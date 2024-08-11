Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2244224522462247 Додано: Нед 11 сер, 2024 03:23 rjkz написав: airmax78 написав: Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.



Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.

Тем більше в твоєму образі.

Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.

Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.

Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.

Шкода.

Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.

Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра. Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.Тем більше в твоєму образі.Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.Шкода.Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра.

Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак". Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак". airmax78 Повідомлень: 43023 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 07:07 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.



Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.

Тем більше в твоєму образі.

Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.

Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.

Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.

Шкода.

Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.

Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра. Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.Тем більше в твоєму образі.Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.Шкода.Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра.

Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак". Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак".



Що неприємна правда и хто сам дурак?

Чуваче, так, в моєї історії адаптації не все було оптимистично.

Але я ще в Україні розумів що так скоріш за все й буде.

Тож психологічно до цього був готовий.

Деяки події завдали мені надзвичайного стресу. Але це теж була частина адаптації. Адаптації мого менталітету до місцевого. Моя особиста мораль не все може прийняти з нього, але я вимушенний був навчитися з цим співіснувати.

Й попереду ще багато випробувань.

Але ніхто мені легкого життя й не обіцяв.

Тому я готовий до нових випробувань.

А от ти, здається - ні.

Я не кажу тобі, що ти "самдурак", але "якщо ти не можеш змінити обставини, то спробуй змінити своє ставлення до них" (с).

Тому й, реально, твої страхи та невдоволення австріятчиною ти можеш подолати або за допомогою психолога або самоаналізом.

Не все так погано нарешті в тебе.

Як сказав мій друг, який на "нулі" на моє "что я тебе буду рассказывать о своих проблемах?" - "Так у тебя вообще нет проблем".

Й це - правда.

В мене "проблеми" з відносинами з керівництвом, а в нього залишилось 25 відсотків з особового складу. А комусь зробили переливання крові й заразили гепатітом. У всіх від броніків проблеми з хребтом.

Яки в мене проблеми?

Яки в тебе? Плінтуси не приховані в Відні? Ти серьозно? Це проблема?

Ти, та твоя родина зараз в безпеці. В тебе є робота, яка дозволяє жити в одному з найкомфортніщих міст світу.

В когось житло розбомбило, хтось лишився без батькив чи дітей.

В когось вже скоро 3 роки родина розірвана.

Хтось став інвалідом. Хтось загинув.

Хтось в бліндажах та окопах вже третій рік.

Тож яки можуть бути проблеми у ухілянта з Відня чи НЙ?

Попустись, чуваче.



Чому я тут на форумі?

Та тому-ж чого я підтримую відносини з тими людьми, з якими мав тісни стосунки в Києві.

Більшисть емігрантів залишає якісь зв"язки зі своєю країною.

Хтось більше, хтось менше, хтось - ніяк. От я поки що не "ніяк".

В кожного це - особисте. Не залежить від ступеню адаптації в нове суспільство.

Особливо, коли йдеться про таке місто як НЙ.

Тут зовсім не проблема знайти коло спілкування якої завгодно нації.

Хоч з України хоч з Зімбабве хоч з Японії.

Тож воно й є. З Львова, Харкова, Києва, Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська та області, Закарпаття. Ще є з інших країн б.срср. Навіть з б.Югославії.

Алє це що, відкинути людей, з якими були дружні стосунки на протязі 20+ років в Україні? Навіщо?

Тож й тут на форумі я більше 12 років. Чому я винен його кидати?

Тількі за для того, щоб "показати" ейрмаксові, що я такий собі "успішний успіх", що часу на форум не вистачає?

Краще я залишусь собою й робитиме те, що бажаю, а не те, що від мене хтось очикує. Що неприємна правда и хто сам дурак?Чуваче, так, в моєї історії адаптації не все було оптимистично.Але я ще в Україні розумів що так скоріш за все й буде.Тож психологічно до цього був готовий.Деяки події завдали мені надзвичайного стресу. Але це теж була частина адаптації. Адаптації мого менталітету до місцевого. Моя особиста мораль не все може прийняти з нього, але я вимушенний був навчитися з цим співіснувати.Й попереду ще багато випробувань.Але ніхто мені легкого життя й не обіцяв.Тому я готовий до нових випробувань.А от ти, здається - ні.Я не кажу тобі, що ти "самдурак", але "якщо ти не можеш змінити обставини, то спробуй змінити своє ставлення до них" (с).Тому й, реально, твої страхи та невдоволення австріятчиною ти можеш подолати або за допомогою психолога або самоаналізом.Не все так погано нарешті в тебе.Як сказав мій друг, який на "нулі" на моє "что я тебе буду рассказывать о своих проблемах?" - "Так у тебя вообще нет проблем".Й це - правда.В мене "проблеми" з відносинами з керівництвом, а в нього залишилось 25 відсотків з особового складу. А комусь зробили переливання крові й заразили гепатітом. У всіх від броніків проблеми з хребтом.Яки в мене проблеми?Яки в тебе? Плінтуси не приховані в Відні? Ти серьозно? Це проблема?Ти, та твоя родина зараз в безпеці. В тебе є робота, яка дозволяє жити в одному з найкомфортніщих міст світу.В когось житло розбомбило, хтось лишився без батькив чи дітей.В когось вже скоро 3 роки родина розірвана.Хтось став інвалідом. Хтось загинув.Хтось в бліндажах та окопах вже третій рік.Тож яки можуть бути проблеми у ухілянта з Відня чи НЙ?Попустись, чуваче.Чому я тут на форумі?Та тому-ж чого я підтримую відносини з тими людьми, з якими мав тісни стосунки в Києві.Більшисть емігрантів залишає якісь зв"язки зі своєю країною.Хтось більше, хтось менше, хтось - ніяк. От я поки що не "ніяк".В кожного це - особисте. Не залежить від ступеню адаптації в нове суспільство.Особливо, коли йдеться про таке місто як НЙ.Тут зовсім не проблема знайти коло спілкування якої завгодно нації.Хоч з України хоч з Зімбабве хоч з Японії.Тож воно й є. З Львова, Харкова, Києва, Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська та області, Закарпаття. Ще є з інших країн б.срср. Навіть з б.Югославії.Алє це що, відкинути людей, з якими були дружні стосунки на протязі 20+ років в Україні? Навіщо?Тож й тут на форумі я більше 12 років. Чому я винен його кидати?Тількі за для того, щоб "показати" ейрмаксові, що я такий собі "успішний успіх", що часу на форум не вистачає?Краще я залишусь собою й робитиме те, що бажаю, а не те, що від мене хтось очикує. rjkz

Повідомлень: 16880 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8403 раз. Подякували: 5293 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 08:01 airmax78 написав: Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл. Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл.

Цікавий термін - якось іншим давали до 11.08.2024 на період оголошеної мобілізації, а потім потрібно оформляти на наступних 3 місяці. Цікавий термін - якось іншим давали до 11.08.2024 на період оголошеної мобілізації, а потім потрібно оформляти на наступних 3 місяці. Ой+

Повідомлень: 6846 З нами з: 19.04.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 08:36 Ой+ написав: Цікавий термін - якось іншим давали до 11.08.2024 на період оголошеної мобілізації, а потім потрібно оформляти на наступних 3 місяці. Цікавий термін - якось іншим давали до 11.08.2024 на період оголошеної мобілізації, а потім потрібно оформляти на наступних 3 місяці.

Давайте ще до чогось доіпемось. Не той час форумавання. Чому без ФІО? Таких скріншотів можна самому намалювати. Давайте ще до чогось доіпемось. Не той час форумавання. Чому без ФІО? Таких скріншотів можна самому намалювати. airmax78 Повідомлень: 43023 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2244224522462247 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор