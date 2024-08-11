gonchik74 написав:
З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь.
Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 03:02
Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл.
Додано: Нед 11 сер, 2024 03:23
Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак".
Додано: Нед 11 сер, 2024 07:07
Що неприємна правда и хто сам дурак?
Чуваче, так, в моєї історії адаптації не все було оптимистично.
Але я ще в Україні розумів що так скоріш за все й буде.
Тож психологічно до цього був готовий.
Деяки події завдали мені надзвичайного стресу. Але це теж була частина адаптації. Адаптації мого менталітету до місцевого. Моя особиста мораль не все може прийняти з нього, але я вимушенний був навчитися з цим співіснувати.
Й попереду ще багато випробувань.
Але ніхто мені легкого життя й не обіцяв.
Тому я готовий до нових випробувань.
А от ти, здається - ні.
Я не кажу тобі, що ти "самдурак", але "якщо ти не можеш змінити обставини, то спробуй змінити своє ставлення до них" (с).
Тому й, реально, твої страхи та невдоволення австріятчиною ти можеш подолати або за допомогою психолога або самоаналізом.
Не все так погано нарешті в тебе.
Як сказав мій друг, який на "нулі" на моє "что я тебе буду рассказывать о своих проблемах?" - "Так у тебя вообще нет проблем".
Й це - правда.
В мене "проблеми" з відносинами з керівництвом, а в нього залишилось 25 відсотків з особового складу. А комусь зробили переливання крові й заразили гепатітом. У всіх від броніків проблеми з хребтом.
Яки в мене проблеми?
Яки в тебе? Плінтуси не приховані в Відні? Ти серьозно? Це проблема?
Ти, та твоя родина зараз в безпеці. В тебе є робота, яка дозволяє жити в одному з найкомфортніщих міст світу.
В когось житло розбомбило, хтось лишився без батькив чи дітей.
В когось вже скоро 3 роки родина розірвана.
Хтось став інвалідом. Хтось загинув.
Хтось в бліндажах та окопах вже третій рік.
Тож яки можуть бути проблеми у ухілянта з Відня чи НЙ?
Попустись, чуваче.
Чому я тут на форумі?
Та тому-ж чого я підтримую відносини з тими людьми, з якими мав тісни стосунки в Києві.
Більшисть емігрантів залишає якісь зв"язки зі своєю країною.
Хтось більше, хтось менше, хтось - ніяк. От я поки що не "ніяк".
В кожного це - особисте. Не залежить від ступеню адаптації в нове суспільство.
Особливо, коли йдеться про таке місто як НЙ.
Тут зовсім не проблема знайти коло спілкування якої завгодно нації.
Хоч з України хоч з Зімбабве хоч з Японії.
Тож воно й є. З Львова, Харкова, Києва, Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська та області, Закарпаття. Ще є з інших країн б.срср. Навіть з б.Югославії.
Алє це що, відкинути людей, з якими були дружні стосунки на протязі 20+ років в Україні? Навіщо?
Тож й тут на форумі я більше 12 років. Чому я винен його кидати?
Тількі за для того, щоб "показати" ейрмаксові, що я такий собі "успішний успіх", що часу на форум не вистачає?
Краще я залишусь собою й робитиме те, що бажаю, а не те, що від мене хтось очикує.
Додано: Нед 11 сер, 2024 08:01
Додано: Нед 11 сер, 2024 10:01
Пропоную трохи м"якіше натискати ногою на "газ".
Час, в який ми всі живемо, дійсно трагічно-нервово-непердбачуваний....
Але - трохи повільніше натискаємо на "газ"...
Це пропозиція.
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Епіграф:
"Й попереду ще багато випробувань.
Але ніхто мені легкого життя й не обіцяв" (з дописів rjkz).
Час плине реально швидко: не встигли наші люди перейти кордон «Мексика-США», що відбулося 4 липня 2023 року (я давав репортаж майже по годинах і прямо з мосту через річку Ріо Гранде), як вже пройшло більше року і саме за цей час на території США завершився процес підтвердження медичного диплома, отриманого НЕ в США.
Саме в цю пʼятницю закінчилося стажування в госпіталі медичного факультету Stanford University.
Це було третє (!) стажування з четвертого (!) етапу підтвердження диплома медичного університету для можливості роботи лікарем в США...
Сказали, що це було дуже повчально, пізнавально та дало можливість познайомилися з важливим колом лікарів - та ще й з такого госпіталю, як госпіталь Stanford University.
До цього було два стажування в різних госпіталях США - в знаменитому місті Клівленд та в знаменитому штаті Техас.
Всі стажування - безкоштовно. Найважче було добитися/достукатися/допроситися, щоби тебе взяли на таке стажування. Встигнути треба було до 1 вересня (були певні терміни).
Тільки сьогодні мені розтлумачили, що буде далі. Медицина - галузь цікава… Це вам не сума квадратів двох чисел та теорема Піфагора.
...Я думав, що вже з понеділка почнуть працювати лікарями… Але все не так. Тепер, маючи диплом лікаря, який визнається в США, вони можуть вступити в «резидентуру». Новий для мене термін.
Розпитав. Це означає, що вони будуть працювати лікарями - але не самостійно - а під наглядом інших «старших» лікарів. Будуть отримувати зарплатню. Але ще не ту, яка є «середньою» по США: приблизно 350 000$ на рік. Значно меншу. Але попереду: перспектива.
І резидентура планується саме в Stanford University.
Там все інше: персонал, обладнання, лікарі, науковці...
Ну і як тут не згадати слова з попередньої сторінки:
"Занимался Инглишем до 18 часов в сутки.
Драйв был." (с) rjkz
Уявіть собі, як треба було вчити англійську, щоби вільно спілкуватися з лікарями цього госпіталю...
Вже домовилися змінити місце проживання: зараз орендують в "Силіконовій долині" квартиру 1 bedroom за 3 000$ на місяць, а з 1 жовтня планують переїхати в приватний будинок, де орендна плата складає 4 000$ на місяць. Зауважу, що деякі дописувачі цього форуму впевнені, що українці в США живуть як не в картонних коробках під мостами, так в RV-будиночках на колесах десь на сміттєзвалищах за містом.
...Дорожче, але якість інша: наприклад, будинок має 4 спальні, та повністю обладнаний власними сонячними панелями - і електрична енергія буде безкоштовною та власною.
Гадаю, учасники форуму розуміють, що це таке...
Ну і "соціальний статус" буде трохи інший...
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