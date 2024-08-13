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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2245224622472248
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 07:51

  BIGor написав:
  Denik написав:В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.

Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!

Нуль цілих хєр десятих)
Вся українська освіта - повна профанація, є з чим порівнювати тож знаю про що пишу)
Мала зараз вчиться в Швейцарії в ліцеї)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Гарна новина.
В Канаді:
The estimated salary for a Middle Manager is $103,441 per year. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary Total Pay Estimate model and based on salaries collected from our users.
Джерело: https://www.glassdoor.ca/Salaries/middl ... ur%20users.

Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:22

  BIGor написав:
  akurt написав:Гарна новина.
В Канаді:
The estimated salary for a Middle Manager is $103,441 per year. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary Total Pay Estimate model and based on salaries collected from our users.
Джерело: https://www.glassdoor.ca/Salaries/middl ... ur%20users.

Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Для любителя найдешевшого йогурта - це великі гроші!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:24

  cherchiltank написав:
  BIGor написав:
  Denik написав:В мене син вчиться в школі, яка входить в топ 3% в Києві за рейтингом ЗНО.

Новопечерська школа для блатних? Ну і скільки вчених/науковців згенерували українські топ3% київські школи і вузи останні 30 років? Щось Маск, Цукерберг чи Безос не закінчували топ школу на печерську, от дивно!

Нуль цілих хєр десятих)
Вся українська освіта - повна профанація, є з чим порівнювати тож знаю про що пишу)
Мала зараз вчиться в Швейцарії в ліцеї)

Не вся українська освіта - повне фуфло.
Але її гуманітарна частина - повний відстой, на 99%.
У ВУЗах другого і третього ешелону - дипломи фактично купляються, тому що лінивих і тупих студентів не можна вигнати з ВУЗу!
Я знаю, що я пишу. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 13 сер, 2024 09:08, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:46

Поляки массово валять з бриташки на історичну батьківщину.
https://youtu.be/b_wGWhkx7R8?si=LdhMOsfm_F891RBi
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:53

  Bolt написав:Поляки массово валять з бриташки на історичну батьківщину.
https://youtu.be/b_wGWhkx7R8?si=LdhMOsfm_F891RBi

В Іспанію?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:31

  BIGor написав:
  Bolt написав:Поляки массово валять з бриташки на історичну батьківщину.
https://youtu.be/b_wGWhkx7R8?si=LdhMOsfm_F891RBi

В Іспанію?

Очевидно загроза для Польщі з боку Росії для поляків, які повертаються з бриташки додому більш примарна ніж бути зарізаним в підворотні якимись муслімами.
Bolt
 
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  #<1 ... 2245224622472248
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