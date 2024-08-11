Дюрі-бачі написав:Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?
Писав тут про друга, який кілька місяців нелегалом працював (по візі на конференцію) . Їх "салон краси" накрили якісь "поліцейські". Каже був скандал, клієнтка поскаржилась на ускладнення після "уколів краси". Власника пов'язали, а в друга просто перевірили документи і відпустили. Тепер не знає: тікати з США чи шукати іншу роботу, в теорії ще 2,5 місяці є до 6...
1.В цілому ніхто ні на кого облави не робить.
2. Треба бути в нелегальному статусі й здійснити кримінальне правопорушення щоб попасти до в"язниці після чого депортують.
3. Служб різноманітних багато й вони між собою не співпрацюють. Тож, якщо поліція затримала нелегала, або хтось накрив салон краси, то це не стосується а ні USCIS а ні (забув як правильно назваеться служба яка повинна полювати на саме нелегалів).
4. Едина служба, яка працює й якої є діло до кожної людини (але саме в її контексті) - IRS, тобто податкова. "В США неможливо оминути 2 речі в житті - смерті та податків"(С). Тож й ті, хто працюють нелегально повинні платити податки. Для цього теж є своя процедура.
Служба, яка регулює та стежить за роботою з дозволом, взагалі мало цікавиться особистостями. Робота без дозволу - це провина того, хто працює, але це злочин з боку того, хто працевлаштував людину без дозволу на роботу.
Тож Вашому знайомому мало що загрожує, якщо він сумлінно сплачує податки.