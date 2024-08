Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2244224522462247 Додано: Пон 12 сер, 2024 15:17 У племінниці англійська була нуль.

Точніше щось вчила декілька місяців за допомогою мобільного додатка. Я думаю реально то нуль.

У чоловіка непогана, тому його взяли на навчання відразу на рівень В.

У племінниці був такий нуль, що її на щоденні курси не взяли, щось початкове 1 раз на тиждень.

А на курси щоденні беруть у вересні.

akurt

Повідомлень: 9894 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3668 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 15:39 akurt написав: Еміграція, зарообітчанство



News from Canada



"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"



Як виявилося, НЕ ЗІВАЛИ мешканці Індії.

За не остаточними і не зовсім точними даними в результаті політики "Відкритих дверей" Уряду Канади було видано:

- віз для громадян України за програмою CUAET 1 200 000;

- віз для громадян Індії 1 200 000.



Прибуло за виданими візами:

- громадян Індії 1 150 00;

- громадян України 265 000.

Взагалі за кількістю прибулих українці - як в "Олімпійському" заліку - посіли серед інших націй та народів місце номер 7 (СІМ).

Аж 7! Не 1, і не 3...



Це призвело до несподіваного "перекосу" в національно-гендерному складі прибульців в Канаду.

Якщо говорити на прикладі столиці штату Альберта - місто Едмонтон, то індійці тут всюди та на всіх посадах.

Та що далеко ходити - хто там мер міста Едмонтон?

Mayor Amarjeet Sohi came to Canada when he was just 18 years old and had little to his name. But he was lucky. He wasn’t in just any city, he was in Edmonton.

‍He learned to speak English in schools and public libraries and found friendship and community by playing sports and performing in the arts.



В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.

Ось останні повідомлення з міста Едмонтон:

...Привіт. Нового нічого. Нескінченний кругообіг подій...

...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати.

...Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало.

...Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути..

...Работу знайти нереально...

..Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду. А в зал пропускали лише індусів 🤷‍♀️ своїх підтягують. І індуси українців страшенно не люблять...

...Ну і роботу знайти дуже складно. Я резюме розношу, ходжу цими ярмарками вакансій. Але взагалі глухо, як у танку. Через пару днів піду знову до центру, де мені резюме робили. Переробити. Вже не розумію, все за стандартами, все правильно. А толку немає.

...Мер Едмонтона індус, от і працюють скрізь індуси

...Водії автобусів усі індуси, таксисти 90% індусів. Сек'юріті скрізь індуси. Волмарт працівники будь-якого департаменту індуси. Якщо заходжу до готелю чи магазину віддати своє резюме, бачу більше 2 індусів то виходжу просто.

...Віднесла в готель резюме, індус на ресепшені мило посміхнувся, послухав поговорив, все дуже мило, я відвернулася: він резюме моє на смітник кинув

...Я набралася сміливості і в перекладачі йому написала: "Скажи чесно, що не візьмуть тебе, тому що всі свої працюють і не псуй папір, а просто відправь мене додому." А він мені відповів, мило посміхаючись: "Не можу так тобі сказати, політика компанії, але так ти маєш рацію в нашому готелі роботі таким як ви не бачити"...



Ну і свіженьке:

...Я тут вже з усіма бомжами дружу, вони дітям ровера ремонтують безкоштовно, у них завжди ключі насоси при собі 🤣 Я знаю, де куди який автобус. Де дешевші магазини, де ні. Всі місця безкоштовної їжі знаю...

....Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса , бо ті всі працюють 🤣

500 людей у черзі...





Если все так совсем плохо, можно попробовать поволонтерить на компанию, которая имеет вес в городе.

Я не знаю как оно в Канаде, в США есть организации и компании, которые работают в сфере оказания услуг нуждающимся группам населения.

Это может быть все что угодно - от ухода за пожилыми (это не про США, тут это работа ННА), помощи в школе детям с особенностями до адвокатских услуг.

Я знаю что в НЙ есть организации, которые (в большей части формально) но оказывают помощь в адаптации и даже поиске работы (мы к таким обращаемся иногда), с ними сотрудничают, например, адвокатские благотворительные организации, где волонтерят вчерашние студенты-юристы, которым нужен первый опыт и запись в резюме. Потом они дают и работу, но зарплаты обычно низкие. Но это дает опыт и вес резюме, а так-жн расширяет кругозор.

News from Canada



"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"



Як виявилося, НЕ ЗІВАЛИ мешканці Індії.

За не остаточними і не зовсім точними даними в результаті політики "Відкритих дверей" Уряду Канади було видано:

- віз для громадян України за програмою CUAET 1 200 000;

- віз для громадян Індії 1 200 000.



Прибуло за виданими візами:

- громадян Індії 1 150 00;

- громадян України 265 000.

Взагалі за кількістю прибулих українці - як в "Олімпійському" заліку - посіли серед інших націй та народів місце номер 7 (СІМ).

Аж 7! Не 1, і не 3...



Це призвело до несподіваного "перекосу" в національно-гендерному складі прибульців в Канаду.

Якщо говорити на прикладі столиці штату Альберта - місто Едмонтон, то індійці тут всюди та на всіх посадах.

Та що далеко ходити - хто там мер міста Едмонтон?

Mayor Amarjeet Sohi came to Canada when he was just 18 years old and had little to his name. But he was lucky. He wasn’t in just any city, he was in Edmonton.

‍He learned to speak English in schools and public libraries and found friendship and community by playing sports and performing in the arts.



В мене враження, що родина моєї племінниці, яка перебуває в Канаді з 27 лютого 2024 року, скоро буде змушена поїхати додому.

Ось останні повідомлення з міста Едмонтон:

...Привіт. Нового нічого. Нескінченний кругообіг подій...

...Спробували кілька разів Убер доставку. Поки що складно. Але будемо далі пробувати.

...Хотіли для економії переїхати. Подивилися ціни та передумали. Все подорожчало.

...Машину купили та почалися пригоди. Вічно щось вилазить. Плюс правила інші, потрібно до дороги звикнути..

...Работу знайти нереально...

..Нещодавно пішла на відкриту співбесіду, думала завалюся на нерозумінні питань інтерв'юера. А ні, мене "злили" на вході. "Не вистачає досвіду" - так сказали, а дівчинці поряд сказали дуже багато досвіду. А в зал пропускали лише індусів своїх підтягують. І індуси українців страшенно не люблять...

...Ну і роботу знайти дуже складно. Я резюме розношу, ходжу цими ярмарками вакансій. Але взагалі глухо, як у танку. Через пару днів піду знову до центру, де мені резюме робили. Переробити. Вже не розумію, все за стандартами, все правильно. А толку немає.

...Мер Едмонтона індус, от і працюють скрізь індуси

...Водії автобусів усі індуси, таксисти 90% індусів. Сек'юріті скрізь індуси. Волмарт працівники будь-якого департаменту індуси. Якщо заходжу до готелю чи магазину віддати своє резюме, бачу більше 2 індусів то виходжу просто.

...Віднесла в готель резюме, індус на ресепшені мило посміхнувся, послухав поговорив, все дуже мило, я відвернулася: він резюме моє на смітник кинув

...Я набралася сміливості і в перекладачі йому написала: "Скажи чесно, що не візьмуть тебе, тому що всі свої працюють і не псуй папір, а просто відправь мене додому." А він мені відповів, мило посміхаючись: "Не можу так тобі сказати, політика компанії, але так ти маєш рацію в нашому готелі роботі таким як ви не бачити"...



Ну і свіженьке:

...Я тут вже з усіма бомжами дружу, вони дітям ровера ремонтують безкоштовно, у них завжди ключі насоси при собі Я знаю, де куди який автобус. Де дешевші магазини, де ні. Всі місця безкоштовної їжі знаю...

....Учора приїхли за молоком до церкви. Черга з канадців та українців, до речі жодного індуса , бо ті всі працюють

500 людей у черзі...





Знайомі в Вінніп(ух)егу вже мабуть з півроку. У обох англійська вище середнього, дівчина викладала англійську в якомусь коледжі тут (і дистанційно працювала до закінчення навчального року), чоловік - в того робота дистанційно теж англійською. По приїзді отримали 3000 CAD разової допомоги (не знаю, чи ще дають). Здали тести CLBPT (там до 8 балів по слухання, читанню, розмові й письму) на непогані результати (так сказали, я не знаю що там вважається за середнє). Оцінки отримали від 5 до 7.

Знайшли відносно недорого квартиру, десь 1100 CAD - це фактично на нижній межі. Квартира здається без меблів і техніки, з голими стінами, попередні орендарі роблять прибирання і міняють ковролін. Пралки платні в цокольному поверсі (квартири з пралками коштують на 200-300 дол дорожче).

Роботу в Канаді шукали доволі довго, добре що були якісь гроші з дистанційної роботи, хоча працювати доводиться по ночам. Чоловік знайшов роботу швидше, у нього руки прямі і ростуть як треба,влаштувався додатково кудись на меблеву фабрику, бо вміє працювати зі станками. Неповний день.

Дівчина місяці за три влаштувалася теж, викладачем на курси англійської для емігрантів.

Ще за пару місяців купили автівку. Нову, в салоні, Спортедж (їм як і вам подобається, ну в принципі чом би й ні, хоча мені більше равчик).

Кстати, да.

Семья знакомых со второй попытки эмигрировала в Канаду, у муже уже на второй работе хозяин компании - индус.

На первой работе относительно мало платили, на второй зарабатывает хорошо как для Канады, но пашет чуть-ли не без выходных.

И, кстати, сначала они прилетели в ТОронто, но работу муж нашел на Западе и они переехали в глухомань.

А тут люди сначала осели, обустроили свой быт и начали искать работу.

Останні два абзаци в попередньому дописі: все так і було. і все так і є.

На сьогодні головним є те, що саме чоловік впав в повний ступор і зовсім нічого не хоче робити.

Як я розумію, він очікував, що перед ним всі будуть падати на коліна, заглядати у очі та пропонувати роботу. А він з «вумним рожем» буде вибирати.

А буденність виявилася іншою: попереду колони бажаючих працювати кваліфіковані індійські кадри.

Но, Родина (пока) готова принять их назад

Особенно, мужа

Заодно и из ступора выведет, лёгким тонизирующим массажем

Реально геніальна думка! Супер!

Оце ж я все умовляв людей вчитися - або добре думати, куди дітей віддати/спрямувати на навчання - не хочуть якось.

Натомість альтернатива: саме сьогодні в Києві відбувся захист дисертації для отримання вченого ступеня "Доктор філософії" дочки іншої моєї племінниці.

Ну ця наполегливо збиралася по сходах вчення...

