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#<1 ... 2242224322442245> Додано: Суб 10 сер, 2024 17:20 akurt я співпрацював із Manhattan College і там 95% найкращих і вмотивованих студентів - емігранти. А корінні Амераканці можуть і по 10 років ходити "вчитися" Дюрі-бачі

Повідомлень: 3568 З нами з: 29.07.22 Подякував: 621 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 18:19 Так треба ж стрибати від радощів, що саме 95% вмотивовані!

А «емігрант» то термін/стан цікавий.

Приблизно як у відомом у романі:

«Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот…»

В одній кімнаті гуртожитка одного з названих університетів - я відвідував - жили три студента.

Один - з України, двоє - з Греції.

Після закінчення тільки один повернувся в рідну країну.

Ха! Зараз згадав: один з греків на сьогодні в докторантурі названого університету.

Вмотивований… до речі: з досить бідної грецької родини. Повернувся в Грецію той, що з реальних багатіїв.

Ось вам і мотивація… Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2024 18:28, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9886 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3664 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 18:23 Bolt написав: Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ? Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?

о, знайшов - Львівська політехніка, спеціальність комп'ютерні науки, освітня програма "Системи штучного інтелекту". все майже як тут порадили але знайшов в інеті, точність не гарантую о, знайшов - Львівська політехніка, спеціальність комп'ютерні науки, освітня програма "Системи штучного інтелекту". все майже як тут порадилиале знайшов в інеті, точність не гарантую Shaman

Повідомлень: 6558 З нами з: 29.09.19 Подякував: 631 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 18:30 Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав: Bolt

Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?



А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше

ви ж не руками працюєте . треба радити щось таке, що сам робиш.



руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення ви ж не руками працюєте. треба радити щось таке, що сам робиш.руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця на республіканських олімпіадах кілька років? Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця накілька років?

мається на увазі принцип, що якщо сам працюєш головою, й своїх дітей теж плануєш, що головою - то й радити треба. все-таки є певні відмінності, трошки різний рівень. й хоч сам не маю цього снобізму, але робота руками - якщо людина вже точно не тягне головою.



а чого не міжнародних? хоча я не дійшов до республіки - походженням не вийшов мається на увазі принцип, що якщо сам працюєш головою, й своїх дітей теж плануєш, що головою - то й радити треба. все-таки є певні відмінності, трошки різний рівень. й хоч сам не маю цього снобізму, але робота руками - якщо людина вже точно не тягне головою.а чого не міжнародних? хоча я не дійшов до республіки - походженням не вийшов Shaman

Повідомлень: 6558 З нами з: 29.09.19 Подякував: 631 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 18:31 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: [quote="5755807:Faceless"]

Bolt

Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?



А може краще вчитися працювати руками? За той час поки він дійде десь до 3 курсу і вже буде шукати щось як джун, ймовірно конкуренція між шкіряних мішків буде настільки шалена, а вимоги такі високі, що треба буде бути генієм щоб чогось досягти, навіть на хліб з маслом заробити, не те що розраховувати на щось більше

ви ж не руками працюєте . треба радити щось таке, що сам робиш.



руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення ви ж не руками працюєте. треба радити щось таке, що сам робиш.руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця на республіканських олімпіадах кілька років? Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця накілька років?

мається на увазі принцип, що якщо сам працюєш головою, й своїх дітей теж плануєш, що головою - то й радити треба. все-таки є певні відмінності, трошки різний рівень. й хоч сам не маю цього снобізму, але робота руками - якщо людина вже точно не тягне головою.



а чого не міжнародних? хоча я не дійшов до республіки - походженням не вийшов [/quote]

Ну до міжнародних не дійшов, що поробиш мається на увазі принцип, що якщо сам працюєш головою, й своїх дітей теж плануєш, що головою - то й радити треба. все-таки є певні відмінності, трошки різний рівень. й хоч сам не маю цього снобізму, але робота руками - якщо людина вже точно не тягне головою.а чого не міжнародних? хоча я не дійшов до республіки - походженням не вийшов[/quote]Ну до міжнародних не дійшов, що поробиш Faceless

Модератор Повідомлень: 35091 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8002 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 18:34 Дюрі-бачі написав: BIGor система освіти потребує кардинальних змін. Бо зараз є величезні проблеми на всіх рівнях. А тим часом, реально освіту розвивають хіба азіати (Китай, Корея). В США та Європи достатньо запасу ресурсів, щоб скуповувати таланти з усього світу система освіти потребує кардинальних змін. Бо зараз є величезні проблеми на всіх рівнях. А тим часом, реально освіту розвивають хіба азіати (Китай, Корея). В США та Європи достатньо запасу ресурсів, щоб скуповувати таланти з усього світу

як мені розповідав знайомий, то так Китай, Корея - як роботи, кнопають нереально, години витрачаються шалені - в цьому ми їм не конкуренти. але творчий індивідуальний підхід західна система розвиває краще, й нам треба туди рухатися, бо варіантів немає як мені розповідав знайомий, то так Китай, Корея - як роботи, кнопають нереально, години витрачаються шалені - в цьому ми їм не конкуренти. але творчий індивідуальний підхід західна система розвиває краще, й нам треба туди рухатися, бо варіантів немає Shaman

Повідомлень: 6558 З нами з: 29.09.19 Подякував: 631 раз. Подякували: 1455 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 18:35 Shaman написав: Bolt написав: Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ? Хто, що посоветует с форумных ИТшников, стоит поступать на Системный анализ(типа системный аналитик, ПМ) или лучше на чистое ИТ?

о, знайшов - Львівська політехніка, спеціальність комп'ютерні науки, освітня програма "Системи штучного інтелекту". все майже як тут порадили але знайшов в інеті, точність не гарантую о, знайшов - Львівська політехніка, спеціальність комп'ютерні науки, освітня програма "Системи штучного інтелекту". все майже як тут порадилиале знайшов в інеті, точність не гарантую

Є таке, але ХЗ чому там вчать 80-ти річні прохфессори. Є таке, але ХЗ чому там вчать 80-ти річні прохфессори. Bolt Повідомлень: 3081 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 18:37 Дюрі-бачі написав: akurt я співпрацював із Manhattan College і там 95% найкращих і вмотивованих студентів - емігранти. А корінні Амераканці можуть і по 10 років ходити "вчитися" я співпрацював із Manhattan College і там 95% найкращих і вмотивованих студентів - емігранти. А корінні Амераканці можуть і по 10 років ходити "вчитися"

То для нашої людини студенти-емігранти - диковинка. Це при тому, що Україна років 20 поспіль намагалася залучати студентів-іноземців на платній основі. Не тільки з країн Африки, а наприклад було співробітництво НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ з Туркменістаном. Та країна не економила на освіті своїх хлопців (надсилали виключно хлопців).



Якщо пригадати, що і США, і Канада - країни емігрантів, то там на це ніхто ніяк і ніде не звертає уваги.

Я «по старой памяти» отримую розсилку новин з одного університету, який розташований в США реально хто зна де - на півночі, на кордоні із Канадою, де крім ведмедів та оленів рідко хто зʼявляється, так там саме те, що ви написали: 95% - це емігранти - і що цікаво, з країн Азії та Африки…

Ну а що ж: люди шукають те місце, де відкривають двері в майбутнє.

До речі, той університет завжди намагався залучати студентів з України, забезпечуючи пільгову оплату за навчання. Але НАШІ туди не їхали, а ось азіати та африканці - залюбки…



https://www.whitworth.edu/cms/ То для нашої людини студенти-емігранти - диковинка. Це при тому, що Україна років 20 поспіль намагалася залучати студентів-іноземців на платній основі. Не тільки з країн Африки, а наприклад було співробітництво НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ з Туркменістаном. Та країна не економила на освіті своїх хлопців (надсилали виключно хлопців).Якщо пригадати, що і США, і Канада - країни емігрантів, то там на це ніхто ніяк і ніде не звертає уваги.Я «по старой памяти» отримую розсилку новин з одного університету, який розташований в США реально хто зна де - на півночі, на кордоні із Канадою, де крім ведмедів та оленів рідко хто зʼявляється, так там саме те, що ви написали: 95% - це емігранти - і що цікаво, з країн Азії та Африки…Ну а що ж: люди шукають те місце, де відкривають двері в майбутнє.До речі, той університет завжди намагався залучати студентів з України, забезпечуючи пільгову оплату за навчання. Але НАШІ туди не їхали, а ось азіати та африканці - залюбки… Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 сер, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9886 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3664 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 18:37 Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: ви ж не руками працюєте . треба радити щось таке, що сам робиш.



руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення ви ж не руками працюєте. треба радити щось таке, що сам робиш.руками - це якщо не можеш головою. чи якщо це дуже подобається, майже хобі - але це скориш виключення Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця на республіканських олімпіадах кілька років? Сенс радити, що сам робиш? Різні покоління, геть різні шляхи, які точно не повторяться. Може ще було порадити спочатку займати призові місця накілька років?

мається на увазі принцип, що якщо сам працюєш головою, й своїх дітей теж плануєш, що головою - то й радити треба. все-таки є певні відмінності, трошки різний рівень. й хоч сам не маю цього снобізму, але робота руками - якщо людина вже точно не тягне головою.



а чого не міжнародних? хоча я не дійшов до республіки - походженням не вийшов мається на увазі принцип, що якщо сам працюєш головою, й своїх дітей теж плануєш, що головою - то й радити треба. все-таки є певні відмінності, трошки різний рівень. й хоч сам не маю цього снобізму, але робота руками - якщо людина вже точно не тягне головою.а чого не міжнародних? хоча я не дійшов до республіки - походженням не вийшов

Я не проти працювати руками, але тільки на себе. Я не проти працювати руками, але тільки на себе. Bolt Повідомлень: 3081 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 18:43 Bolt написав: dimo_0n написав: BIGor написав: все потрібно насправді все потрібно насправді

Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались:

синус 30

косинус 45

сумма квадратов чисел

расчет силы тяжести

расчет давления жидкости

Формула медианы треугольника

Площадь боковой поверхности конуса

Длина хорды через угол и радиус



Вот честно. Расскажите, как часто вам за всю жизнь потребовались:синус 30косинус 45сумма квадратов чиселрасчет силы тяжестирасчет давления жидкостиФормула медианы треугольникаПлощадь боковой поверхности конусаДлина хорды через угол и радиусВот честно.

Сумма квадратов, чисел, тоесть гипотенуза. Очень часто пришлось использовать, хотя-бы при строительстве дома для вычисления диагонали фундамента. Ну чтобы фундамент имел прямоугольную форму. Или те же ворота, секции забора варил тоже приходится, использовать теорему Пифагора.

Ну и физика используется не столько в виде формул, сколько в виде использования физических процессов.

А насчёт давления жидкости буквально пару недель как облом с этим вышел.

Ехал на море, обычно замораживаю пару бутылок воды в сумку холодильник вместо элементов.

Ну и утром иду её брать, тут такой нехиоый взрыв, аж крышку полки морозильника отвалило.Короче от мороза и расширения лопнули все три бутылки. Раньше, я это делал много раз, все было нормально. Оказалось наши экономисты просто изготовили бутылки из более тонкого пластика которые не выдержали давления.

4МНИП при замерзании вода расширяется на 10% Сумма квадратов, чисел, тоесть гипотенуза. Очень часто пришлось использовать, хотя-бы при строительстве дома для вычисления диагонали фундамента. Ну чтобы фундамент имел прямоугольную форму. Или те же ворота, секции забора варил тоже приходится, использовать теорему Пифагора.Ну и физика используется не столько в виде формул, сколько в виде использования физических процессов.А насчёт давления жидкости буквально пару недель как облом с этим вышел.Ехал на море, обычно замораживаю пару бутылок воды в сумку холодильник вместо элементов.Ну и утром иду её брать, тут такой нехиоый взрыв, аж крышку полки морозильника отвалило.Короче от мороза и расширения лопнули все три бутылки. Раньше, я это делал много раз, все было нормально. Оказалось наши экономисты просто изготовили бутылки из более тонкого пластика которые не выдержали давления.4МНИП при замерзании вода расширяется на 10%



Если-бы вопрос не был к программисту, то я-бы ответил, что мне постоянно приходится применять знания физики, химии, некоторую часть из полученных в институте знаний. И не просто сами знания, а понимание физических, химических процессов, знание свойств материалов, в тч металлов, позволяет находить решения.

На стройке первый вопрос к молодому прорабу - как проверить прямой угол.

Ответ - 3-4-5. Это и есть теорема Пифагора.

Кстати, одна большая проблема была решена мной, когда городские службы несли какую-то хрень, я настоял что они неправы. Применен принцип сообщающихся сосудов + понимание как проходят коммуникации здания и городские коммуникации. В результате, они выполнили свою работу и существовавшая на протяжении 12 лет (со времен Сэнди) проблема была устранена.

Синусы-косинусы, да, не приходится применять. Но кто сказал, что это не потребуется буквально за углом (каламбур).

Нафиг не интересно было в школе ботаника, и нет желания в это влазить тут, но тут очень востребован лендскейпинг. А это много чего надо знать.

Я не знаю насколько нужна была-бы алгебра, но простая математика (даже скорей арифметика) тут не у всех на должном уровне.

Финансовый...наверное менеджмент у многих хромает. Им надо чтобы бухгалтер с сертификатом и дипломом пришел, нарисовал на вайтборде какие-то цифры. на слух расчеты на два действия они не воспринимают. Хотя понимание инвестирования у них еще в школе дают. Если-бы вопрос не был к программисту, то я-бы ответил, что мне постоянно приходится применять знания физики, химии, некоторую часть из полученных в институте знаний. И не просто сами знания, а понимание физических, химических процессов, знание свойств материалов, в тч металлов, позволяет находить решения.На стройке первый вопрос к молодому прорабу - как проверить прямой угол.Ответ - 3-4-5. Это и есть теорема Пифагора.Кстати, одна большая проблема была решена мной, когда городские службы несли какую-то хрень, я настоял что они неправы. Применен принцип сообщающихся сосудов + понимание как проходят коммуникации здания и городские коммуникации. В результате, они выполнили свою работу и существовавшая на протяжении 12 лет (со времен Сэнди) проблема была устранена.Синусы-косинусы, да, не приходится применять. Но кто сказал, что это не потребуется буквально за углом (каламбур).Нафиг не интересно было в школе ботаника, и нет желания в это влазить тут, но тут очень востребован лендскейпинг. А это много чего надо знать.Я не знаю насколько нужна была-бы алгебра, но простая математика (даже скорей арифметика) тут не у всех на должном уровне.Финансовый...наверное менеджмент у многих хромает. Им надо чтобы бухгалтер с сертификатом и дипломом пришел, нарисовал на вайтборде какие-то цифры. на слух расчеты на два действия они не воспринимают. Хотя понимание инвестирования у них еще в школе дают. rjkz

Повідомлень: 16871 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8397 раз. Подякували: 5290 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2242224322442245> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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