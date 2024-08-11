Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2244224522462247> Додано: Суб 10 сер, 2024 23:10 Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? Бетон написав: я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні, я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні,

Так без проблем. Я тоже нормально отношусь, что человеку удалось выехать. А вот к что вернусь, если будет нормальная логистика - нет (т.к. это пиз..деж и отмазки) и даже готов в поучаствовать в нормальной логистике Так без проблем. Я тоже нормально отношусь, что человеку удалось выехать. А вот к что вернусь, если будет нормальная логистика - нет (т.к. это пиз..деж и отмазки) и даже готов в поучаствовать в нормальной логистике TUR

Повідомлень: 147 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 48 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 23:33 Бетон написав: які ж ви заздрісні маргінали.

я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні, де не роблять дороги, коли війна на носі. майбутнє для дітей які ж ви заздрісні маргінали.я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні, де не роблять дороги, коли війна на носі. майбутнє для дітей

Та хто ж проти. Сиди, міняй кривий австрійський плінтус на сучасний, тішся життю. Так треба ж регулярно тєльняху рвонуть на грудях, які ви навкруги .ондони, і який я невсирущий поцріот. От тільки падли не дають вступити в бій, тримають гади на запасному путі. Та хто ж проти. Сиди, міняй кривий австрійський плінтус на сучасний, тішся життю. Так треба ж регулярно тєльняху рвонуть на грудях, які ви навкруги .ондони, і який я невсирущий поцріот. От тільки падли не дають вступити в бій, тримають гади на запасному путі. gonchik74

Повідомлень: 818 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 142 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 23:37 Тяжелая судьба…

Вырастить такую квиточку и … не понюхать ее, ни коснуться нежно лепестков

Засыпая , думать о ней, смахивая слезы кулаком

Держитесь Чукча2

Повідомлень: 2184 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 336 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 23:45 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Привіт ковбасній еміграції.

У вас квітко-паранойя. Скрізь її бачите. Натягуєте на будь-який глобус. Але спокуха, квітка - НЕ продається. Привіт ковбасній еміграції.У вас квітко-паранойя. Скрізь її бачите. Натягуєте на будь-який глобус. Але спокуха, квітка - НЕ продається.





Да я вижу, что никак НЕ продается.

Но вы пробуете.

Уже и 300 кДОЛЛАРОВ проскочила цена.

Да я вижу, что никак НЕ продается.Но вы пробуете.Уже и 300 кДОЛЛАРОВ проскочила цена.

Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.

rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також. Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.



УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять?

Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти?

Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись?

Й в чому він виражається?

Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає...

Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь.

Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь.

Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії.

Навіть не уявляю як ти це витримуєш.

Може це від перенавантаження? Стрес?

Може у відпустку час?

Спробуй.

Я спробував, допомогло.

Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний.

Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник.

Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися?

Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити. УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять?Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти?Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись?Й в чому він виражається?Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає...Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь.Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь.Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії.Навіть не уявляю як ти це витримуєш.Може це від перенавантаження? Стрес?Може у відпустку час?Спробуй.Я спробував, допомогло.Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний.Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник.Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися?Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити. rjkz

Повідомлень: 16880 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8403 раз. Подякували: 5293 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 23:59 rjkz написав: airmax78 написав: Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.

rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також. Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.



УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять?

Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти?

Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись?

Й в чому він виражається?

Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає...

Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь.

Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь.

Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії.

Навіть не уявляю як ти це витримуєш.

Може це від перенавантаження? Стрес?

Може у відпустку час?

Спробуй.

Я спробував, допомогло.

Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний.

Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник.

Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися?

Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити. УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять?Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти?Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись?Й в чому він виражається?Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає...Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь.Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь.Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії.Навіть не уявляю як ти це витримуєш.Може це від перенавантаження? Стрес?Може у відпустку час?Спробуй.Я спробував, допомогло.Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний.Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник.Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися?Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити.

Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. airmax78 Повідомлень: 43023 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 00:29 UA написав: rjkz написав: На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.

Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.

Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.

На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.

На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес)) На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес))



Справедливости ради, ночные выходы в эфир были и в Киеве. Справедливости ради, ночные выходы в эфир были и в Киеве. rjkz

Повідомлень: 16880 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8403 раз. Подякували: 5293 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 00:35 Бетон написав: UA написав: rjkz написав: На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.

Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.

Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.

На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.

На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес)) На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес))

Сумрак, лес, эрджейказэд бежит и пишет пост в форум финанс юа. Бинго. Всё сходится )) Сумрак, лес, эрджейказэд бежит и пишет пост в форум финанс юа. Бинго. Всё сходится ))



Ну хоть не в плаще и ботинках, и между этими двумя элементами одежды - голые ноги. И на том спасибо.



Занимался Инглишем до 18 часов в сутки.

Драйв был.

Бывало в 2 часа ночи засыпал с компом, в 4 просыпался, отжимался раз 20 и опять занимался. На форум тоже заходил. Потом в часов 7 засыпал, в 9 просыпался. Мне хватало.

С тех пор плохо сплю. Сейчас на ночь мелатонин принимаю. Ну хоть не в плаще и ботинках, и между этими двумя элементами одежды - голые ноги. И на том спасибо.Занимался Инглишем до 18 часов в сутки.Драйв был.Бывало в 2 часа ночи засыпал с компом, в 4 просыпался, отжимался раз 20 и опять занимался. На форум тоже заходил. Потом в часов 7 засыпал, в 9 просыпался. Мне хватало.С тех пор плохо сплю. Сейчас на ночь мелатонин принимаю. rjkz

Повідомлень: 16880 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8403 раз. Подякували: 5293 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 00:45 Бетон написав: які ж ви заздрісні маргінали.

я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні, де не роблять дороги, коли війна на носі. майбутнє для дітей які ж ви заздрісні маргінали.я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні, де не роблять дороги, коли війна на носі. майбутнє для дітей



Это все здорово.

Я тоже "влаштувався".

Но я не загоняю остальных в окопы и под ракеты, сидя под защитой НАТО.

При этом поливая помоями тех, кто сделал то же самое, что и я( то есть, он).

Если-бы не это, то вопросов бы не было.

Миллионы украинцев всеми правдами и неправдами выезжали и выезжают из Украины как до войны так и во время.

Мой помощник, 35 лет молодой, здоровый парень. Выехал через Ю4Ю.

В магазине на кассе тоже молодрй парень из Украины, лет 30.

СТроителей из Украины визуально в поездах сабвея увеличилось раз в 5.

Все как-то выехали. Скорей всего 90% коррупционно. Я имею ввиду тех, кто во врмкя войны.

Но никто из себя белого и пушистого не корчит.

Кстати, то, как я начинаю посты к Максу "Привет ухилянтам" - это как меня приветствует бывший сотрудник МВД с ЗУ, который живет в соседнем доме.

Приехал раньше меня, но после 2014 года.

И он ухилянт и я и Макс. Все мы ухилянты.

Те, кто нет - вернулись в Украину ПОСЛЕ начала большой войны. Это все здорово.Я тоже "влаштувався".Но я не загоняю остальных в окопы и под ракеты, сидя под защитой НАТО.При этом поливая помоями тех, кто сделал то же самое, что и я( то есть, он).Если-бы не это, то вопросов бы не было.Миллионы украинцев всеми правдами и неправдами выезжали и выезжают из Украины как до войны так и во время.Мой помощник, 35 лет молодой, здоровый парень. Выехал через Ю4Ю.В магазине на кассе тоже молодрй парень из Украины, лет 30.СТроителей из Украины визуально в поездах сабвея увеличилось раз в 5.Все как-то выехали. Скорей всего 90% коррупционно. Я имею ввиду тех, кто во врмкя войны.Но никто из себя белого и пушистого не корчит.Кстати, то, как я начинаю посты к Максу "Привет ухилянтам" - это как меня приветствует бывший сотрудник МВД с ЗУ, который живет в соседнем доме.Приехал раньше меня, но после 2014 года.И он ухилянт и я и Макс. Все мы ухилянты.Те, кто нет - вернулись в Украину ПОСЛЕ начала большой войны. rjkz

Повідомлень: 16880 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8403 раз. Подякували: 5293 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 00:55 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.

rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також. Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.



УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять?

Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти?

Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись?

Й в чому він виражається?

Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає...

Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь.

Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь.

Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії.

Навіть не уявляю як ти це витримуєш.

Може це від перенавантаження? Стрес?

Може у відпустку час?

Спробуй.

Я спробував, допомогло.

Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний.

Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник.

Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися?

Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити. УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять?Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти?Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись?Й в чому він виражається?Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає...Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь.Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь.Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії.Навіть не уявляю як ти це витримуєш.Може це від перенавантаження? Стрес?Може у відпустку час?Спробуй.Я спробував, допомогло.Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний.Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник.Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися?Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити.

Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.



Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.

Тем більше в твоєму образі.

Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.

Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.

Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.

Шкода.

Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.

Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра. Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.Тем більше в твоєму образі.Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.Шкода.Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра. rjkz

Повідомлень: 16880 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8403 раз. Подякували: 5293 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 03:02 gonchik74 написав: TUR написав: airmax78 написав: Дуже незручна логістика. А оминати черги на кордоні мені совість не дозволяє. Дуже незручна логістика. А оминати черги на кордоні мені совість не дозволяє.

Предлагаю сбор на хорошую логистику (индивидуальный мерс Вена - Ужгород ТКЦ) для вас.

Цена около 1 тыс евро. Форумчане поддержат? Предлагаю сбор на хорошую логистику (индивидуальный мерс Вена - Ужгород ТКЦ) для вас.Цена около 1 тыс евро. Форумчане поддержат?

З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь. З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь.

Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл. Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл. airmax78 Повідомлень: 43023 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2244224522462247> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор