора. Ну и физика используется не столько в виде формул, сколько в виде использования физических процессов. А насчёт давления жидкости буквально пару недель как облом с этим вышел. Ехал на море, обычно замораживаю пару бутылок воды в сумку холодильник вместо элементов. Ну и утром иду её брать, тут такой нехиоый взрыв, аж крышку полки морозильника отвалило.Короче от мороза и расширения лопнули все три бутылки. Раньше, я это делал много раз, все было нормально. Оказалось наши экономисты просто изготовили бутылки из более тонкого пластика которые не выдержали давления. 4МНИП при замерзании вода расширяется на 10%
Если-бы вопрос не был к программисту, то я-бы ответил, что мне постоянно приходится применять знания физики, химии, некоторую часть из полученных в институте знаний. И не просто сами знания, а понимание физических, химических процессов, знание свойств материалов, в тч металлов, позволяет находить решения. На стройке первый вопрос к молодому прорабу - как проверить прямой угол. Ответ - 3-4-5. Это и есть теорема Пифагора. Кстати, одна большая проблема была решена мной, когда городские службы несли какую-то хрень, я настоял что они неправы. Применен принцип сообщающихся сосудов + понимание как проходят коммуникации здания и городские коммуникации. В результате, они выполнили свою работу и существовавшая на протяжении 12 лет (со времен Сэнди) проблема была устранена. Синусы-косинусы, да, не приходится применять. Но кто сказал, что это не потребуется буквально за углом (каламбур). Нафиг не интересно было в школе ботаника, и нет желания в это влазить тут, но тут очень востребован лендскейпинг. А это много чего надо знать. Я не знаю насколько нужна была-бы алгебра, но простая математика (даже скорей арифметика) тут не у всех на должном уровне. Финансовый...наверное менеджмент у многих хромает. Им надо чтобы бухгалтер с сертификатом и дипломом пришел, нарисовал на вайтборде какие-то цифры. на слух расчеты на два действия они не воспринимают. Хотя понимание инвестирования у них еще в школе дают.