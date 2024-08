Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2245224622472248 Додано: Вів 13 сер, 2024 08:53 Bolt написав: Поляки массово валять з бриташки на історичну батьківщину.

https://youtu.be/b_wGWhkx7R8?si=LdhMOsfm_F891RBi Поляки массово валять з бриташки на історичну батьківщину.

В Іспанію?

BIGor написав: Bolt написав: Поляки массово валять з бриташки на історичну батьківщину.

https://youtu.be/b_wGWhkx7R8?si=LdhMOsfm_F891RBi

В Іспанію?

https://youtu.be/b_wGWhkx7R8?si=LdhMOsfm_F891RBi Поляки массово валять з бриташки на історичну батьківщину.

В Іспанію?

В Іспанію?

Очевидно загроза для Польщі з боку Росії для поляків, які повертаються з бриташки додому більш примарна ніж бути зарізаним в підворотні якимись муслімами.

... "Ми вже купили дві квартири в Іспанії, третя має бути велика, щоб вистачило на всю родину" - то вже не про те, щоби подалі від рашки втекти, просто люди паркують гроші.

Очевидно загроза для Польщі з боку Росії для поляків, які повертаються з бриташки додому більш примарна ніж бути зарізаним в підворотні якимись муслімами.

... "Ми вже купили дві квартири в Іспанії, третя має бути велика, щоб вистачило на всю родину" - то вже не про те, щоби подалі від рашки втекти, просто люди паркують гроші.

Купувати в Польщі по оверпрайсу не хочуть, ппркують гроші в Іспанії.

В Канаді:

The estimated salary for a Middle Manager is $103,441 per year. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary Total Pay Estimate model and based on salaries collected from our users.

Джерело: https://www.glassdoor.ca/Salaries/middl ... ur%20users. Гарна новина.В Канаді:The estimated salary for a Middle Manager is $103,441 per year. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary Total Pay Estimate model and based on salaries collected from our users.Джерело:... ur%20users.

Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс. Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Ні, для Канади це супер висока зарплатня.

Для приблизної оцінки можна використати такі цифри:

- мінімалка 15,5$ за годину або 2072*15,5=32 116$.

- зарплатня чоловіків на будівництві 21$ за годину або 43 302$ за рік;

- зарплатня висококваліфікованого робітника, який має ліцензію на виконання робіт 54$ за годину або 111 348 $ за рік.

Всі цифри до оподаткування.

Долари канадські. 1 USD=C$ 1,35.

Ні, для Канади це супер висока зарплатня.

Для приблизної оцінки можна використати такі цифри:

- мінімалка 15,5$ за годину або 2072*15,5=32 116$.

- зарплатня чоловіків на будівництві 21$ за годину або 43 302$ за рік;

- зарплатня висококваліфікованого робітника, який має ліцензію на виконання робіт 54$ за годину або 111 348 $ за рік.

Всі цифри до оподаткування.

Долари канадські. 1 USD=C$ 1,35.

Зарплатня в Канаді завжди була значно меншою, ніж в США.

BIGor написав: Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

В Канаді:

The estimated salary for a Middle Manager is $103,441 per year. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary Total Pay Estimate model and based on salaries collected from our users.

Джерело: https://www.glassdoor.ca/Salaries/middl ... ur%20users. Гарна новина.В Канаді:The estimated salary for a Middle Manager is $103,441 per year. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary Total Pay Estimate model and based on salaries collected from our users.Джерело:... ur%20users.

Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс. Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Ні, для Канади це супер висока зарплатня.

Для приблизної оцінки можна використати такі цифри:

- мінімалка 15,5$ за годину або 2072*15,5=32 116$.

- зарплатня чоловіків на будівництві 21$ за годину або 43 302$ за рік;

- зарплатня висококваліфікованого робітника, який має ліцензію на виконання робіт 54$ за годину або 111 348 $ за рік.

Всі цифри до оподаткування.

Долари канадські. 1 USD=C$ 1,35.

Та просто виходить на руки це менше, ніж багато хто зараз заробляє в Україні, де це не "супер висока" зарплатня

BIGor написав: Щось в Канаді якісь маленькі зарплати, 103 тис. кан. дол, це 8500 в місяць брутто і 4250 нетто в місяць, в американських доларах це буде 3100 дол/місяць на руки. Занавіс.

Мені калькулятор показує 5600-6200 CAD на руки в залежності від провінції.

Faceless написав: Та просто виходить на руки це менше, ніж багато хто зараз заробляє в Україні, де це не "супер висока" зарплатня

74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), 14,2 тис. українцям платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).

Оці 1-1.5% від загальної кількості працюючих - це "багато хто"?

74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), 14,2 тис. українцям платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).

