#<1 ... 2245224622472248 Додано: Нед 11 сер, 2024 19:40 Дюрі-бачі написав: Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?

Писав тут про друга, який кілька місяців нелегалом працював (по візі на конференцію) . Їх "салон краси" накрили якісь "поліцейські". Каже був скандал, клієнтка поскаржилась на ускладнення після "уколів краси". Власника пов'язали, а в друга просто перевірили документи і відпустили. Тепер не знає: тікати з США чи шукати іншу роботу, в теорії ще 2,5 місяці є до 6... Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?Писав тут про друга, який кілька місяців нелегалом працював (по візі на конференцію) . Їх "салон краси" накрили якісь "поліцейські". Каже був скандал, клієнтка поскаржилась на ускладнення після "уколів краси". Власника пов'язали, а в друга просто перевірили документи і відпустили. Тепер не знає: тікати з США чи шукати іншу роботу, в теорії ще 2,5 місяці є до 6...



1.В цілому ніхто ні на кого облави не робить.

2. Треба бути в нелегальному статусі й здійснити кримінальне правопорушення щоб попасти до в"язниці після чого депортують.

3. Служб різноманітних багато й вони між собою не співпрацюють. Тож, якщо поліція затримала нелегала, або хтось накрив салон краси, то це не стосується а ні USCIS а ні (забув як правильно назваеться служба яка повинна полювати на саме нелегалів).

4. Едина служба, яка працює й якої є діло до кожної людини (але саме в її контексті) - IRS, тобто податкова. "В США неможливо оминути 2 речі в житті - смерті та податків"(С). Тож й ті, хто працюють нелегально повинні платити податки. Для цього теж є своя процедура.

Служба, яка регулює та стежить за роботою з дозволом, взагалі мало цікавиться особистостями. Робота без дозволу - це провина того, хто працює, але це злочин з боку того, хто працевлаштував людину без дозволу на роботу.

Тож Вашому знайомому мало що загрожує, якщо він сумлінно сплачує податки.

Работают у них службы.

И в этом ваш друг убедится лично когда будет пытаться получить следующую визу или прилететь по действующей сейчас Работают у них службы.И в этом ваш друг убедится лично когда будет пытаться получить следующую визу или прилететь по действующей сейчас



Проблемы будут по 2 причинам.

1. Он приехал по турвизе и планирует провести все 6 месяцев, которые ему поставили в штамп. В следующий раз при въезде ему могут или отказать или поставить меньший срок пребывания.

2. В следующий раз, когда он будет получать визу, у него спросят или он работал незаконно на территории США. Если он ответит правду - будет отказ.

Также зададут попрос (это при сроке пребывания более 3 месяцев) - на какие средства он прожил полгода. Проблемы будут по 2 причинам.1. Он приехал по турвизе и планирует провести все 6 месяцев, которые ему поставили в штамп. В следующий раз при въезде ему могут или отказать или поставить меньший срок пребывания.2. В следующий раз, когда он будет получать визу, у него спросят или он работал незаконно на территории США. Если он ответит правду - будет отказ.Также зададут попрос (это при сроке пребывания более 3 месяцев) - на какие средства он прожил полгода. rjkz

Дюрі-бачі написав: В програмуванні із математики реально пригодились теорія складності обчислень та іноді вилазить теорія похибок. А так із комп'ютерних наук алгоритми і структури даних + шаблони проєктування. В програмуванні із математики реально пригодились теорія складності обчислень та іноді вилазить теорія похибок. А так із комп'ютерних наук алгоритми і структури даних + шаблони проєктування.

В мене двічі в житті були комерційні проекти, де знадобилися рівняння математичної фізики та чисельні методи розв'язання рівнянь в частинних похідних. Паралельне прогамування також знадобилося. Згадки деяких про сінуси-косінуси викликають легку посмішку.

В мене двічі в житті були комерційні проекти, де знадобилися рівняння математичної фізики та чисельні методи розв'язання рівнянь в частинних похідних. Паралельне прогамування також знадобилося. Згадки деяких про сінуси-косінуси викликають легку посмішку. В мене двічі в житті були комерційні проекти, де знадобилися рівняння математичної фізики та чисельні методи розв'язання рівнянь в частинних похідних. Паралельне прогамування також знадобилося. Згадки деяких про сінуси-косінуси викликають легку посмішку. Denik Повідомлень: 3237 З нами з: 23.02.09 Подякував: 663 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 00:14 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Але щоб не офтопити: коли фрілансив на проєкті для Німця, то дуже складно було йому пояснити, що його бізнес ідею принципово неможливо запрограмувати так, щоб вона працювала за розумний час. Людина не вірила, що коли задача O(n!), то який сервер не купи - це не допоможе і брак розуміння математики в нього і в тих програмістів, які вже накодили систему? дуже ускладнили комунікацю. Але щоб не офтопити: коли фрілансив на проєкті для Німця, то дуже складно було йому пояснити, що його бізнес ідею принципово неможливо запрограмувати так, щоб вона працювала за розумний час. Людина не вірила, що коли задача O(n!), то який сервер не купи - це не допоможе і брак розуміння математики в нього і в тих програмістів, які вже накодили систему? дуже ускладнили комунікацю.

