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#<1 ... 2244224522462247 Додано: Нед 11 сер, 2024 03:02 gonchik74 написав: TUR написав: airmax78 написав: Дуже незручна логістика. А оминати черги на кордоні мені совість не дозволяє. Дуже незручна логістика. А оминати черги на кордоні мені совість не дозволяє.

Предлагаю сбор на хорошую логистику (индивидуальный мерс Вена - Ужгород ТКЦ) для вас.

Цена около 1 тыс евро. Форумчане поддержат? Предлагаю сбор на хорошую логистику (индивидуальный мерс Вена - Ужгород ТКЦ) для вас.Цена около 1 тыс евро. Форумчане поддержат?

З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь. З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь.

Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл. Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл. airmax78 Повідомлень: 43016 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 03:23 rjkz написав: airmax78 написав: Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.



Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.

Тем більше в твоєму образі.

Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.

Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.

Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.

Шкода.

Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.

Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра. Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.Тем більше в твоєму образі.Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.Шкода.Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра.

Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак". Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак". airmax78 Повідомлень: 43016 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 07:07 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.



Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.

Тем більше в твоєму образі.

Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.

Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.

Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.

Шкода.

Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.

Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра. Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.Тем більше в твоєму образі.Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.Шкода.Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра.

Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак". Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак".



Що неприємна правда и хто сам дурак?

Чуваче, так, в моєї історії адаптації не все було оптимистично.

Але я ще в Україні розумів що так скоріш за все й буде.

Тож психологічно до цього був готовий.

Деяки події завдали мені надзвичайного стресу. Але це теж була частина адаптації. Адаптації мого менталітету до місцевого. Моя особиста мораль не все може прийняти з нього, але я вимушенний був навчитися з цим співіснувати.

Й попереду ще багато випробувань.

Але ніхто мені легкого життя й не обіцяв.

Тому я готовий до нових випробувань.

А от ти, здається - ні.

Я не кажу тобі, що ти "самдурак", але "якщо ти не можеш змінити обставини, то спробуй змінити своє ставлення до них" (с).

Тому й, реально, твої страхи та невдоволення австріятчиною ти можеш подолати або за допомогою психолога або самоаналізом.

Не все так погано нарешті в тебе.

Як сказав мій друг, який на "нулі" на моє "что я тебе буду рассказывать о своих проблемах?" - "Так у тебя вообще нет проблем".

Й це - правда.

В мене "проблеми" з відносинами з керівництвом, а в нього залишилось 25 відсотків з особового складу. А комусь зробили переливання крові й заразили гепатітом. У всіх від броніків проблеми з хребтом.

Яки в мене проблеми?

Яки в тебе? Плінтуси не приховані в Відні? Ти серьозно? Це проблема?

Ти, та твоя родина зараз в безпеці. В тебе є робота, яка дозволяє жити в одному з найкомфортніщих міст світу.

В когось житло розбомбило, хтось лишився без батькив чи дітей.

В когось вже скоро 3 роки родина розірвана.

Хтось став інвалідом. Хтось загинув.

Хтось в бліндажах та окопах вже третій рік.

Тож яки можуть бути проблеми у ухілянта з Відня чи НЙ?

Попустись, чуваче.



Чому я тут на форумі?

Та тому-ж чого я підтримую відносини з тими людьми, з якими мав тісни стосунки в Києві.

Більшисть емігрантів залишає якісь зв"язки зі своєю країною.

Хтось більше, хтось менше, хтось - ніяк. От я поки що не "ніяк".

В кожного це - особисте. Не залежить від ступеню адаптації в нове суспільство.

Особливо, коли йдеться про таке місто як НЙ.

Тут зовсім не проблема знайти коло спілкування якої завгодно нації.

Хоч з України хоч з Зімбабве хоч з Японії.

Тож воно й є. З Львова, Харкова, Києва, Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська та області, Закарпаття. Ще є з інших країн б.срср. Навіть з б.Югославії.

Алє це що, відкинути людей, з якими були дружні стосунки на протязі 20+ років в Україні? Навіщо?

Тож й тут на форумі я більше 12 років. Чому я винен його кидати?

Тількі за для того, щоб "показати" ейрмаксові, що я такий собі "успішний успіх", що часу на форум не вистачає?

Краще я залишусь собою й робитиме те, що бажаю, а не те, що від мене хтось очикує. Що неприємна правда и хто сам дурак?Чуваче, так, в моєї історії адаптації не все було оптимистично.Але я ще в Україні розумів що так скоріш за все й буде.Тож психологічно до цього був готовий.Деяки події завдали мені надзвичайного стресу. Але це теж була частина адаптації. Адаптації мого менталітету до місцевого. Моя особиста мораль не все може прийняти з нього, але я вимушенний був навчитися з цим співіснувати.Й попереду ще багато випробувань.Але ніхто мені легкого життя й не обіцяв.Тому я готовий до нових випробувань.А от ти, здається - ні.Я не кажу тобі, що ти "самдурак", але "якщо ти не можеш змінити обставини, то спробуй змінити своє ставлення до них" (с).Тому й, реально, твої страхи та невдоволення австріятчиною ти можеш подолати або за допомогою психолога або самоаналізом.Не все так погано нарешті в тебе.Як сказав мій друг, який на "нулі" на моє "что я тебе буду рассказывать о своих проблемах?" - "Так у тебя вообще нет проблем".Й це - правда.В мене "проблеми" з відносинами з керівництвом, а в нього залишилось 25 відсотків з особового складу. А комусь зробили переливання крові й заразили гепатітом. У всіх від броніків проблеми з хребтом.Яки в мене проблеми?Яки в тебе? Плінтуси не приховані в Відні? Ти серьозно? Це проблема?Ти, та твоя родина зараз в безпеці. В тебе є робота, яка дозволяє жити в одному з найкомфортніщих міст світу.В когось житло розбомбило, хтось лишився без батькив чи дітей.В когось вже скоро 3 роки родина розірвана.Хтось став інвалідом. Хтось загинув.Хтось в бліндажах та окопах вже третій рік.Тож яки можуть бути проблеми у ухілянта з Відня чи НЙ?Попустись, чуваче.Чому я тут на форумі?Та тому-ж чого я підтримую відносини з тими людьми, з якими мав тісни стосунки в Києві.Більшисть емігрантів залишає якісь зв"язки зі своєю країною.Хтось більше, хтось менше, хтось - ніяк. От я поки що не "ніяк".В кожного це - особисте. Не залежить від ступеню адаптації в нове суспільство.Особливо, коли йдеться про таке місто як НЙ.Тут зовсім не проблема знайти коло спілкування якої завгодно нації.Хоч з України хоч з Зімбабве хоч з Японії.Тож воно й є. З Львова, Харкова, Києва, Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська та області, Закарпаття. Ще є з інших країн б.срср. Навіть з б.Югославії.Алє це що, відкинути людей, з якими були дружні стосунки на протязі 20+ років в Україні? Навіщо?Тож й тут на форумі я більше 12 років. Чому я винен його кидати?Тількі за для того, щоб "показати" ейрмаксові, що я такий собі "успішний успіх", що часу на форум не вистачає?Краще я залишусь собою й робитиме те, що бажаю, а не те, що від мене хтось очикує. rjkz

Повідомлень: 16877 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8397 раз. Подякували: 5296 раз. Профіль 7 3 6 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 08:01 airmax78 написав: Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл. Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл.

Цікавий термін - якось іншим давали до 11.08.2024 на період оголошеної мобілізації, а потім потрібно оформляти на наступних 3 місяці. Цікавий термін - якось іншим давали до 11.08.2024 на період оголошеної мобілізації, а потім потрібно оформляти на наступних 3 місяці. Ой+

Повідомлень: 6846 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 10:01 Пропоную трохи м"якіше натискати ногою на "газ".

Час, в який ми всі живемо, дійсно трагічно-нервово-непердбачуваний....

Але - трохи повільніше натискаємо на "газ"...

Це пропозиція.



Еміграція, заробітчанство



News from USA



Епіграф:

"Й попереду ще багато випробувань.

Але ніхто мені легкого життя й не обіцяв" (з дописів rjkz).



Час плине реально швидко: не встигли наші люди перейти кордон «Мексика-США», що відбулося 4 липня 2023 року (я давав репортаж майже по годинах і прямо з мосту через річку Ріо Гранде), як вже пройшло більше року і саме за цей час на території США завершився процес підтвердження медичного диплома, отриманого НЕ в США.



Саме в цю пʼятницю закінчилося стажування в госпіталі медичного факультету Stanford University.



Це було третє (!) стажування з четвертого (!) етапу підтвердження диплома медичного університету для можливості роботи лікарем в США...

Сказали, що це було дуже повчально, пізнавально та дало можливість познайомилися з важливим колом лікарів - та ще й з такого госпіталю, як госпіталь Stanford University.



До цього було два стажування в різних госпіталях США - в знаменитому місті Клівленд та в знаменитому штаті Техас.

Всі стажування - безкоштовно. Найважче було добитися/достукатися/допроситися, щоби тебе взяли на таке стажування. Встигнути треба було до 1 вересня (були певні терміни).



Тільки сьогодні мені розтлумачили, що буде далі. Медицина - галузь цікава… Це вам не сума квадратів двох чисел та теорема Піфагора.

...Я думав, що вже з понеділка почнуть працювати лікарями… Але все не так. Тепер, маючи диплом лікаря, який визнається в США, вони можуть вступити в «резидентуру». Новий для мене термін.

Розпитав. Це означає, що вони будуть працювати лікарями - але не самостійно - а під наглядом інших «старших» лікарів. Будуть отримувати зарплатню. Але ще не ту, яка є «середньою» по США: приблизно 350 000$ на рік. Значно меншу. Але попереду: перспектива.

І резидентура планується саме в Stanford University.

Там все інше: персонал, обладнання, лікарі, науковці...

Ну і як тут не згадати слова з попередньої сторінки:

"Занимался Инглишем до 18 часов в сутки.

Драйв был." (с) rjkz

Уявіть собі, як треба було вчити англійську, щоби вільно спілкуватися з лікарями цього госпіталю...



Вже домовилися змінити місце проживання: зараз орендують в "Силіконовій долині" квартиру 1 bedroom за 3 000$ на місяць, а з 1 жовтня планують переїхати в приватний будинок, де орендна плата складає 4 000$ на місяць. Зауважу, що деякі дописувачі цього форуму впевнені, що українці в США живуть як не в картонних коробках під мостами, так в RV-будиночках на колесах десь на сміттєзвалищах за містом.

...Дорожче, але якість інша: наприклад, будинок має 4 спальні, та повністю обладнаний власними сонячними панелями - і електрична енергія буде безкоштовною та власною.

Гадаю, учасники форуму розуміють, що це таке...

Ну і "соціальний статус" буде трохи інший... akurt

Повідомлень: 9887 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3668 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 11:33 airmax78 написав: Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.

Я вибачаюсь, що влажу, а Ваша еміграція яка тоді? Високо-духовно/моральна? Які високі цілі переслідуєте своєю еміграцією? Я вибачаюсь, що влажу, а Ваша еміграція яка тоді? Високо-духовно/моральна? Які високі цілі переслідуєте своєю еміграцією? BIGor

Повідомлень: 9246 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1358 раз. Подякували: 1756 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 11:47 airmax78 написав: gonchik74 написав: З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь. З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь.

Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл. Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл.

Ну так чиновники мінкульту мають бронь. Але як обходите обов'язкове прибуття в ТЦК кожні 6 місяців? Чи життя блатних і все таке... Взагалі, роблять бронь закордоном, схоже на незаконний схематоз. Ну так чиновники мінкульту мають бронь. Але як обходите обов'язкове прибуття в ТЦК кожні 6 місяців? Чи життя блатних і все таке... Взагалі, роблять бронь закордоном, схоже на незаконний схематоз. BIGor

Повідомлень: 9246 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1358 раз. Подякували: 1756 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 11:58 Re: Еміграція, заробітчанство Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?

Писав тут про друга, який кілька місяців нелегалом працював (по візі на конференцію) . Їх "салон краси" накрили якісь "поліцейські". Каже був скандал, клієнтка поскаржилась на ускладнення після "уколів краси". Власника пов'язали, а в друга просто перевірили документи і відпустили. Тепер не знає: тікати з США чи шукати іншу роботу, в теорії ще 2,5 місяці є до 6... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 11 сер, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3569 З нами з: 29.07.22 Подякував: 622 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 12:04 Дюрі-бачі написав: Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?

Писав тут про друга, який кілька місяців нелегалом працював (по туристичній візі) . Їх "салон краси" накрили якісь "поліцейські". Каже був скандал, клієнтка поскаржилась на ускладнення після "уколів краси". Власника пов'язали, а в друга просто перевірили документи і відпустили. Тепер не знає: тікати з США чи шукати іншу роботу... Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?Писав тут про друга, який кілька місяців нелегалом працював (по туристичній візі) . Їх "салон краси" накрили якісь "поліцейські". Каже був скандал, клієнтка поскаржилась на ускладнення після "уколів краси". Власника пов'язали, а в друга просто перевірили документи і відпустили. Тепер не знає: тікати з США чи шукати іншу роботу...

Може політика партії така?!

Спіймати, сфотографувати, внести в базу , відпустити. Може політика партії така?!Спіймати, сфотографувати, внести в базу , відпустити. Bolt Повідомлень: 3084 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 234 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2244224522462247 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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