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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2245224622472248
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:40

  Дюрі-бачі написав:Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?
Писав тут про друга, який кілька місяців нелегалом працював (по візі на конференцію) . Їх "салон краси" накрили якісь "поліцейські". Каже був скандал, клієнтка поскаржилась на ускладнення після "уколів краси". Власника пов'язали, а в друга просто перевірили документи і відпустили. Тепер не знає: тікати з США чи шукати іншу роботу, в теорії ще 2,5 місяці є до 6...


1.В цілому ніхто ні на кого облави не робить.
2. Треба бути в нелегальному статусі й здійснити кримінальне правопорушення щоб попасти до в"язниці після чого депортують.
3. Служб різноманітних багато й вони між собою не співпрацюють. Тож, якщо поліція затримала нелегала, або хтось накрив салон краси, то це не стосується а ні USCIS а ні (забув як правильно назваеться служба яка повинна полювати на саме нелегалів).
4. Едина служба, яка працює й якої є діло до кожної людини (але саме в її контексті) - IRS, тобто податкова. "В США неможливо оминути 2 речі в житті - смерті та податків"(С). Тож й ті, хто працюють нелегально повинні платити податки. Для цього теж є своя процедура.
Служба, яка регулює та стежить за роботою з дозволом, взагалі мало цікавиться особистостями. Робота без дозволу - це провина того, хто працює, але це злочин з боку того, хто працевлаштував людину без дозволу на роботу.
Тож Вашому знайомому мало що загрожує, якщо він сумлінно сплачує податки.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:46

  TUR написав:
  Дюрі-бачі написав:Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?

Работают у них службы.
И в этом ваш друг убедится лично когда будет пытаться получить следующую визу или прилететь по действующей сейчас


Проблемы будут по 2 причинам.
1. Он приехал по турвизе и планирует провести все 6 месяцев, которые ему поставили в штамп. В следующий раз при въезде ему могут или отказать или поставить меньший срок пребывания.
2. В следующий раз, когда он будет получать визу, у него спросят или он работал незаконно на территории США. Если он ответит правду - будет отказ.
Также зададут попрос (это при сроке пребывания более 3 месяцев) - на какие средства он прожил полгода.
rjkz
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