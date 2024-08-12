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#<1 ... 2244224522462247 Додано: Пон 12 сер, 2024 09:52 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Еміграція, зарообітчанство



News from Canada



"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"



Як виявилося, НЕ ЗІВАЛИ мешканці Індії.

За не остаточними і не зовсім точними даними в результаті політики "Відкритих дверей" Уряду Канади було видано:

- віз для громадян України за програмою CUAET 1 200 000;

- віз для громадян Індії 1 200 000.



Прибуло за виданими візами:

- громадян Індії 1 150 00;

- громадян України 265 000.

Взагалі за кількістю прибулих українці - як в "Олімпійському" заліку - посіли серед інших націй та народів місце номер 7 (СІМ).

Аж 7! Не 1, і не 3...



Це призвело до несподіваного "перекосу" в національно-гендерному складі прибульців в Канаду.

Якщо говорити на прикладі столиці штату Альберта - місто Едмонтон, то індійці тут всюди та на всіх посадах.

Та що далеко ходити - хто там мер міста Едмонтон?

Mayor Amarjeet Sohi came to Canada when he was just 18 years old and had little to his name. But he was lucky. He wasn’t in just any city, he was in Edmonton.

‍He learned to speak English in schools and public libraries and found friendship and community by playing sports and performing in the arts.



В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.

Ось останні повідомлення з міста Едмонтон:

...Привіт. Нового нічого. Нескінченний кругообіг подій...

...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати.

...Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало.

...Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути..

...Работу знайти нереально...

..Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду. А в зал пропускали лише індусів своїх підтягують. І індуси українців страшенно не люблять...

...Ну і роботу знайти дуже складно. Я резюме розношу, ходжу цими ярмарками вакансій. Але взагалі глухо, як у танку. Через пару днів піду знову до центру, де мені резюме робили. Переробити. Вже не розумію, все за стандартами, все правильно. А толку немає.

...Мер Едмонтона індус, от і працюють скрізь індуси

...Водії автобусів усі індуси, таксисти 90% індусів. Сек'юріті скрізь індуси. Волмарт працівники будь-якого департаменту індуси. Якщо заходжу до готелю чи магазину віддати своє резюме, бачу більше 2 індусів то виходжу просто.

...Віднесла в готель резюме, індус на ресепшені мило посміхнувся, послухав поговорив, все дуже мило, я відвернулася: він резюме моє на смітник кинув

...Я набралася сміливості і в перекладачі йому написала: "Скажи чесно, що не візьмуть тебе, тому що всі свої працюють і не псуй папір, а просто відправь мене додому." А він мені відповів, мило посміхаючись: "Не можу так тобі сказати, політика компанії, але так ти маєш рацію в нашому готелі роботі таким як ви не бачити"...



Ну і свіженьке:

...Я тут вже з усіма бомжами дружу, вони дітям ровера ремонтують безкоштовно, у них завжди ключі насоси при собі Я знаю, де куди який автобус. Де дешевші магазини, де ні. Всі місця безкоштовної їжі знаю...

....Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса , бо ті всі працюють

500 людей у черзі...





P.S. Ех, важкою вона є: та царська каторга... News from Canada"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"Як виявилося, НЕ ЗІВАЛИ мешканці Індії.За не остаточними і не зовсім точними даними в результаті політики "Відкритих дверей" Уряду Канади було видано:- віз для громадян України за програмою CUAET 1 200 000;- віз для громадян Індії 1 200 000.Прибуло за виданими візами:- громадян України 265 000.Взагалі за кількістю прибулих українці - як в "Олімпійському" заліку - посіли серед інших націй та народів місце номер 7 (СІМ).Аж 7! Не 1, і не 3...Це призвело до несподіваного "перекосу" в національно-гендерному складі прибульців в Канаду.Якщо говорити на прикладі столиці штату Альберта - місто Едмонтон, то індійці тут всюди та на всіх посадах.Та що далеко ходити - хто там мер міста Едмонтон?Mayorcame to Canada when he was just 18 years old and had little to his name.He wasn’t in just any city, he was in Edmonton.‍He learned to speak English in schools and public libraries and found friendship and community by playing sports and performing in the arts.В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.Ось останні повідомлення з міста Едмонтон:...Привіт. Нового нічого. Нескінченний кругообіг подій......Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати....Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало....Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути......Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду....Ну і роботу знайти дуже складно. Я резюме розношу, ходжу цими ярмарками вакансій. Але взагалі глухо, як у танку. Через пару днів піду знову до центру, де мені резюме робили. Переробити. Вже не розумію, все за стандартами, все правильно. А толку немає....Водії автобусів усі індуси, таксисти 90% індусів. Сек'юріті скрізь індуси. Волмарт працівники будь-якого департаменту індуси. Якщо заходжу до готелю чи магазину віддати своє резюме, бачу більше 2 індусів то виходжу просто....Віднесла в готель резюме, індус на ресепшені мило посміхнувся, послухав поговорив, все дуже мило, я відвернулася:...Я набралася сміливості і в перекладачі йому написала: "Скажи чесно, що не візьмуть тебе, тому що всі свої працюють і не псуй папір, а просто відправь мене додому." А він мені відповів, мило посміхаючись: "Не можу так тобі сказати, політика компанії, але так ти маєш рацію в нашому готелі роботі таким як ви не бачити"...Ну і свіженьке:...Я тут вже з усіма бомжами дружу, вони дітям ровера ремонтують безкоштовно, у них завжди ключі насоси при собіЯ знаю, де куди який автобус. Де дешевші магазини, де ні. Всі місця безкоштовної їжі знаю.......Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців талюдей у черзі...Ех, важкою вона є: та царська каторга... Неодноразово таке чув про емігрантів з сонячної Індії, і з США також. Підтягують всюди своїх. Купують компанії і поступово замінюють весь персонал своїми.

І навіть не можу сказати, що це об'єктивно погано: якщо відносно відношення до співвітчизників, то нам є чому повчитися.

Єдине, їхня кастова система нікуди не ділася і дискримінація своїх же теж існує, і в еміграції також Неодноразово таке чув про емігрантів з сонячної Індії, і з США також. Підтягують всюди своїх. Купують компанії і поступово замінюють весь персонал своїми.І навіть не можу сказати, що це об'єктивно погано: якщо відносно відношення до співвітчизників, то нам є чому повчитися.Єдине, їхня кастова система нікуди не ділася і дискримінація своїх же теж існує, і в еміграції також Faceless

Модератор Повідомлень: 35093 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8004 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 10:42 На ситуацію впливає ще й поведінка чоловіка племінниці: реально впав в ступор.

"Ніхт фірштейн".

Нічого не хоче робити - нічого не хоче шукати. "Аллес капут - даст іст антракт" (с) з французського фільма.

Цитата: "... людина не те що не готова до еміграції, вона не пристосована до виживання в незвичайних умовах".

Цікавий соціально-психологічний фактор... akurt

Повідомлень: 9891 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3667 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 11:31 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt написав: ...Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса, бо ті всі працюють ...Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса, бо ті всі працюють

1. За їх релігією молоко сприймається як в нас кров людини. Не думаю, що багато українців пішло б на роздачу безкоштовної крові якимось канібалами.

2. Для індусів англійська - як для нас москальска мова: більшість розмовляє з дитинства, а для частини вона - рідна. 1. За їх релігією молоко сприймається як в нас кров людини. Не думаю, що багато українців пішло б на роздачу безкоштовної крові якимось канібалами.2. Для індусів англійська - як для нас москальска мова: більшість розмовляє з дитинства, а для частини вона - рідна. Ви впевнені щодо відношення до молока в Індії?

Взагалі то все з точністю до навпаки. Корови - священні тварини, а молоко і молочні продукти дуже поважають і вони займають особливе місце в раціоні. Молоко вживають мабуть більше, ніж ми, як і молочні продукти, те ж масло гхі. Ви впевнені щодо відношення до молока в Індії?Взагалі то все з точністю до навпаки. Корови - священні тварини, а молоко і молочні продукти дуже поважають і вони займають особливе місце в раціоні. Молоко вживають мабуть більше, ніж ми, як і молочні продукти, те ж масло гхі. Faceless

Модератор Повідомлень: 35093 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8004 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 12:14 akurt написав: ...Работу знайти нереально...

..Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду. А в зал пропускали лише індусів 🤷‍♀️ своїх підтягують. І індуси українців страшенно не люблять... ....Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду.🤷‍♀️

У Канаді немає "українських" фірм? Немає якогось Літл-Бердичів чи Нью-Самбір, де усюди самі українці (по типу як був Брайтон у НЙ)? У Канаді немає "українських" фірм? Немає якогось Літл-Бердичів чи Нью-Самбір, де усюди самі українці (по типу як був Брайтон у НЙ)? Gastarbaiter Повідомлень: 3299 З нами з: 26.02.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 12:38 akurt написав: ...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати.

...Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало.

...Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути..

...Работу знайти нереально...

...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати....Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало....Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути....



Невидимая рука рынка расставила всех по местам

Но, Родина (пока) готова принять их назад

Особенно, мужа

Заодно и из ступора выведет, лёгким тонизирующим массажем

Видно в понедельник их мама родила

Что они ни делают, не идут дела

Крокодил не ловится, не растёт кокос

Плачут, Богу молятся, не жалея слёз Невидимая рука рынка расставила всех по местамНо, Родина (пока) готова принять их назадОсобенно, мужаЗаодно и из ступора выведет, лёгким тонизирующим массажем anduzenko

Повідомлень: 182 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 12:47 akurt написав: .Учора приїхли за молоком до церкви. .Учора приїхли за молоком до церкви.

Любителі шари, нащадки розвинутого соціалізму, дешевого йогурту.

Правда, пане Акурт? Любителі шари, нащадки розвинутого соціалізму, дешевого йогурту.Правда, пане Акурт? Frant

Повідомлень: 23899 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1689 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 13:19 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.

Я вибачаюсь, що влажу, а Ваша еміграція яка тоді? Високо-духовно/моральна? Які високі цілі переслідуєте своєю еміграцією? Я вибачаюсь, що влажу, а Ваша еміграція яка тоді? Високо-духовно/моральна? Які високі цілі переслідуєте своєю еміграцією?

Ти все одно не розумієш прочитаний тобою текст, то навіщо на тебе час витрачати? Ти все одно не розумієш прочитаний тобою текст, то навіщо на тебе час витрачати?

Щось чиновники мінкульта вже стали тикати. Блатні 90-ті вертаються? Щось чиновники мінкульта вже стали тикати. Блатні 90-ті вертаються? BIGor

Повідомлень: 9247 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1358 раз. Подякували: 1756 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 13:26 akurt написав: Нічого не хоче робити - нічого не хоче шукати Нічого не хоче робити - нічого не хоче шукати

akurt написав: В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому. В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.

Ця публіка - в Україні взагалі працювала?

Має навики фізичної роботи, звичку впахувати з ранку до ночі?

Вивчила англ. мову перед від,їздом?

Має ширпотребівську спеціальність, або є висококваліфікованими спеціалістами з потрібних професій?



Якщо ні - шансів на норм життя в Канаді небагато. Ця публіка - в Україні взагалі працювала?Має навики фізичної роботи, звичку впахувати з ранку до ночі?Вивчила англ. мову перед від,їздом?Має ширпотребівську спеціальність, або є висококваліфікованими спеціалістами з потрібних професій?Якщо ні - шансів на норм життя в Канаді небагато. Востаннє редагувалось Frant в Пон 12 сер, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз. Frant

Повідомлень: 23899 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1689 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 13:27 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: gonchik74 написав: З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь. З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь.

Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл. Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл.

Ну так чиновники мінкульту мають бронь. Але як обходите обов'язкове прибуття в ТЦК кожні 6 місяців? Взагалі, роблять бронь закордоном, схоже на незаконний схематоз. Ну так чиновники мінкульту мають бронь. Але як обходите обов'язкове прибуття в ТЦК кожні 6 місяців? Взагалі, роблять бронь закордоном, схоже на незаконний схематоз. BIGor

Повідомлень: 9247 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1358 раз. Подякували: 1756 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2244224522462247 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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