#<1 ... 2243224422452246 Додано: Пон 12 сер, 2024 00:10 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: В програмуванні із математики реально пригодились теорія складності обчислень та іноді вилазить теорія похибок. А так із комп'ютерних наук алгоритми і структури даних + шаблони проєктування. В програмуванні із математики реально пригодились теорія складності обчислень та іноді вилазить теорія похибок. А так із комп'ютерних наук алгоритми і структури даних + шаблони проєктування.

В мене двічі в житті були комерційні проекти, де знадобилися рівняння математичної фізики та чисельні методи розв'язання рівнянь в частинних похідних. Паралельне прогамування також знадобилося. Згадки деяких про сінуси-косінуси викликають легку посмішку.

Дюрі-бачі, я думаю, що тут, що таке O(n!) розуміють лише ми з Вами, slonomag, скоріш за все flyman та Faceless. Для BIgor - то вже велика загадка. Решта просто з цим ніколи не стикалася.



News from Canada



"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"



Як виявилося, НЕ ЗІВАЛИ мешканці Індії.

За не остаточними і не зовсім точними даними в результаті політики "Відкритих дверей" Уряду Канади було видано:

- віз для громадян України за програмою CUAET 1 200 000;

- віз для громадян Індії 1 200 000.



Прибуло за виданими візами:

- громадян Індії 1 150 00;

- громадян України 265 000.

Взагалі за кількістю прибулих українці - як в "Олімпійському" заліку - посіли серед інших націй та народів місце номер 7 (СІМ).

Аж 7! Не 1, і не 3...



Це призвело до несподіваного "перекосу" в національно-гендерному складі прибульців в Канаду.

Якщо говорити на прикладі столиці штату Альберта - місто Едмонтон, то індійці тут всюди та на всіх посадах.

Та що далеко ходити - хто там мер міста Едмонтон?

Mayor Amarjeet Sohi came to Canada when he was just 18 years old and had little to his name. But he was lucky. He wasn’t in just any city, he was in Edmonton.

‍He learned to speak English in schools and public libraries and found friendship and community by playing sports and performing in the arts.



В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.

Ось останні повідомлення з міста Едмонтон:

...Привіт. Нового нічого. Нескінченний кругообіг подій...

...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати.

...Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало.

...Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути..

...Работу знайти нереально...

..Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду. А в зал пропускали лише індусів 🤷‍♀️ своїх підтягують. І індуси українців страшенно не люблять...

...Ну і роботу знайти дуже складно. Я резюме розношу, ходжу цими ярмарками вакансій. Але взагалі глухо, як у танку. Через пару днів піду знову до центру, де мені резюме робили. Переробити. Вже не розумію, все за стандартами, все правильно. А толку немає.

...Мер Едмонтона індус, от і працюють скрізь індуси

...Водії автобусів усі індуси, таксисти 90% індусів. Сек'юріті скрізь індуси. Волмарт працівники будь-якого департаменту індуси. Якщо заходжу до готелю чи магазину віддати своє резюме, бачу більше 2 індусів то виходжу просто.

...Віднесла в готель резюме, індус на ресепшені мило посміхнувся, послухав поговорив, все дуже мило, я відвернулася: він резюме моє на смітник кинув

...Я набралася сміливості і в перекладачі йому написала: "Скажи чесно, що не візьмуть тебе, тому що всі свої працюють і не псуй папір, а просто відправь мене додому." А він мені відповів, мило посміхаючись: "Не можу так тобі сказати, політика компанії, але так ти маєш рацію в нашому готелі роботі таким як ви не бачити"...



Ну і свіженьке:

...Я тут вже з усіма бомжами дружу, вони дітям ровера ремонтують безкоштовно, у них завжди ключі насоси при собі 🤣 Я знаю, де куди який автобус. Де дешевші магазини, де ні. Всі місця безкоштовної їжі знаю...

....Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса , бо ті всі працюють 🤣

500 людей у черзі...





P.S. Ех, важкою вона є: та царська каторга...

Повідомлень: 9891 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3666 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 09:15 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: ...Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса, бо ті всі працюють 🤣 ...Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса, бо ті всі працюють 🤣

1. За їх релігією молоко сприймається як в нас кров людини. Не думаю, що багато українців пішло б на роздачу безкоштовної крові якимось канібалами.

1. За їх релігією молоко сприймається як в нас кров людини. Не думаю, що багато українців пішло б на роздачу безкоштовної крові якимось канібалами.
2. Для індусів англійська - як для нас москальска мова: більшість розмовляє з дитинства, а для частини вона - рідна.

І навіть не можу сказати, що це об'єктивно погано: якщо відносно відношення до співвітчизників, то нам є чому повчитися.

Єдине, їхня кастова система нікуди не ділася і дискримінація своїх же теж існує, і в еміграції також Неодноразово таке чув про емігрантів з сонячної Індії, і з США також. Підтягують всюди своїх. Купують компанії і поступово замінюють весь персонал своїми.І навіть не можу сказати, що це об'єктивно погано: якщо відносно відношення до співвітчизників, то нам є чому повчитися.Єдине, їхня кастова система нікуди не ділася і дискримінація своїх же теж існує, і в еміграції також Faceless

Модератор Повідомлень: 35094 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8004 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 10:42 На ситуацію впливає ще й поведінка чоловіка племінниці: реально впав в ступор.

"Ніхт фірштейн".

Нічого не хоче робити - нічого не хоче шукати. "Аллес капут - даст іст антракт" (с) з французського фільма.

Цитата: "... людина не те що не готова до еміграції, вона не пристосована до виживання в незвичайних умовах".

Цікавий соціально-психологічний фактор... akurt

Повідомлень: 9891 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3666 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 11:31 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt написав: ...Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса, бо ті всі працюють ...Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса, бо ті всі працюють

1. За їх релігією молоко сприймається як в нас кров людини. Не думаю, що багато українців пішло б на роздачу безкоштовної крові якимось канібалами.

Ви впевнені щодо відношення до молока в Індії?
Взагалі то все з точністю до навпаки. Корови - священні тварини, а молоко і молочні продукти дуже поважають і вони займають особливе місце в раціоні. Молоко вживають мабуть більше, ніж ми, як і молочні продукти, те ж масло гхі.

Взагалі то все з точністю до навпаки. Корови - священні тварини, а молоко і молочні продукти дуже поважають і вони займають особливе місце в раціоні. Молоко вживають мабуть більше, ніж ми, як і молочні продукти, те ж масло гхі. Ви впевнені щодо відношення до молока в Індії?Взагалі то все з точністю до навпаки. Корови - священні тварини, а молоко і молочні продукти дуже поважають і вони займають особливе місце в раціоні. Молоко вживають мабуть більше, ніж ми, як і молочні продукти, те ж масло гхі. Faceless

Модератор Повідомлень: 35094 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1448 раз. Подякували: 8004 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 12:14 akurt написав: ...Работу знайти нереально...

..Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду. А в зал пропускали лише індусів 🤷‍♀️ своїх підтягують. І індуси українців страшенно не люблять... ....Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду.🤷‍♀️

У Канаді немає "українських" фірм? Немає якогось Літл-Бердичів чи Нью-Самбір, де усюди самі українці (по типу як був Брайтон у НЙ)?

...Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало.

...Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути..

...Работу знайти нереально...

...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати....Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало....Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути....



Невидимая рука рынка расставила всех по местам

Но, Родина (пока) готова принять их назад

Особенно, мужа

Заодно и из ступора выведет, лёгким тонизирующим массажем

Видно в понедельник их мама родила

Что они ни делают, не идут дела

Крокодил не ловится, не растёт кокос

Невидимая рука рынка расставила всех по местам
Но, Родина (пока) готова принять их назад
Особенно, мужа
Заодно и из ступора выведет, лёгким тонизирующим массажем
Видно в понедельник их мама родила
Что они ни делают, не идут дела
Крокодил не ловится, не растёт кокос
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз

Знайомі в Вінніп(ух)егу вже мабуть з півроку. У обох англійська вище середнього, дівчина викладала англійську в якомусь коледжі тут (і дистанційно працювала до закінчення навчального року), чоловік - в того робота дистанційно теж англійською. По приїзді отримали 3000 CAD разової допомоги (не знаю, чи ще дають). Здали тести CLBPT (там до 8 балів по слухання, читанню, розмові й письму) на непогані результати (так сказали, я не знаю що там вважається за середнє). Оцінки отримали від 5 до 7.

Знайшли відносно недорого квартиру, десь 1100 CAD - це фактично на нижній межі. Квартира здається без меблів і техніки, з голими стінами, попередні орендарі роблять прибирання і міняють ковролін. Пралки платні в цокольному поверсі (квартири з пралками коштують на 200-300 дол дорожче).

Роботу в Канаді шукали доволі довго, добре що були якісь гроші з дистанційної роботи, хоча працювати доводиться по ночам. Чоловік знайшов роботу швидше, у нього руки прямі і ростуть як треба,влаштувався додатково кудись на меблеву фабрику, бо вміє працювати зі станками. Неповний день.

Дівчина місяці за три влаштувалася теж, викладачем на курси англійської для емігрантів.

Ще за пару місяців купили автівку. Нову, в салоні, Спортедж (їм як і вам подобається, ну в принципі чом би й ні, хоча мені більше равчик).

Я так розумію, племінниця їхала з дуже поганою англійською? Бо інакше важко зрозуміти.
Знайомі в Вінніп(ух)егу вже мабуть з півроку. У обох англійська вище середнього, дівчина викладала англійську в якомусь коледжі тут (і дистанційно працювала до закінчення навчального року), чоловік - в того робота дистанційно теж англійською. По приїзді отримали 3000 CAD разової допомоги (не знаю, чи ще дають). Здали тести CLBPT (там до 8 балів по слухання, читанню, розмові й письму) на непогані результати (так сказали, я не знаю що там вважається за середнє). Оцінки отримали від 5 до 7.
Знайшли відносно недорого квартиру, десь 1100 CAD - це фактично на нижній межі. Квартира здається без меблів і техніки, з голими стінами, попередні орендарі роблять прибирання і міняють ковролін. Пралки платні в цокольному поверсі (квартири з пралками коштують на 200-300 дол дорожче).
Роботу в Канаді шукали доволі довго, добре що були якісь гроші з дистанційної роботи, хоча працювати доводиться по ночам. Чоловік знайшов роботу швидше, у нього руки прямі і ростуть як треба,влаштувався додатково кудись на меблеву фабрику, бо вміє працювати зі станками. Неповний день.
Дівчина місяці за три влаштувалася теж, викладачем на курси англійської для емігрантів.
Ще за пару місяців купили автівку. Нову, в салоні, Спортедж (їм як і вам подобається, ну в принципі чом би й ні, хоча мені більше равчик).
Ну от виходить, якщо руки є, є бажання працювати, є знання мови і готовність хоча б перші часи працювати багато й наполегливо - влаштуються прийнятно.

