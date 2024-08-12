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#<1 ... 2245224622472248 Додано: Нед 11 сер, 2024 19:40 Дюрі-бачі написав: Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?

Писав тут про друга, який кілька місяців нелегалом працював (по візі на конференцію) . Їх "салон краси" накрили якісь "поліцейські". Каже був скандал, клієнтка поскаржилась на ускладнення після "уколів краси". Власника пов'язали, а в друга просто перевірили документи і відпустили. Тепер не знає: тікати з США чи шукати іншу роботу, в теорії ще 2,5 місяці є до 6... Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?Писав тут про друга, який кілька місяців нелегалом працював (по візі на конференцію) . Їх "салон краси" накрили якісь "поліцейські". Каже був скандал, клієнтка поскаржилась на ускладнення після "уколів краси". Власника пов'язали, а в друга просто перевірили документи і відпустили. Тепер не знає: тікати з США чи шукати іншу роботу, в теорії ще 2,5 місяці є до 6...



1.В цілому ніхто ні на кого облави не робить.

2. Треба бути в нелегальному статусі й здійснити кримінальне правопорушення щоб попасти до в"язниці після чого депортують.

3. Служб різноманітних багато й вони між собою не співпрацюють. Тож, якщо поліція затримала нелегала, або хтось накрив салон краси, то це не стосується а ні USCIS а ні (забув як правильно назваеться служба яка повинна полювати на саме нелегалів).

4. Едина служба, яка працює й якої є діло до кожної людини (але саме в її контексті) - IRS, тобто податкова. "В США неможливо оминути 2 речі в житті - смерті та податків"(С). Тож й ті, хто працюють нелегально повинні платити податки. Для цього теж є своя процедура.

Служба, яка регулює та стежить за роботою з дозволом, взагалі мало цікавиться особистостями. Робота без дозволу - це провина того, хто працює, але це злочин з боку того, хто працевлаштував людину без дозволу на роботу.

Тож Вашому знайомому мало що загрожує, якщо він сумлінно сплачує податки. 1.В цілому ніхто ні на кого облави не робить.2. Треба бути в нелегальному статусі й здійснити кримінальне правопорушення щоб попасти до в"язниці після чого депортують.3. Служб різноманітних багато й вони між собою не співпрацюють. Тож, якщо поліція затримала нелегала, або хтось накрив салон краси, то це не стосується а ні USCIS а ні (забув як правильно назваеться служба яка повинна полювати на саме нелегалів).4. Едина служба, яка працює й якої є діло до кожної людини (але саме в її контексті) - IRS, тобто податкова. "В США неможливо оминути 2 речі в житті - смерті та податків"(С). Тож й ті, хто працюють нелегально повинні платити податки. Для цього теж є своя процедура.Служба, яка регулює та стежить за роботою з дозволом, взагалі мало цікавиться особистостями. Робота без дозволу - це провина того, хто працює, але це злочин з боку того, хто працевлаштував людину без дозволу на роботу.Тож Вашому знайомому мало що загрожує, якщо він сумлінно сплачує податки. rjkz

Повідомлень: 16881 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8397 раз. Подякували: 5298 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 19:46 TUR написав: Дюрі-бачі написав: Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють? Питання до тих хто в Америці: в них служби взагалі не співпрацюють?

Работают у них службы.

И в этом ваш друг убедится лично когда будет пытаться получить следующую визу или прилететь по действующей сейчас Работают у них службы.И в этом ваш друг убедится лично когда будет пытаться получить следующую визу или прилететь по действующей сейчас



Проблемы будут по 2 причинам.

1. Он приехал по турвизе и планирует провести все 6 месяцев, которые ему поставили в штамп. В следующий раз при въезде ему могут или отказать или поставить меньший срок пребывания.

2. В следующий раз, когда он будет получать визу, у него спросят или он работал незаконно на территории США. Если он ответит правду - будет отказ.

Также зададут попрос (это при сроке пребывания более 3 месяцев) - на какие средства он прожил полгода. Проблемы будут по 2 причинам.1. Он приехал по турвизе и планирует провести все 6 месяцев, которые ему поставили в штамп. В следующий раз при въезде ему могут или отказать или поставить меньший срок пребывания.2. В следующий раз, когда он будет получать визу, у него спросят или он работал незаконно на территории США. Если он ответит правду - будет отказ.Также зададут попрос (это при сроке пребывания более 3 месяцев) - на какие средства он прожил полгода. rjkz

Повідомлень: 16881 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8397 раз. Подякували: 5298 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 00:10 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: В програмуванні із математики реально пригодились теорія складності обчислень та іноді вилазить теорія похибок. А так із комп'ютерних наук алгоритми і структури даних + шаблони проєктування. В програмуванні із математики реально пригодились теорія складності обчислень та іноді вилазить теорія похибок. А так із комп'ютерних наук алгоритми і структури даних + шаблони проєктування.

В мене двічі в житті були комерційні проекти, де знадобилися рівняння математичної фізики та чисельні методи розв'язання рівнянь в частинних похідних. Паралельне прогамування також знадобилося. Згадки деяких про сінуси-косінуси викликають легку посмішку. В мене двічі в житті були комерційні проекти, де знадобилися рівняння математичної фізики та чисельні методи розв'язання рівнянь в частинних похідних. Паралельне прогамування також знадобилося. Згадки деяких про сінуси-косінуси викликають легку посмішку. Denik Повідомлень: 3237 З нами з: 23.02.09 Подякував: 663 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 00:14 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Але щоб не офтопити: коли фрілансив на проєкті для Німця, то дуже складно було йому пояснити, що його бізнес ідею принципово неможливо запрограмувати так, щоб вона працювала за розумний час. Людина не вірила, що коли задача O(n!), то який сервер не купи - це не допоможе і брак розуміння математики в нього і в тих програмістів, які вже накодили систему? дуже ускладнили комунікацю. Але щоб не офтопити: коли фрілансив на проєкті для Німця, то дуже складно було йому пояснити, що його бізнес ідею принципово неможливо запрограмувати так, щоб вона працювала за розумний час. Людина не вірила, що коли задача O(n!), то який сервер не купи - це не допоможе і брак розуміння математики в нього і в тих програмістів, які вже накодили систему? дуже ускладнили комунікацю.

Дюрі-бачі, я думаю, що тут, що таке O(n!) розуміють лише ми з Вами, slonomag, скоріш за все flyman та Faceless. Для BIgor - то вже велика загадка. Решта просто з цим ніколи не стикалася. Дюрі-бачі, я думаю, що тут, що таке O(n!) розуміють лише ми з Вами, slonomag, скоріш за все flyman та Faceless. Для BIgor - то вже велика загадка. Решта просто з цим ніколи не стикалася. Востаннє редагувалось Denik в Пон 12 сер, 2024 07:43, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 3237 З нами з: 23.02.09 Подякував: 663 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 02:22 BIGor написав: airmax78 написав: Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.

Я вибачаюсь, що влажу, а Ваша еміграція яка тоді? Високо-духовно/моральна? Які високі цілі переслідуєте своєю еміграцією? Я вибачаюсь, що влажу, а Ваша еміграція яка тоді? Високо-духовно/моральна? Які високі цілі переслідуєте своєю еміграцією?

Ти все одно не розумієш прочитаний тобою текст, то навіщо на тебе час витрачати? Ти все одно не розумієш прочитаний тобою текст, то навіщо на тебе час витрачати? airmax78 Повідомлень: 43018 З нами з: 25.10.12 Подякував: 977 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 05:28 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.

Я вибачаюсь, що влажу, а Ваша еміграція яка тоді? Високо-духовно/моральна? Які високі цілі переслідуєте своєю еміграцією? Я вибачаюсь, що влажу, а Ваша еміграція яка тоді? Високо-духовно/моральна? Які високі цілі переслідуєте своєю еміграцією?

Ти все одно не розумієш прочитаний тобою текст, то навіщо на тебе час витрачати? Ти все одно не розумієш прочитаний тобою текст, то навіщо на тебе час витрачати?



Перевожу на человеческий язык.

Понты и социальный статус - не важны.

Пост изначально мне адресовался.

Мне оно не надо было в Украине и не надо в США.

"Мне пофиг как я выгляжу на велике" (с). Перевожу на человеческий язык.Понты и социальный статус - не важны.Пост изначально мне адресовался.Мне оно не надо было в Украине и не надо в США."Мне пофиг как я выгляжу на велике" (с). rjkz

Повідомлень: 16881 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8397 раз. Подякували: 5298 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 08:32 Еміграція, зарообітчанство



News from Canada



"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"



Як виявилося, НЕ ЗІВАЛИ мешканці Індії.

За не остаточними і не зовсім точними даними в результаті політики "Відкритих дверей" Уряду Канади було видано:

- віз для громадян України за програмою CUAET 1 200 000;

- віз для громадян Індії 1 200 000.



Прибуло за виданими візами:

- громадян Індії 1 150 00;

- громадян України 265 000.

Взагалі за кількістю прибулих українці - як в "Олімпійському" заліку - посіли серед інших націй та народів місце номер 7 (СІМ).

Аж 7! Не 1, і не 3...



Це призвело до несподіваного "перекосу" в національно-гендерному складі прибульців в Канаду.

Якщо говорити на прикладі столиці штату Альберта - місто Едмонтон, то індійці тут всюди та на всіх посадах.

Та що далеко ходити - хто там мер міста Едмонтон?

Mayor Amarjeet Sohi came to Canada when he was just 18 years old and had little to his name. But he was lucky. He wasn’t in just any city, he was in Edmonton.

‍He learned to speak English in schools and public libraries and found friendship and community by playing sports and performing in the arts.



В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.

Ось останні повідомлення з міста Едмонтон:

...Привіт. Нового нічого. Нескінченний кругообіг подій...

...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати.

...Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало.

...Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути..

...Работу знайти нереально...

..Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду. А в зал пропускали лише індусів 🤷‍♀️ своїх підтягують. І індуси українців страшенно не люблять...

...Ну і роботу знайти дуже складно. Я резюме розношу, ходжу цими ярмарками вакансій. Але взагалі глухо, як у танку. Через пару днів піду знову до центру, де мені резюме робили. Переробити. Вже не розумію, все за стандартами, все правильно. А толку немає.

...Мер Едмонтона індус, от і працюють скрізь індуси

...Водії автобусів усі індуси, таксисти 90% індусів. Сек'юріті скрізь індуси. Волмарт працівники будь-якого департаменту індуси. Якщо заходжу до готелю чи магазину віддати своє резюме, бачу більше 2 індусів то виходжу просто.

...Віднесла в готель резюме, індус на ресепшені мило посміхнувся, послухав поговорив, все дуже мило, я відвернулася: він резюме моє на смітник кинув

...Я набралася сміливості і в перекладачі йому написала: "Скажи чесно, що не візьмуть тебе, тому що всі свої працюють і не псуй папір, а просто відправь мене додому." А він мені відповів, мило посміхаючись: "Не можу так тобі сказати, політика компанії, але так ти маєш рацію в нашому готелі роботі таким як ви не бачити"...



Ну і свіженьке:

...Я тут вже з усіма бомжами дружу, вони дітям ровера ремонтують безкоштовно, у них завжди ключі насоси при собі 🤣 Я знаю, де куди який автобус. Де дешевші магазини, де ні. Всі місця безкоштовної їжі знаю...

....Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса , бо ті всі працюють 🤣

500 людей у черзі...





P.S. Ех, важкою вона є: та царська каторга... akurt

Повідомлень: 9890 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3668 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 09:15 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: ...Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса, бо ті всі працюють 🤣 ...Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса, бо ті всі працюють 🤣

1. За їх релігією молоко сприймається як в нас кров людини. Не думаю, що багато українців пішло б на роздачу безкоштовної крові якимось канібалами.

2. Для індусів англійська - як для нас москальска мова: більшість розмовляє з дитинства, а для частини вона - рідна. 1. За їх релігією молоко сприймається як в нас кров людини. Не думаю, що багато українців пішло б на роздачу безкоштовної крові якимось канібалами.2. Для індусів англійська - як для нас москальска мова: більшість розмовляє з дитинства, а для частини вона - рідна. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3570 З нами з: 29.07.22 Подякував: 622 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 09:52 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Еміграція, зарообітчанство



News from Canada



"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"



Як виявилося, НЕ ЗІВАЛИ мешканці Індії.

За не остаточними і не зовсім точними даними в результаті політики "Відкритих дверей" Уряду Канади було видано:

- віз для громадян України за програмою CUAET 1 200 000;

- віз для громадян Індії 1 200 000.



Прибуло за виданими візами:

- громадян Індії 1 150 00;

- громадян України 265 000.

Взагалі за кількістю прибулих українці - як в "Олімпійському" заліку - посіли серед інших націй та народів місце номер 7 (СІМ).

Аж 7! Не 1, і не 3...



Це призвело до несподіваного "перекосу" в національно-гендерному складі прибульців в Канаду.

Якщо говорити на прикладі столиці штату Альберта - місто Едмонтон, то індійці тут всюди та на всіх посадах.

Та що далеко ходити - хто там мер міста Едмонтон?

Mayor Amarjeet Sohi came to Canada when he was just 18 years old and had little to his name. But he was lucky. He wasn’t in just any city, he was in Edmonton.

‍He learned to speak English in schools and public libraries and found friendship and community by playing sports and performing in the arts.



В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.

Ось останні повідомлення з міста Едмонтон:

...Привіт. Нового нічого. Нескінченний кругообіг подій...

...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати.

...Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало.

...Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути..

...Работу знайти нереально...

..Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду. А в зал пропускали лише індусів своїх підтягують. І індуси українців страшенно не люблять...

...Ну і роботу знайти дуже складно. Я резюме розношу, ходжу цими ярмарками вакансій. Але взагалі глухо, як у танку. Через пару днів піду знову до центру, де мені резюме робили. Переробити. Вже не розумію, все за стандартами, все правильно. А толку немає.

...Мер Едмонтона індус, от і працюють скрізь індуси

...Водії автобусів усі індуси, таксисти 90% індусів. Сек'юріті скрізь індуси. Волмарт працівники будь-якого департаменту індуси. Якщо заходжу до готелю чи магазину віддати своє резюме, бачу більше 2 індусів то виходжу просто.

...Віднесла в готель резюме, індус на ресепшені мило посміхнувся, послухав поговорив, все дуже мило, я відвернулася: він резюме моє на смітник кинув

...Я набралася сміливості і в перекладачі йому написала: "Скажи чесно, що не візьмуть тебе, тому що всі свої працюють і не псуй папір, а просто відправь мене додому." А він мені відповів, мило посміхаючись: "Не можу так тобі сказати, політика компанії, але так ти маєш рацію в нашому готелі роботі таким як ви не бачити"...



Ну і свіженьке:

...Я тут вже з усіма бомжами дружу, вони дітям ровера ремонтують безкоштовно, у них завжди ключі насоси при собі Я знаю, де куди який автобус. Де дешевші магазини, де ні. Всі місця безкоштовної їжі знаю...

....Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса , бо ті всі працюють

500 людей у черзі...





P.S. Ех, важкою вона є: та царська каторга... News from Canada"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"Як виявилося, НЕ ЗІВАЛИ мешканці Індії.За не остаточними і не зовсім точними даними в результаті політики "Відкритих дверей" Уряду Канади було видано:- віз для громадян України за програмою CUAET 1 200 000;- віз для громадян Індії 1 200 000.Прибуло за виданими візами:- громадян України 265 000.Взагалі за кількістю прибулих українці - як в "Олімпійському" заліку - посіли серед інших націй та народів місце номер 7 (СІМ).Аж 7! Не 1, і не 3...Це призвело до несподіваного "перекосу" в національно-гендерному складі прибульців в Канаду.Якщо говорити на прикладі столиці штату Альберта - місто Едмонтон, то індійці тут всюди та на всіх посадах.Та що далеко ходити - хто там мер міста Едмонтон?Mayorcame to Canada when he was just 18 years old and had little to his name.He wasn’t in just any city, he was in Edmonton.‍He learned to speak English in schools and public libraries and found friendship and community by playing sports and performing in the arts.В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.Ось останні повідомлення з міста Едмонтон:...Привіт. Нового нічого. Нескінченний кругообіг подій......Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати....Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало....Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути......Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду....Ну і роботу знайти дуже складно. Я резюме розношу, ходжу цими ярмарками вакансій. Але взагалі глухо, як у танку. Через пару днів піду знову до центру, де мені резюме робили. Переробити. Вже не розумію, все за стандартами, все правильно. А толку немає....Водії автобусів усі індуси, таксисти 90% індусів. Сек'юріті скрізь індуси. Волмарт працівники будь-якого департаменту індуси. Якщо заходжу до готелю чи магазину віддати своє резюме, бачу більше 2 індусів то виходжу просто....Віднесла в готель резюме, індус на ресепшені мило посміхнувся, послухав поговорив, все дуже мило, я відвернулася:...Я набралася сміливості і в перекладачі йому написала: "Скажи чесно, що не візьмуть тебе, тому що всі свої працюють і не псуй папір, а просто відправь мене додому." А він мені відповів, мило посміхаючись: "Не можу так тобі сказати, політика компанії, але так ти маєш рацію в нашому готелі роботі таким як ви не бачити"...Ну і свіженьке:...Я тут вже з усіма бомжами дружу, вони дітям ровера ремонтують безкоштовно, у них завжди ключі насоси при собіЯ знаю, де куди який автобус. Де дешевші магазини, де ні. Всі місця безкоштовної їжі знаю.......Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців талюдей у черзі...Ех, важкою вона є: та царська каторга... Неодноразово таке чув про емігрантів з сонячної Індії, і з США також. Підтягують всюди своїх. Купують компанії і поступово замінюють весь персонал своїми.

І навіть не можу сказати, що це об'єктивно погано: якщо відносно відношення до співвітчизників, то нам є чому повчитися.

Єдине, їхня кастова система нікуди не ділася і дискримінація своїх же теж існує, і в еміграції також Неодноразово таке чув про емігрантів з сонячної Індії, і з США також. Підтягують всюди своїх. Купують компанії і поступово замінюють весь персонал своїми.І навіть не можу сказати, що це об'єктивно погано: якщо відносно відношення до співвітчизників, то нам є чому повчитися.Єдине, їхня кастова система нікуди не ділася і дискримінація своїх же теж існує, і в еміграції також Faceless

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