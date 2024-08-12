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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2024 07:51
BIGor написав: Denik написав:
В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.
Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!
Нуль цілих хєр десятих)
Вся українська освіта - повна профанація, є з чим порівнювати тож знаю про що пишу)
Мала зараз вчиться в Швейцарії в ліцеї)
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