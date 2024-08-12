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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2244224522462247
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 10:42

На ситуацію впливає ще й поведінка чоловіка племінниці: реально впав в ступор.
"Ніхт фірштейн".
Нічого не хоче робити - нічого не хоче шукати. "Аллес капут - даст іст антракт" (с) з французського фільма.
Цитата: "... людина не те що не готова до еміграції, вона не пристосована до виживання в незвичайних умовах".
Цікавий соціально-психологічний фактор...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 11:31

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:...Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса, бо ті всі працюють

1. За їх релігією молоко сприймається як в нас кров людини. Не думаю, що багато українців пішло б на роздачу безкоштовної крові якимось канібалами.
2. Для індусів англійська - як для нас москальска мова: більшість розмовляє з дитинства, а для частини вона - рідна.
Ви впевнені щодо відношення до молока в Індії?
Взагалі то все з точністю до навпаки. Корови - священні тварини, а молоко і молочні продукти дуже поважають і вони займають особливе місце в раціоні. Молоко вживають мабуть більше, ніж ми, як і молочні продукти, те ж масло гхі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:14

  akurt написав:...Работу знайти нереально...
..Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду. А в зал пропускали лише індусів 🤷‍♀️ своїх підтягують. І індуси українців страшенно не люблять...

У Канаді немає "українських" фірм? Немає якогось Літл-Бердичів чи Нью-Самбір, де усюди самі українці (по типу як був Брайтон у НЙ)?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:38

  akurt написав:...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати.
...Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало.
...Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути..
...Работу знайти нереально...


Невидимая рука рынка расставила всех по местам
Но, Родина (пока) готова принять их назад
Особенно, мужа
Заодно и из ступора выведет, лёгким тонизирующим массажем
Видно в понедельник их мама родила
Что они ни делают, не идут дела
Крокодил не ловится, не растёт кокос
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:47

  akurt написав:.Учора приїхли за молоком до церкви.

Любителі шари, нащадки розвинутого соціалізму, дешевого йогурту.
Правда, пане Акурт?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 13:19

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.

Я вибачаюсь, що влажу, а Ваша еміграція яка тоді? Високо-духовно/моральна? Які високі цілі переслідуєте своєю еміграцією?

Ти все одно не розумієш прочитаний тобою текст, то навіщо на тебе час витрачати?

Щось чиновники мінкульта вже стали тикати. Блатні 90-ті вертаються?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 13:26

  akurt написав:Нічого не хоче робити - нічого не хоче шукати

  akurt написав:В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.

Ця публіка - в Україні взагалі працювала?
Має навики фізичної роботи, звичку впахувати з ранку до ночі?
Вивчила англ. мову перед від,їздом?
Має ширпотребівську спеціальність, або є висококваліфікованими спеціалістами з потрібних професій?

Якщо ні - шансів на норм життя в Канаді небагато.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 12 сер, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 13:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь.

Як же ви дістали, пінкертони і міссісмарпл. Зображення

Ну так чиновники мінкульту мають бронь. Але як обходите обов'язкове прибуття в ТЦК кожні 6 місяців? Взагалі, роблять бронь закордоном, схоже на незаконний схематоз.
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