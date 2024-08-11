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Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше. Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.
69 куе. НАТО. СЩА, Флорида Надо поменять ковролин и покрасить стены. Отличные школы рядом. Не благодарите.
почему такие хорошие сапоги не купили сами? село во Флориде надо сделать полный ремонт и купить мебелЯ))) 2 спальни и 2 ванны на 30м2? рили??? стоимость владения и "остальные условия"?
Не купил сам, потому что там не живу сейчас. И не знаю или буду там жить. Климат Флориды - летом очень-очень жарко. Зимой - отлично. Многие из Нй ездят на зиму во Флориду. Почему Вы решили, что 30м2? 1055 сквфит= 98м2. Стоимость владения там указана. НОА около 800 долларов в месяц. Для Нй это обычная цена, но во Флориде, возможно, это и дороговато. В зону моего внимания это попало просто потому что мы сейчас лихорадочно пытаемся сложить пазлл на ситуацию через год, когда старший должен идти в хайскул. И смотрим и сравниваем абсолютно все и все варианты. Кстати, цены в тех домах от этой нижней цены и до примерно 120 куе. Когда примерно с месяц назад я залез туда смотреть, то предложений было навалом, сейчас очень мало. Я не знаю с чем это связано. Вообще, в США на РН спрос имеет волновой характер и очень зависит от школьных циклов. Реально, люди переезжают в другие районы, города и даже штаты, чтобы ребенок учился в хорошей школе. Соответственно, примерно весна-лето это когда люди покупают-снимают новое жилье.
rjkz написав:Привет ухилянтам! Шо, подешевело? Было-ж 352 и в евро.
Привіт ковбасній еміграції. У вас квітко-паранойя. Скрізь її бачите. Натягуєте на будь-який глобус. Але спокуха, квітка - НЕ продається.
Да я вижу, что никак НЕ продается. Но вы пробуете. Уже и 300 кДОЛЛАРОВ проскочила цена.
Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь. rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.
airmax78 написав:Привіт ковбасній еміграції. У вас квітко-паранойя. Скрізь її бачите. Натягуєте на будь-який глобус. Але спокуха, квітка - НЕ продається.
Да я вижу, что никак НЕ продается. Но вы пробуете. Уже и 300 кДОЛЛАРОВ проскочила цена.
Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь. rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.
УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять? Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти? Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись? Й в чому він виражається? Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає... Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь. Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь. Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії. Навіть не уявляю як ти це витримуєш. Може це від перенавантаження? Стрес? Може у відпустку час? Спробуй. Я спробував, допомогло. Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний. Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник. Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися? Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити.
airmax78 написав:Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь. rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.
УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять? Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти? Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись? Й в чому він виражається? Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає... Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь. Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь. Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії. Навіть не уявляю як ти це витримуєш. Може це від перенавантаження? Стрес? Може у відпустку час? Спробуй. Я спробував, допомогло. Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний. Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник. Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися? Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити.
Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.
rjkz написав:На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме. Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов. Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.
На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес))
Справедливости ради, ночные выходы в эфир были и в Киеве.
rjkz написав:На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме. Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов. Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.
На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес))
Сумрак, лес, эрджейказэд бежит и пишет пост в форум финанс юа. Бинго. Всё сходится ))
Ну хоть не в плаще и ботинках, и между этими двумя элементами одежды - голые ноги. И на том спасибо.
Занимался Инглишем до 18 часов в сутки. Драйв был. Бывало в 2 часа ночи засыпал с компом, в 4 просыпался, отжимался раз 20 и опять занимался. На форум тоже заходил. Потом в часов 7 засыпал, в 9 просыпался. Мне хватало. С тех пор плохо сплю. Сейчас на ночь мелатонин принимаю.
Бетон написав:які ж ви заздрісні маргінали. я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні, де не роблять дороги, коли війна на носі. майбутнє для дітей
Это все здорово. Я тоже "влаштувався". Но я не загоняю остальных в окопы и под ракеты, сидя под защитой НАТО. При этом поливая помоями тех, кто сделал то же самое, что и я( то есть, он). Если-бы не это, то вопросов бы не было. Миллионы украинцев всеми правдами и неправдами выезжали и выезжают из Украины как до войны так и во время. Мой помощник, 35 лет молодой, здоровый парень. Выехал через Ю4Ю. В магазине на кассе тоже молодрй парень из Украины, лет 30. СТроителей из Украины визуально в поездах сабвея увеличилось раз в 5. Все как-то выехали. Скорей всего 90% коррупционно. Я имею ввиду тех, кто во врмкя войны. Но никто из себя белого и пушистого не корчит. Кстати, то, как я начинаю посты к Максу "Привет ухилянтам" - это как меня приветствует бывший сотрудник МВД с ЗУ, который живет в соседнем доме. Приехал раньше меня, но после 2014 года. И он ухилянт и я и Макс. Все мы ухилянты. Те, кто нет - вернулись в Украину ПОСЛЕ начала большой войны.
airmax78 написав:Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь. rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.
УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять? Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти? Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись? Й в чому він виражається? Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає... Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь. Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь. Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії. Навіть не уявляю як ти це витримуєш. Може це від перенавантаження? Стрес? Може у відпустку час? Спробуй. Я спробував, допомогло. Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний. Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник. Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися? Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити.
Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.
Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен. Тем більше в твоєму образі. Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво. Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам. Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині. Шкода. Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною. Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра.